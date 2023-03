Test et prise en main du graveur laser ORTUR Laser Master 3

La gravure laser est une technique de coupe ou de marquage souvent utilisée afin de personnaliser ou de marquer un objet. Plus concrètement, cette méthode consiste à appliquer un faisceau laser sur la surface à traiter dans le but de retirer une partie du matériau. Cela fera apparaître alors le marquage. La machine utilisée pour cette opération est le graveur laser et ORTUR est une des marques spécialisées dans sa conception. Parmi les produits récents conçus par l’enseigne, il y a le modèle Laser Master 3. Pratique et simple d’utilisation, cet appareil est destiné aux professionnels et même aux particuliers amateurs de DIY.

Une version technologique et performante

L’ORTUR Laser Master 3 est une version améliorée de l’ORTUR Laser Master 2. Elle est effectivement plus puissante et plus précise en combinant deux lasers de 5 W. L’appareil est de haute puissance (10 W) et il est équipé de technologie récente, notamment d’une carte mère ESP-Pro-v2.4. Celle-ci lui procure un aspect beaucoup plus flexible que les anciennes versions. En termes de performance, on pourrait particulièrement citer sa vitesse maximale qui atteint les 20 000 mm/min. Pour vous donner une idée de cette valeur, cela permet d’opérer sur une surface de 10 ×10 cm en quelques minutes seulement.

Une telle performance aboutit à des gravures contrastées et détaillées. La sécurité est aussi un des points forts du graveur Laser Master 3. La machine est munie d’un dispositif de verrouillage via une clé. Sans être déverrouillée, elle ne peut pas être utilisée. Vous avez également un interrupteur d’arrêt d’urgence sur lequel vous n’aurez qu’à appuyer en cas de problème. À cela s’ajoutent des dispositifs de protection de positions active et inclinée, ainsi que des systèmes de limitation de durée d’exposition et de contrôle de tension.

Un appareil facile d’utilisation

Le graveur ORTUR Laser Master 3 a le particulier avantage d’être facile à monter. En plus des accessoires qui l’accompagnent, il est aussi livré avec un manuel afin de vous guider. À travers ce modèle, le concepteur a veillé à concevoir un système intuitif. Par ailleurs, l’ensemble de la machine est très léger, favorisant ainsi la manipulation lors du montage. Le colis qui vous sera livré pèse seulement 6,5 kg, contre plus de 10 kg pour certaines autres machines. Une fois l’appareil installé, vous disposerez d’une surface de travail de 40 × 40 cm. Un autre intérêt du graveur est sa large connectivité et sa compatibilité avec plusieurs logiciels. Il est compatible avec des logiciels de renom tels que LaserGRBL, LightBurn et Laser Explorer (qui fonctionne aussi avec la version application mobile).

À noter également que vous pouvez contrôler la machine depuis un ordinateur ou une tablette grâce à la connexion Wi-Fi de l’appareil. Concernant son domaine d’application, le Master 3 fonctionne sur différentes matières. En plus des matériaux habituels tels que des métaux, des tissus, des cartons, etc., la machine est également capable d’opérer sur du bois de 10 mm et de l’acrylique de 30 mm d’épaisseur. Vous pouvez aussi y faire graver des matériels cylindriques comme des verres et des bouteilles.

Déballage et montage

Comme nous vous l’indiquions, le montage est vraiment simple. L’ossature de la machine est composée de trois pièces à assembler avec les outils fournis avec le graveur. Il faut ensuite fixer les poulies et les deux courroies avant de brancher les connecteurs. Puis, on doit retirer la protection du laser et fixer la buse. On connecte ensuite le cordon du laser sur la carte mère et le tour est joué.

Pour appairer la machine avec son mobile, un réseau 2,4 GHz est requis. Pensez à insérer la mini carte SD également fournie avant de lancer la machine. Autrement, cette dernière refusera de fonctionner. Sur un mobile ou une tablette, l’installation de l’application Laser Explorer est incontournable. Pour appairer la machine, pressez cinq fois le bouton power jusqu’à qu’il clignote de plusieurs couleurs.

Première gravure et coupure

L’application est très intuitive, il suffit de positionner la pièce à graver et de choisir un motif. La gravure s’effectue en quelques secondes. Nous sommes très loin des temps d’impression d’une imprimante 3D. Pour une découpe, il suffit de jouer avec les réglages en se référant à la notice. N’oubliez pas de fixer la pièce à graver pour la garder immobile face au souffle de refroidissement de la machine. Il existe de nombreux paramétrages, mais ceux qui sont préenregistrés suffisent largement pour débuter.

Conclusion

Le graveur laser ORTUR Laser Master 3 est vraiment très simple d’utilisation. Le montage dure une trentaine de minutes et le lancement de la première gravure ou découpe ne prend que quelques minutes. Tout est très intuitif et facile à appréhender. Elle conviendra à tous les néophytes (comme nous), mais également à tous les utilisateurs un peu plus exigeants.

Le graveur ORTUR Laser Master 3 est proposé actuellement à 549 € sur Geekbuying avec le code NNNFBDTORTUR3 (avec les trois plateformes Ortur). Ou la version classique à 499 € avec le code NNNFBDTORTUR

Les plus

Facile à installer.

Prise en main simple et intuitive.

Gravure et découpe rapide et efficace.

Sécuritaire.

Outils, lunette de protection et consommable d’entrainement livrés.

Les moins

Un peu cher à l’achat.