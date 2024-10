Je teste le Mini PC ACEMAGICIAN AMD Ryzen 9 6900HX, un bon compromis entre la bureautique et le gaming

Mon métier est passionnant et m’amène parfois à découvrir des produits que je n’aurai probablement pas essayés. Alors, lorsque l’on m’a proposé d’adopter un mini PC, je me suis dit, pourquoi pas ? En l’installant à l’étage, j’aurai un accès plus aisé à mes activités professionnelles, par exemple. J’ai donc accepté, et vous présente aujourd’hui le Mini PC ACEMAGICIAN, vendu au prix de 339,10 €* seulement, sur Amazon (avec le code promotionnel en fin d’article). Avant d’entrer dans les détails, sachez, qu’il est équipé du puissant processeur AMD Ryzen 9 6900 HX et doté de 16 Go de RAM DDR5, accompagné de 512 Go de SSD. Ce mini PC a attiré mon attention pour plusieurs raisons, et après l’avoir testé, je vous propose mon retour d’expérience complet. Voici ce que j’en pense après plusieurs semaines de tests en tous genres, et en toute objectivité, bien entendu. C’est parti.

Mes premières impressions au déballage

Avant même de juger des caractéristiques techniques d’un produit, je m’attarde toujours sur le côté esthétique, et ce qui se dégage du produit avant même de l’avoir utilisé. Au déballage, je vois donc un mini PC au design moderne et compact, qui prend une forme verticale très élégante. J’aperçois ensuite un large bouton d’alimentation circulaire à l’avant, rétroéclairé d’un anneau lumineux bleu, qui s’avèrera, par la suite, très utile. Cela lui donne un aspect très technologique et futuriste, tout en étant simple d’accès pour une utilisation quotidienne. Sous le bouton d’alimentation, je remarque plusieurs ports en façade, dont deux ports USB, un port audio et un port USB Type-C. Cela me semble extrêmement pratique pour connecter rapidement des périphériques, comme une clé USB, un casque ou un smartphone. Quelques aérations sur les côtés m’indiquent que le refroidissement du PC sera optimisé. Enfin, un dernier détail visuel m’interpelle : l’effet lumineux RGB coloré situé sur la partie supérieure du boîtier, qui change probablement de couleur. J’ai hâte de le brancher !

La promesse d’un mini PC multitâches ?

Je dois l’avouer, je suis généralement plutôt sceptique sur ce type d’appareils, que j’imagine peu puissants, mais je serai ravi de changer d’avis ! Commençons par entrer au cœur de la machine, qui propose un processeur AMD Ryzen 9 6 900 HX, basé sur l’architecture Zen 3 à 7 nm. Avec ses 8 cœurs physiques et 16 threads, ce processeur propose une puissance impressionnante pour un format aussi compact. La fréquence de base est de 3,3 GHz, mais elle peut monter jusqu’à 4,9 GHz grâce à la technologie Precision Boost 2 d’AMD.

Cela permet au mini PC de gérer efficacement les tâches les plus exigeantes, comme le montage vidéo, le multitâche intensif ou encore les jeux légers. Voilà pour les promesses techniques, et je peux désormais vous affirmer qu’elles sont tenues. Par exemple, j’ai pu, sans problème et avec très peu de latence, jongler entre des applications lourdes, telles que des logiciels de montage vidéo, tout en naviguant sur le web ou en lançant d’autres programmes en arrière-plan. Le mini PC gère cela sans broncher, et la rapidité des transferts de données est encore optimisée grâce à la technologie Smart Access Memory d’AMD, qui améliore l’accès aux données stockées dans la mémoire vive.

La promesse de trois modes réglables, quelle est-elle ?

ACEMAGICIAN promet de pouvoir basculer sur trois modes différents, un procédé que je ne connaissais pas encore. Ainsi, le mini PC propose les modes suivants : Performance, Équilibré, et Économie d’énergie. Certes, ils existent sur la plupart des PC. Cependant, il faut entrer dans les paramètres, et cela peut parfois durer de longues minutes avant de trouver comment faire. Là, ils sont très faciles à activer, selon l’utilisation que vous faites du mini PC. Vous pouvez basculer d’un mode à l’autre en un clic, en fonction de vos besoins.

Par exemple, lors de mes tests, j’ai opté pour le mode performance lorsque je travaillais sur des projets plus gourmands, comme l’édition vidéo ou l’utilisation de plusieurs logiciels à la fois. Le système a parfaitement répondu à mes attentes, proposant une rapidité et une fluidité impressionnantes.

En revanche, pour des tâches simples comme la navigation sur Internet ou la rédaction de documents, j’ai préféré le mode économie d’énergie, qui est particulièrement silencieux et permet de consommer moins de ressources. La bascule entre les différents modes s’est parfaitement déroulée, et j’ai pu profiter des performances de ce mini PC, quel que soit le mode choisi d’ailleurs.

Une mémoire à toute épreuve …

Là encore, j’ai des aprioris sur les mémoires des mini PC, mais c’est surtout une idée reçue de ma part, car l’ACEMAGICIAN m’a permis de revoir ma copie ! En effet, de ce côté-là, vous n’avez rien à craindre, il s’équipe de 16 Go de RAM DDR5, une quantité de mémoire vive qui assure une fluidité exemplaire dans la gestion des applications et des fichiers lourds. Qui plus est, si je veux être certain de ne pas manquer de mémoire, j’ai la possibilité d’étendre cette mémoire, puisqu’il reste deux emplacements de mémoire disponibles. Voilà pour la partie interne…

Passons maintenant au SSD de 512 Go qui assure un espace de stockage suffisant pour la plupart des utilisateurs, qu’il s’agisse de stocker des documents, des logiciels ou des fichiers multimédias volumineux. Pour mon utilisation personnelle, je pense que j’ajouterai un autre disque, car je stocke une masse impressionnante de fichiers en tous genres (images, vidéos, etc.).

Mon avis sur les autres caractéristiques du mini PC ACEMAGICIAN

Comme je vous l’ai dit dans mon premier paragraphe, j’ai, d’emblée, apprécié le design futuriste de cet appareil, mais également son côté compact ! Ce modèle vertical est non seulement élégant, mais aussi pratique. Il prend peu de place sur le bureau, et l’accès aux différents ports et boutons est facilité grâce à cette disposition, comme je le présentais lors du déballage. Le détail qui m’a le plus impressionné, c’est le rétroéclairage RGB coloré. L’effet « respiration » du RGB est visuellement agréable, créant une ambiance élégante et moderne. Cela donne un aspect plus sophistiqué à mon espace de travail. Ce n’est qu’un détail, toutefois en gamer assidu, j’aime les petites Leds colorées, et les changements de couleurs !

Et, la carte graphique, qu’en ai-je pensé ?

Alors, pour être objectif, la carte graphique n’est pas prévue pour des jeux-vidéos, lourds à faire tourner. Ceci n’est pas un défaut, il n’est pas conçu pour être un PC Gamer, mais cela mérite d’être souligné afin de ne pas induire les futurs acheteurs en erreur. Côté carte graphique, il s’équipe d’un modèle intégré AMD Radeon RX 680M. Avec 7 unités de calcul et 448 processeurs de flux. Une carte parfaite pour tous les travaux de bureau, le montage d’images ou de vidéos, ou de gaming léger. De plus, elle prend en charge les technologies DirectX 12 et Vulkan, ce qui permet de jouer à des jeux avec des graphismes modérés et de profiter de rendus visuels très convaincants. Le jeu-vidéo reste possible, mais à condition que le jeu en question ne soit pas trop gourmand en ressources !

Un mini PC connecté et silencieux !

Je terminerai ma présentation par deux autres aspects indispensables aujourd’hui : la connectivité et le côté silencieux. Connectivité, car nous travaillons de n’importe quel lieu, même en vacances pour certains, elle doit donc être irréprochable. Pour le mini PC ACEMAGICIAN, aucun souci de ce côté-là, puisqu’il se dote du Wi-Fi 6, ce qui assure une connexion Internet ultra-rapide et stable.

De plus, le Wi-Fi, est couplé à la technologie Bluetooth 5.2 pour faciliter les connexions sans fil avec d’autres appareils. Et, toujours pour des raisons de travail dans des lieux improbables, il m’arrive de rester sur mon PC tard dans la nuit, alors que la maisonnée dort tout près. Avec lui, même en mode performance, je peux tranquillement travailler sans déranger ceux qui préfèrent les bras de Morphée ! Un atout indéniable personnellement, tout comme l’absence de souffle constant lorsque je visionne un film.

Ma conclusion

Comment vous dire que pour le prix, qui est, je vous le rappelle, de 339,10 €* seulement, sur Amazon (avec le code promo : 4VELNYJJ valable jusqu’au 31/10/2024), je ne lui ai pas réellement trouvé de défauts ! Après avoir utilisé le Mini PC ACEMAGICIAN, je peux dire que c’est un excellent choix pour ceux qui cherchent à combiner performance, flexibilité et compacité. Que vous soyez un professionnel à la recherche d’un appareil puissant et compact pour travailler, ou un joueur occasionnel souhaitant un PC capable de gérer quelques jeux légers, ce mini PC répondra à vos attentes. Alors, convaincus par mon test ?

ACEMAGICIAN Mini PC AMD Ryzen 9 6900HX (8C/16T, jusqu'à 4,9 GHz),16 Go DDR5 512 Go SSD, AMD Radeon RX 680M RGB Micro Ordinateur Bureau |3 Modes Réglable Auto|Silencieux Eco|Performance|WiFi 6 Le processeur AMD Ryzen 9 6900HX est un processeur mobile basé sur l'architecture Zen 3 de 7 nm, offrant une fréquence maximale de 4,9 GHz. Il dispose de 8 cœurs physiques et 16 threads, offrant de... Meilleure Vente n° 1

Les plus

Un bon compris pour la bureautique / Gaming

Un design futuriste

Silencieux

Un rapport Qualité / Prix imbattable (pendant les promotions)

Les moins

Je cherche encore…

ACEMAGICIAN Mini PC AMD Ryzen 9 6900HX Design Prise en main / installation Puissance Niveau sonore Utilisation bureautique Utilisation « Gaming » Rapport Qualité / Prix Le parfait compromis ! Comment vous dire que pour le prix, qui est, je vous le rappelle, de 339,10 €* seulement, sur Amazon (avec le code promo : 4VELNYJJ valable jusqu'au 31/10/2024), je ne lui ai pas réellement trouvé de défauts ! Après avoir utilisé le Mini PC ACEMAGICIAN, je peux dire que c'est un excellent choix pour ceux qui cherchent à combiner performance, flexibilité et compacité. Que vous soyez un professionnel à la recherche d’un appareil puissant et compact pour travailler, ou un joueur occasionnel souhaitant un PC capable de gérer quelques jeux légers, ce mini PC répondra à vos attentes. Alors, convaincus par mon test ? User Rating: Be the first one !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez