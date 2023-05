Nous avons testé le graveur et découpeur laser NEJE Max 4

Vous recherchez un graveur laser de haute qualité, sans exploser votre budget ? Nous avons peut-être une solution à vous proposer avec le graveur laser industriel NEJE Max 4 12 W 4 axes. Ce graveur laser est conçu pour les professionnels, et capable de graver de nombreux matériaux comme le bois, le plastique, le cuir, le papier et même l’acier inoxydable. Précision de gravure, fiabilité, sécurité, rapidité, sont les principes qui résument cet outil de très haute qualité. Et, puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, le site GEEKBUYING, propose actuellement une promotion sur ce modèle. Il est, en effet, disponible pour quelques jours seulement au prix de 634,27 € au lieu de 741,34 €, soit 14 % de réduction. Présentation.

Un axe Z particulièrement efficace

La machine de gravure laser NEJE Max 4 a été entièrement améliorée avec l’ajout d’un axe Z électrique de haute précision. Cet axe Z électrique peut supporter une charge d’un kilo et parcourir 45 mm, permettant ainsi un repositionnement de haute précision avec une précision de 0,001 mm. Grâce au logiciel LightBurn, la distance de mise au point de chaque couche peut être réglée automatiquement, ce qui permet de couper efficacement des matériaux plus épais grâce au contrôle de l’axe Z.

Le système innovant de contrôle à quatre axes

Le NEJE Max 4 est la première machine de gravure laser sur le marché capable de travailler sur quatre axes. Grâce au travail des axes X, Y, Z et A, elle peut automatiquement effectuer des processus plus précis. La machine dispose de fonctions extensibles telles que la décharge automatique de fumée M7 et M8, l’assistance à l’air qui s’intègrent parfaitement aux diverses fonctions étendues de LightBurn. De plus, la machine est équipée de fonctions de sécurité des portes pour garantir une utilisation sûre et protéger l’utilisateur pendant le fonctionnement. Grâce à ce système, le positionnement visuel est facilité ainsi que l’alignement précis des projets.

Un module laser zoom de très haute puissance.

Le NEJE Max 4 est équipée du module de zoom réglable A40640 de 12 W, qui permet une mise au point de 0,04 × 0,06 mm. Ce module laser zoom est largement utilisé et offre une grande flexibilité. Sa focale courte convient à la sculpture et à la découpe de matériaux tels que le métal, l’acrylique et le MDF (panneau de fibres à densité moyenne), tandis que sa focale longue est adaptée à la découpe de bois épais et d’autres matériaux.

Précision inégalée, stabilité et travail sans fil

Ce graveur laser se dote d’une piste maintenable de qualité industrielle, ce qui lui confère une durée de vie allant jusqu’à 20 000 heures. Grâce à une conception soignée et à une technologie de traitement précise, la précision du cadre a été améliorée, atteignant une précision mécanique de 1 mm. De plus, l’utilisation d’un cadre en alliage de dureté supérieure permet d’éliminer efficacement les vibrations de l’équipement, améliorant ainsi la stabilité de la machine. Du côté du travail sans fil, tout est également possible. Cela veut dire que vous pouvez créer vos projets directement dans le logiciel LightBurn puis les transférer vers le logiciel du graveur, sans fil. La distance de travail étant de 10 mètres.

Déballage et design

Le graveur laser NEJE Max 4 est livré en pièces détachées. On retrouve dans le carton l’armature de la machine, une courroie, la tête laser, des lunettes de protection, une notice de démarrage rapide. Nous avons également divers outils de montage (tournevis, clés Allen), de la graisse en tube, une alimentation, des colliers de serrage, une tête pour pointe à bille, quelques supports de test et tout le nécessaire pour brancher un Air Assist (non fourni).

Toute l’armature de la machine est en métal, les finitions sont superbes et nous sommes franchement face à un produit d’excellente qualité.

Le montage

Pour le montage, vous devrez suivre les instructions (à la loupe) de la minuscule notice de montage. Celle-ci est tellement petite que nous vous conseillons plutôt de vous référer à la notice en ligne disponible sur cette page. Comptez une heure pour le montage et les réglages de la machine. Vous devrez assembler l’armature, fixer la tête laser et insérer les courroies latérales. (La courroie de la tête laser est déjà installée.) Si vous avez des doutes sur le montage, cette vidéo récapitule étape par étape tout le montage de la bête.

Premières gravures

Pour les premières gravures, nous avons utilisé NEJE V6.1.2 disponible sur cette page. Sachez que l’appareil est également pilotable avec le logiciel Lightburn.

Nous avons pu lancer plusieurs gravures très rapidement avec les fichiers déjà préinstallés dans le programme NEJA. Il suffit de choisir la puissance du laser et la rapidité de déplacement et c’est parti.

Gravure, découpe, pilotage en trois dimensions, option pointe à billes, les options et fonctionnalités de la machine sont tellement nombreuses qu’il faudrait une dizaine d’articles pour en faire le tour.

Nous avons fait « que » quelques essais de gravures simples sur les supports fournis avec la machine et les premiers résultats sont très prometteurs. Cependant, il va nous falloir nombreuses heures si ce n’est pas plusieurs jours pour en faire complètement le tour.

Le graveur et découpeur laser NEJE Max 4 semble beaucoup plus complexe que la ORTUR Laser Master 3 que nous avons testé il y a quelques jours. Autant cette dernière s’adresse assez facilement aux néophytes, autant la NEJE Max 4 parais bien plus compliqué à apprivoiser, mais elle ravira les utilisateurs les plus exigeants.

Toutes les caractéristiques techniques

Taille du cadre (L×W×H) : 970 × 582 × 60 mm

Zone de travail (X*Y) : 750 × 460 mm, s’étend jusqu’à 750 × 1 030 mm

Précision d’entraînement : précision de positionnement de répétition de l’axe XY 0,01 mm, axe Z 0,001 mm

Nombre d’axes contrôlables : X, Y, Z, A quatre axes

Tension d’entrée : 12 V/24 V, correspond à la tension du module

Fin de course : oui, les deux XYZ

Vitesse de déplacement maximale : 750 mm/s

Contrôle hors ligne GRBL : Oui

M7, M8, extension de porte : oui

App Control : Oui

MEMS : Oui

Mise à niveau OTA du logiciel NEJE : oui

Sculpture verticale : oui (90 degrés)

Prise en charge des systèmes : Win 7/Win 8/Win 10, Android, iOS, iPadOS, macOS

Format de fichier pris en charge : GC/SVG/DXF/JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF/CR2/AI/SC/, etc.

Puissance optique : impulsion 12 W+, CW 11 W

Taille de mise au point : 0.04 × 0,06 mm

Entrée : 12 V 4 A+

Interface : 4 broches PH2.0 + (alimentation supplémentaire 2 broches DC 12 V)

Poids : 204 g

Nombre de diodes : 2

Entrée PWM : VPP (3.3-12 V), recommandé 1 KHz

Modulation TTL et PWM : OUI. Compatible avec les modulations TTL et PWM

Interface d’entrée : PH2.0-4Pin (+,-, PWM/TTL, Température), 3Pin (+,-, PWM/TTL), 2Pin+2Pin (+,-) + (PWM/TTL,-)

Poids du produit : 7 kg

Conclusion

Le montage est relativement simple, mais la prise en main est un peu plus complexe. Les matériaux sont de très bonne qualité et la documentation en ligne est très complète (oubliez la notice livrée avec la machine, elle est illisible). Le graveur peut être couplé avec un air-assist pour optimiser la gravure et/ou un support rotatif pour graver sur des pièces en plusieurs dimensions. Vous l’aurez compris, le graveur NEJE Max 4 est une machine aussi complexe que complète, impossible d’en faire le tour avec un article. Pour le prix, et selon le modèle choisi, elle est disponible à partir de 619 €. Un tarif plus que correcte au regard de ses fonctionnalités.

Les plus

Des matériaux de très bonne qualité

De nombreuses fonctionnalités

Une documentation (en anglais) très complète

La gravure et découpe sur quatre axes.

Un excellent rapport qualité/prix

Les moins

Une notice livrée trop petite et illisible

Peu de documentation en FR disponible

Un peu complexe à prendre en main