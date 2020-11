Nous avons testé le diffuseur ultrasonique MAUNA de Phytosun Arôms !

La sérénité, le bien-être, l’odeur des pins ou des orangers, c’est peut-être ce qu’il nous manque le plus en ce moment. Confinés pour des raisons sanitaires mais également pour des raisons météorologiques, respirer le grand air n’est pas des plus simples. Le diffuseur Mauna de Phytosun Arôms pourrait vous donner une belle bouffée d’oxygène, assainir votre intérieur et bien plus encore.

Nous avons pu tester ce nouveau diffuseur à ultrasons et c’est un succès. Qui plus est, c’est une superbe idée cadeau pour Noël qui approche. Phytosun Arôms est une marque française engagée dans le respect de l’environnement. Pour la première fois, elle propose le diffuseur Mauna et il est vraiment sympa !

Qui est Phytosun Arôms ?

Phytosun Arôms développe des Huiles Essentielles de qualité H.E.B.B.D (Huiles Essentielles Botaniquement et Biochimiquement Définies). Mais également des Hydrolats Aromatiques et des Huiles Végétales. La marque est l’un des leaders du secteur et vous trouverez leurs produits essentiellement en pharmacie et parapharmacie.

La marque dépend des laboratoires Omega Pharma France, ce qui garantit aux produits, une traçabilité des substances naturelles végétales de leurs ingrédients. Les ingrédients de leurs huiles essentielles sont rigoureusement sélectionnés dans le monde entier et produit par des professionnels. Tous les produits Phytosun Arôms sont certifiés ECOCERT, notamment sur leurs huiles essentielles.

Le diffuseur MAUNA en détail :

Le nouveau diffuseur de Phytosun Arôms dispose de trois modes de diffusions et combine une diffusion de lumières LED qui changent au gré du temps. Il se destine à de grandes pièces de 50 m² environ et s’accorde avec tous les styles grâce à son design sobre et élégant.

Grâce au mode de diffusion par ultrason, il est hyper silencieux et ne projette aucune « vapeur » d’eau comme sur les diffuseurs traditionnels. Les fines gouttelettes sont imperceptibles et le support ne se trouve jamais humide, ni dessous, ni autour.

Comment fonctionne-t-il ?

Une pression : Diffusion en continu à raison de 30 ml/h

Deux pressions : Diffusion pendant une heure

Trois pressions : Diffusion alternée de 30 minutes puis 30 minutes d’arrêt

Quatre pressions : Lampes d’ambiance sans diffusion.

La lampe d’ambiance incluse fonctionne grâce à des ampoules LED qui changent de couleur.

Une pression : Activation du cycle de 7 couleurs consécutives.

Deux pressions : Choix d’une seule couleur de LED

Trois pressions : Lumière chaude

Quatre pressions : Extinction de la lumière

Ce que nous avons pensé du diffuseur MAUNA Phytosun Arôms

Nous l’avons installé sur notre bureau pour pouvoir travailler sereinement avec un complexe SPA Détente Acidulée. Le fonctionnement est très simple et très intuitif et il est ultra silencieux, ce qui est plutôt agréable. Mais le plus agréable est sans doute le fait qu’il n’y ait aucun liquide qui ne s’écoule de nulle part. Les fines gouttelettes se diffusent parfaitement sans mouiller le support, ce qui n’est souvent pas le cas des diffuseurs classiques ! Bref nous sommes fans de ce petit diffuseur ! Et pour travailler le soir, la lumière est des plus agréables pour une ambiance zen ! Un joli cadeau de Noël en avance !

Combien ça coûte ?

C’est probablement la bonne affaire pour les cadeaux de Noël, cet étonnant petit diffuseur ravira à coups sûrs les adeptes de la zen attitude ! Et il est vendu autour de 60€, vous le trouverez en pharmacie, parapharmacie, sur le site de la marque et sur les sites de ventes en ligne. N’oubliez pas de l’offrir avec l’un des complexes pour diffuseur Zen, Sommeil, SPA, Pureté, Boisé Fleuri, Provençal, Grand Air ou Agrumes ! Ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter dès l’ouverture du Furoshiki !

