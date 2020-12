Nous avons testé les coques pour iPhones 12 ShopSystem

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont investi plus de 1000€ dans le nouveau smartphone de la marque à la pomme : l’iPhone 12 ! Avec une telle somme, mieux vaut investir également dans une coque digne de ce nom ! Ce serait tout de même dommage de ne pas protéger ce petit bijou d’une chute ou d’une mauvaise manipulation.

Le site ShopSystem est une marque française qui fabrique des coques et des protections d’écran haut de gamme. Les ventes se font uniquement sur Internet et ont déjà conquis plus de 100 000 clients. Sachez que la marque propose des coques iPhone 12 mais également des verres trempés pour iPhone et iPad exclusivement.

ShopSystem c’est qui ?

ShopSystem est une start-up basée à Lyon, qui fabrique des coques avec pour devise le minimalisme ! Minimalisme dans le design et dans le processus d’emballage, mais pas dans la conception ! Pas de superflu avec ShopSystem, ils vont à l’essentiel et l’essentiel, c’est bien votre produit !

Une équipe composée d’ingénieurs, de designers au service de leurs clients exigeants. Le centre de distribution se situe à Lyon (juste à coté des nôtres) et l’équipe marketing du côté de Barcelone. Une entreprise européenne qui focalise sur la qualité et le respect de l’environnement !

Les coques pour iPhone :

ShopSystem équipe les iPhones des modèles 6 jusqu’à 12 ! Inutile de rechercher des couleurs psychédéliques, les coques iPhone 12 se veulent minimalistes et sont donc disponibles en noir ou transparentes… Le but est de préserver le design de l’iPhone tout en le protégeant… Cependant plusieurs types de coques sont disponibles : anti-choc, ultrafines ou à dissipation de chaleur.

La coque INVISIBLE en silicone souple vendue 29.99€ est le parfait compromis pour ceux qui ne souhaite pas dénaturer le design de leur téléphone tout en lui offrant une excellente protection. La coque ne mesure que 0.7mm d’épaisseur ce qui ne l’empêche pas de bénéficier d’un excellent taux absorption des chocs en cas de chute de l’appareil.

Les verres trempés :

Nous n’y pensons pas toujours mais le verre trempé devrait presque être vendu en série avec les smartphones… Ils sont vraiment essentiels pour espérer conserver son écran intact le plus longtemps possible. ShopSystem propose également des verres trempés de haute qualité. Les verres trempés sont en fait des vitres blindées 3D qui offrent une résistance extrême aux chocs et aux rayures.

Plusieurs centaines de tests sont réalisés sur les verres trempés d’origine japonaise, afin de garantir satisfaction aux clients. Incurvés sur les côtés, les verres trempés ShopSystem épousent parfaitement la totalité de la surface de l’écran, et ce, jusqu’aux extrémités. Ce qui les rend invisibles sur l’écran puisqu’ils ont un taux de transparence de 99%, ce qui ne changera pas les couleurs de l’écran Retina.

Une application dédiée AppSystem : ShopSystem a également développé une application pour iPhone, déjà téléchargée plus d’un million de fois depuis 2018. Elle vous permet, chaque jour de suivre l’actualité d’Apple, iPad, iPhone, iOS ou Mac. Des bons plans gratuits, des fonds d’écran et des applications utiles s’offrent aux utilisateurs de cette application.

Minimaliste mais efficace ! Design Installation Rapport Qualité / Prix Minimaliste mais efficace ! Les coques ShopSystem sont minimalistes mais elles protègent parfaitement le téléphone, sans dénaturer son design. Les bordures supplémentaires autour de l'écran et de la caméra ajoutent une couche de protection indispensable qui protège les pièces les plus exposées en cas de chute. Les coques sont disponibles pour moins de 30€, ce n'est pas très cher payé pour des téléphones qui avoisinent en moyenne les 1000€… User Rating: 4.4 ( 2 votes)