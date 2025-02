Je teste la guirlande boule de cotons GuirLED Princesse et ses accessoires

Vous le savez désormais, je suis une grande adepte de la marque GuirLED que je possède pour certains depuis plusieurs années, comme ce luminaire intérieur que je vous avais présenté dans cet article. Cette marque engagée dans l’écologie propose des produits durables que l’on peut garder des années, j’en suis la preuve ! Alors, quand Rémi Monge, co-fondateur de GuirLED m’a proposé de tester quelques-unes de leurs nouveautés, c’est avec un enthousiasme non dissimulé que j’ai accepté. Dans cet article, je vous propose de découvrir la guirlande boules coton GuirLED Princesse vendue au prix de 58,99 €* (Amazon) ou 48,99 €* (site GuirLED) ainsi que deux petits accessoires : les crochets spéciaux pour les guirlandes, et la batterie externe 10 000 mAh. Embarquement immédiat dans l’univers de GuirLED !

Une touche féérique avec la guirlande boules coton GuirLED Princesse

Cette guirlande n’est pas pour moi, mais pour une petite princesse qui arrivera en avril : ma future petite-fille ! Mon fils et ma belle-fille préparent activement sa chambre, et cette guirlande est la touche parfaite pour un cocon doux et rassurant. Avec ses 32 boules ultra-résistantes en coton fin tressé, elle apporte une ambiance chaleureuse et féérique avec ses quatre teintes de rose (Rose, Rose Pailleté, Rosé Bébé, Rose Pâle).

Mais, ce qui fait la force de cette guirlande, c’est sa connectivité. Compatible Amazon Alexa et Google Assistant, elle peut être contrôlée à la voix ou via l’application SmartLife. Les jeunes parents pourront allumer ou éteindre la guirlande depuis leur smartphone et même programmer des horaires précis pour une utilisation en veilleuse apaisante.

L’installation ? Ultra simple grâce à son système plug & play avec un branchement USB et un adaptateur secteur double USB fourni. De plus, elle consomme moins de 4W, une excellente nouvelle pour la planète et pour la facture d’électricité ! Un produit parfait pour les chambres d’enfant, mais également pour toute pièce nécessitant une ambiance douce et tamisée. Petit plus : j’adore le toucher doux des boules ! Quant aux couleurs, le dégradé de rose est juste waouh ! Je vous rappelle qu’elle est disponible sur Amazon ou sur le site GuirLED.

Les crochets attache guirlande GuirLED : l’accessoire indispensable

Pour fixer une guirlande avec soin, il faut une bonne accroche ! On en parle des clous plantés dans les murs, qui généralement ne tiennent pas ou s’enfoncent dans le placo ? C’est pénible, non ? GuirLED l’a bien compris et propose un lot de 20 crochets adhésifs transparents pour une installation sans perçage ni outils. À 9,99 €*, sur Amazon ou sur guirled.com, ce sont des indispensables pour éviter les galères d’installation.

Je n’ai pas installé les crochets, car je les réserve pour la chambre de Lya, mais GuirLED les recommande pour plusieurs surfaces : mur peint, carrelage et bois, l’adhérence est impeccable ! Selon la marque, la fixation est solide, et surtout, le retrait ne laisse aucune trace. Idéal pour ceux qui, comme moi, aiment changer leur déco sans abîmer leurs murs. Pour une tenue optimale, GuirLED recommande de placer un crochet tous les 30 cm. Résultat : une guirlande parfaitement tendue, sans risque de chute. Un petit accessoire, certes, mais qui fait toute la différence.

La batterie externe 10 000 mAh : pour emporter la guirlande partout !

Dernier produit en test, et pas des moindres : la batterie externe GuirLED 10 000 mAh. Au prix de 19,99 €* sur Amazon ou sur guirled.com, elle permet de rendre nomade votre guirlande autonome ou nomade 🙂, et par ailleurs de recharger vos appareils mobiles. Avec ses deux ports USB, elle devient un accessoire polyvalent.

Ce que j’ai apprécié immédiatement avec cette batterie, c’est son format compact et élégant. Plus petite que son prédécesseur, elle tient facilement dans un sac et reste discrète sur une table de nuit. Son autonomie est bluffante : jusqu’à 100 heures avec une guirlande à 25 % de luminosité ! Parfait pour une soirée en extérieur ou un coin lecture sans prise à proximité. Et, en plus, elle est plutôt sympa, de couleur blanche, cela change des batteries conventionnelles, généralement toutes noires 😊 !

Le côté pratique : avec son indicateur de charge clair (paliers de 25 %, 50 %, 75 % et 100 %), on sait exactement où on en est. Et bien sûr, elle bénéficie d’une garantie de trois ans, preuve du sérieux de GuirLED sur la qualité de ses produits.

Mon verdict

Une fois encore, GuirLED ne déçoit pas ! La guirlande Princesse est une merveille en termes de design et de fonctionnalités, parfaite pour une chambre d’enfant ou pour ajouter une touche cocooning à n’importe quelle pièce. Les accessoires, quant à eux, sont de vrais atouts pour une installation sans prise de tête et une utilisation nomade.

Bref, un trio gagnant ! GuirLED a encore frappé fort avec ces trois produits à la fois esthétiques, pratiques et respectueux de l'environnement. Et vous, avez-vous déjà testé les produits GuirLED ? Quelle guirlande vous tente le plus ? Dites-moi tout en commentaire !

*Les prix ont été relevés le 12 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs. De plus, je remercie GuirLED et Rémi, pour leur confiance.

Guirlande GuirLED boules de coton et ses accessoires Installation Design Produits écologiques et durables Qualité des matériaux Prix Effet Wahou Garanti GuirLED allie féérie et praticité avec la guirlande Princesse, parfaite pour une chambre d'enfant grâce à ses teintes douces et sa connectivité. Les crochets adhésifs facilitent l'installation sans abîmer les murs, et la batterie externe offre une autonomie nomade. Un trio gagnant pour une ambiance lumineuse et enchantée !