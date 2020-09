Nous avons testé le casque audio OneOdio DJ Pro 50

Vous aimez mixer ou vous avez un DJ en herbe à la maison ? Il n’est pas toujours facile de trouver un casque sympa et financièrement accessible. Nous vous avions déjà parlé de la marque OneOdio et du casque Bluetooth A70. C’est au tour du Studio DJ Pro 50 de passer le test de deux adolescents mélomanes…

Ce casque se destine à des écoutes multiples et il n’est pas bluetooth, il est spécifique à un travail sur la musique pour les tables de mixage, ordinateurs ou même smartphones. Un son pur et une manipulation facile font de ce casque DJ un outil sympa pour débuter dans le mixage ou pour animer une soirée familiale. Découverte.

Le contenu de la boîte :

Casque Studio DJ Pro 50

Câble Jack 3.5 / 6.35

Câble Audio 3.5 / 3.5

Sacoche de transport simili cuir noire

Le Casque Studio DJ Pro 50 en détail :

Grâce au conducteur néodyme de 50 mm, ce casque offre des détails sonores surprenants ! De la haute définition, des basses dynamiques, des médiums transparents et de hautes fréquences parfaites… Même les plus exigeants seront surpris.

Côté confort, les coussinets d’oreilles offrent un confort maximum… Aucune pression sur l’oreille ni de chaleur même en le portant durant des heures. Les mousses sont conçues de manière à disperser l’accumulation de chaleur. Le bandeau s’ajuste parfaitement à la forme de la tête.

Les coussinets étant à mémoire de forme, le casque prend la forme des oreilles et permet une isolation parfaite des bruits extérieurs. Pratique dans un environnement bruyant, il permet de rester concentré sur la playlist à venir.

Il ne pèse que 500 grammes et peut se transporter facilement. Les deux câbles fournis permettent de se brancher partout et même d’écouter deux appareils distincts en même temps. Cela permet également de réaliser de drôles de mix ! Chaque câble se branche à une oreillette et diffuse la musique indépendamment l’une de l’autre.

Ce que nous avons pensé du casque :

Comme lors du premier test et au regard du coût du produit, nous avons été agréablement surpris par la qualité sonore du casque Studio DJ Pro 50. Le confort et la douceur des oreillettes sont franchement agréables même lors de longues périodes.

Nous apprécions aussi le fait que les oreillettes soient pivotantes, donc parfaites pour couper quelques secondes la diffusion d’une des deux oreilles. Un casque de DJ très accessibles qui tient ses promesses ! La qualité est également au rendez-vous quant aux finitions et au design du produit… Un coloris rouge et noir harmonieux qui inspirera peut-être de futurs DJ’s !

Combien coûte-t-il ?

Deux options s’offrent à vous pour vous procurer ce casque. Le site de la marque OneOdio vous le propose à 38.99€ avec une livraison en 3 à 5 jours ouvrés sur l’Europe. Il est également disponible sur Amazon au prix de 45.99€ avec un coupon de 5€ à cocher lors de votre commande, soit 40.99€ avec une livraison Amazon Prime (1 jour ouvré). Un bon plan de plus pour le pied du sapin ? Il va falloir commencer à y penser !

Design et léger