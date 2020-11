Ksix: nous avons testé une enceinte eco friendly en bois (+ jeu concours)

Et si, pour Noël vous pensiez cadeau écologique, innovant, technologique ? Un petit cadeau que tous les adolescents adorent pour écouter de la musique : les enceintes nomades ! Si, en plus ces enceintes nomades sont « eco friendly » et qu’elles envoient du bon son, c’est le top !

C’est exactement ce que propose le site Design Color avec ces deux enceintes eco friendly en bois de la marque KSIX. Nous avons pu tester les deux enceintes et elles envoient…du bois ! Nous vous offrons la possibilité de gagner l’une des deux enceintes mais également celle de faire quelques économies pour vos achats de Noël !

L’enceinte Nomade Eco Friendy Bois KSIX

EcoSpeak n’est pas un simple haut-parleur sans fil ! Elle assure jusqu’à 4 heures de musique en continu avec sa batterie de 400 mAh. Mais surtout elle est fabriquée en bois par respect pour l’environnement ! Le bois, un matériau naturel et biodégradable qui compose l’enceinte à 50%. Grâce au mode True Wireless Stereo, il est possible de connecter deux haut-parleurs Eco Speak pour créer un petit système audio bien sympathique !

Le côté écologique se retrouve également dans l’emballage qui est à 100% biodégradable, aucun plastique dans les boîtes de KSIX. Pour ce faire, Design Color collabore avec Bosquia afin de créer une forêt composée de 80 arbres indigènes en Espagne.

Caractéristiques Techniques de l’enceinte :

Puissance : 3,5 W

Connectivité Bluetooth 4.2

Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP, HFP

Contrôleur : 40 mm

Plage de fonctionnement : 10 m

Gamme de fréquences : 50 Hz-18 KHz

Impédance : 4O

Temps de charge : 1,5 heures

Compatibilité : Smartphones, consoles de jeux vidéo et autres appareils intégrant la technologie Bluetooth 4.2

L’enceinte Nomade Eco Friendy Bois KSIX est vendue 44.98€ sur le site Design Color

L’enceinte Nomade Eco Friendly Liège Et Blé Induction KSIX. Cette enceinte possède les mêmes caractéristiques que la précédente concernant l’emballage recyclable. Le design plus clair est vraiment chouette et elle est hyper légère. La plaque supérieure est en liège et la structure combine fibres de plastiques, de silicone et de blé. Elle est un peu plus puissante que la précédente avec une batterie de 1200 mAh qui permet jusqu’à 6h de musique. Elle dispose d’une charge sans fil de 5W, il suffit de placer votre smartphone sur le panneau pour qu’il se charge si votre smartphone est compatible avec la charge à induction bien entendu.

Caractéristiques Techniques :

Puissance : 5W

Connectivité Bluetooth 5.0

Profils Bluetooth : A2DP, L2CAP

Contrôleur : 40 mm

Plage de fonctionnement : 10 m

Gamme de fréquences : 100 Hz-16 KHz

Impédance : 4O

Temps de charge : 2-3 heures

Spécifications techniques du chargeur sans fil :

Paramètres d’entrée : DC 5V-2A

Puissance de sortie : 5W

Efficacité de charge : 65%

Plage de chargement : 4 – 8 mm

Compatibilité : Smartphones, consoles de jeux vidéo et autres appareils intégrant la technologie Bluetooth 5.0 et smartphones compatibles avec la charge sans fil Qi.

L’enceinte Nomade Eco Friendly Liège Et Blé Induction KSIX est vendue 39.98€ sur le site.

Ce que nous avons pensé de nos enceintes :

Quel que soit le modèle, les deux sont très performantes et le son qui en sort est parfait. Notre préférence va à la petite nomade en bois que l’on peut accrocher partout grâce à sa sangle intégrée. Côté design, elles sont vraiment étonnantes, légères et très actuelles. Le son est clair et limpide et la connexion bluetooth ultra rapide. C’est vraiment un chouette cadeau pour les petits budgets, qui sera forcément utile à tous les ados confinés ou pas d’ailleurs !

Concours et Code de Réduction :

Jusqu’au 16 novembre inclus vous avez la possibilité de gagner la même enceinte que la nôtre, la Nomade Eco Friendy Bois KSIX. Rendez-vous sur notre compte Twitter pour tenter votre chance.

Parce qu’ils sont vraiment sympas chez Design Color, il vous offre un bon de réduction de 20% sur toute la rubrique Audio jusqu’au 31 décembre 2020. Le code promo est NEOZONE20, il est valable une seule fois par compte. Merci à Stéphanie de Design Color 😊 Il ne vous reste plus qu’à tenter votre chance pour espérer la remporter ou bien passer commande sur le site !

