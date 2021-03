Nous avons testé la dernière version du traducteur Vasco Translator M3

Lorsque que l’on pense « traducteur », on pense immédiatement « voyage », surtout depuis que nous en sommes privés ou presque… Pourtant il existe de nombreuses autres utilisations essentielles pour un traducteur. Fonctions auxquelles nous ne pensons pas forcément !

Pour celles et ceux qui ont besoin de traduire vite et parfaitement, Vasco Electronics présente le nouveau Vasco Translator M3 ! Ce traducteur nouvelle génération évolue par rapport au Vasco Mini 2, puisqu’il propose désormais 70 langues et 200 pays couverts par son réseau intégré au prix de l’appareil. Alors que vous soyez médecins, avocats ou même un service public, c’est le Vasco Translator M3 qu’il vous faut.

Un traducteur « Polyvalent » !

Même si un traducteur se destine aux voyages à l’étranger, le Vasco Translator M3 a été conçu pour d’autres corps de métier. Dans les milieux professionnels, de nombreuses entreprises côtoient des salariés qui ne parlent pas notre langue… Que ce soient les chauffeurs routiers internationaux dans les centres logistiques, ou les médecins et soignants souvent bloqués par la barrière de la langue…

Idem dans les services publics, combien de fois, les forces de l’ordre sont confrontées à l’incompréhension face à un chauffard qui ne comprend pas le français… On voit souvent des reportages qui nous montrent la difficulté des policiers à se faire comprendre.

Enfin, lors des enregistrements aux aéroports, la communication n’est pas toujours facile. Certes les agents de voyage parlent souvent plusieurs langues, mais probablement pas les 70 que propose le traducteur vocal, Vasco Translator M3.

Les fonctions du Vasco Translator M3

Ce traducteur électronique est pour le moins étonnant et plus que complet. Pour un prix de 289€, il bénéficie d’une connexion Internet gratuite et illimitée à vie dans près de 200 pays grâce à sa carte sim intégrée. Cela ne nécessite aucun abonnement supplémentaire et le traducteur ne dépend d’aucune autre connexion. Il fonctionne de manière totalement indépendante.

On retiendra quelques chiffres et notamment les 96% de précision de traduction pour plus de 70 langues ! Impressionnant ! Que vous ayez face à vous un américain, un chinois, un polonais ou un suédois, vous pourrez converser avec lui en toute sérénité.

Concernant la traduction, elle se fait évidemment de manière vocale et toutes les traductions sont données en langue native. L’appareil reconnaît ce que vous avez dit, affiche le texte sur son écran, le traduit dans la langue souhaitée puis le prononce à haute voix. La prononciation se fait grâce à des voix naturelles, pour encore plus de transparence et de compréhension.

Quelques fonctions supplémentaires

Le traducteur photo est un peu comme un GPS nouvelle génération. Concrètement si votre voyage professionnel vous mène en Thaïlande, il vous suffit de photographier un panneau routier ou menu au restaurant pour en avoir la traduction immédiate. Une fonction indispensable, notamment quand l’écriture d’une langue diffère de notre alphabet.

qui permet de traduire en direct des appels téléphoniques. Vasco Translator M3 est le seul traducteur à proposer cette fonction actuellement. Le traducteur n’est pas un téléphone, il ne passera donc pas d’appels pour vous. Le TranslaCall fonctionne grâce au haut-parleur de votre smartphone. Une application nommée MultiTalk pour pouvoir échanger avec des groupes de 100 personnes maximum. Et ce même si les 70 langues sont réunies parmi les 100 personnes. Une fonction indispensable à l’heure des visioconférences internationales et du télétravail.

Quelques données techniques :

Grâce au Vasco Translator M3, il n’y a pas de latence pendant une conversation. Il peut traduire dans les deux sens en moins de 0.5 seconde, la conversation reste très fluide et se déroule comme si vous parliez la langue de votre interlocuteur.

Une fonction transfert vous permet de conserver l’historique de vos traductions et de les envoyer sur le mail de votre choix… Un discours, une présentation de produit à conserver. Vous n’aurez plus besoin de faire appel à votre mémoire pour retranscrire au mot près le vocabulaire parfois un peu technique de certaines visioconférences.

Pour parvenir à ce résultat étonnant, Vasco Electronics utilise 6 moteurs de traduction. Une précision extrême, une rapidité sans faille vous permettront de ne rien manquer d’une conversation. Et surtout aucun contresens ou mauvaise interprétation ne sera possible.

Déballage

Le Vasco Translator M3 est livré avec son chargeur micro USB, une coque de protection, une « dragonne » de sécurité ainsi qu’une notice de démarrage rapide. Le dispositif est relativement compact et léger et il dispose d’un design plutôt moderne. Les matériaux du Vasco Translator M3 et de ses accessoires semblent être de très bonne qualité.

Prise en main

La prise en main du Vasco Translator M3 est extrêmement simple. Il suffit de choisir votre langue ainsi que celle de votre interlocuteur. Il suffit ensuite de maintenir le bouton du haut et de prononcer la phrase à traduire. Une fois le bouton relâché, le traducteur énonce la phrase dans la langue de votre interlocuteur. Votre interlocuteur peut ensuite utiliser le Translator M3 exactement de la même manière en utilisant le bouton du bas pour engager le dialogue. L’appareil est vif et ne souffre d’aucune latence dans la traduction des phrases énoncées. C’est très agréable ! Nous vous invitons à regarder la courte vidéo de démonstration de l’appareil que nous avons réalisé…