Nous avons testé les écouteurs sans fil pour le sport OpenRock Pro de OneOdio

La reprise du travail approche peut-être et avec elle le retour dans les transports en commun, la foule, les odeurs, et souvent l’envie de repartir. Dans les transports, certains regardent le paysage, qui, somme toute, est continuellement le même, d’autres lisent et d’autres encore préfèrent écouter de la musique. Pour ces derniers, nous leur proposons de découvrir les derniers écouteurs innovants lancés par OneOdio, les OpenRock Pro. Confortables, performants, designs et vendus à un prix raisonnable, nous avons pu les tester. Découvrez notre retour d’expérience et optez pour une qualité remarquable de son à tout petit prix. C’est parti pour la présentation.

Pourquoi les écouteurs OneOdio OpenRock Pro sont-ils exceptionnels ?

Les performances exceptionnelles des OpenRock Pro incarnent l’essence même de l’innovation constante. Avec une technologie de pointe propulsée par le brevet TubeBass™ et des haut-parleurs dynamiques de 16,2 mm, ces écouteurs proposent une expérience sonore qui défie toute comparaison. Arborant un design novateur à écoute ouverte, ils s’ouvrent à un équilibre subtil entre immersion musicale et conscience environnementale. Au-delà de leurs prouesses sonores, le confort des OpenRock Pro se démarque par leur crochet d’oreille ergonomique ajustable. Une précision sans faille dans l’adaptation à différentes morphologies assure un port personnalisé et confortable.

En outre, la stabilité est une certitude : une fois ajusté, le crochet d’oreille ne bronche pas, garantissant une tenue sécurisée même durant les moments d’intense activité. L’autonomie est tout aussi impressionnante, avec une capacité à fournir jusqu’à 19 heures d’écoute ininterrompue avec une seule charge. Celle-ci peut d’ailleurs s’étendre à un total impressionnant de 46 heures grâce au boîtier de charge, surpassant ainsi de loin ses concurrents.

Toutes les caractéristiques techniques

Les écouteurs OneOdio OpenRock Pro se dotent d’une batterie ayant une capacité de 400 mAh, ils offrent jusqu’à 19 heures d’autonomie avec une seule charge, et grâce à leur boîtier de charge pratique, cette autonomie peut être étendue à 46 heures. De plus, la technologie de charge rapide permet de les recharger complètement en seulement 1,5 heure via le port de charge de type C. La connectivité est au cœur de l’expérience OpenRock Pro, avec la version Bluetooth 5.2 et une portée étendue de plus de 15 mètres, vous garantissant une liberté de mouvement sans compromettre la qualité du signal. Équipés de deux microphones MEMS, ces écouteurs garantissent une clarté vocale exceptionnelle pour vos appels téléphoniques et vos interactions vocales. Avec une entrée nominale de 5 V et 400 mA, les OpenRock Pro allient efficacité énergétique et performances, offrant ainsi une expérience audio sans compromis.

Que faut-il savoir de plus sur ces écouteurs ?

Leur indice de protection IPX5 renforce leur praticité et résistent aussi bien à la sueur, qu’à la poussière et à l’humidité. De plus, les OpenRock Pro, s’équipent d’une double réduction de bruit et d’une technologie de formation de faisceau, qui vous assure une clarté cristalline même dans les environnements les plus bruyants. Ces écouteurs à écoute ouverte signent une avancée majeure dans le domaine de l’audio. Contrairement aux écouteurs à conduction osseuse, ils procurent une qualité sonore naturelle et supérieure grâce à la technologie TubeBass™. Parallèlement, ils éliminent les désagréments liés à la fatigue ou la douleur des os du crâne causées par les modèles à conduction osseuse. Chaque note devient une immersion totale et chaque utilisation une révélation sonore.

Quel est le contenu de la boîte ?

Dans la boîte, vous trouverez les éléments essentiels pour une utilisation optimale : une paire d’écouteurs OpenRock, un boîtier de charge pratique, un câble de charge et un manuel d’utilisation détaillé. Avec les OpenRock Pro, vous entrez dans une nouvelle dimension de qualité sonore, de confort et de praticité et vous immergez totalement dans votre playlist préférée ! Ces écouteurs sont à eux seuls un petit concentré de technologie, qui ravira les oreilles, et vous feront vivre de délicieux interludes musicaux.

Prise en main

Voici un casque ultra-simple d’utilisation, avec une notice en français claire et bien illustrée. Le casque se présente dans un boitier design qui permet à la fois la charge, mais également de garder les écouteurs à l’abri pour le transport. Pour l’appairage, contrairement aux autres modèles du marché, il faut laisser les écouteurs dans l’étui attendre 10 secondes après l’ouverture, un voyant bleu vous indique que les écouteurs sont prêts à se connecter. Dans la liste Bluetooth apparait alors le OpenRock Pro, une fois l’appairage effectué, vous pouvez utiliser les écouteurs. Aucune application à installer, simple et efficace !

Le produit est flexible et peut s’adapter à toutes les morphologies grâce à sa partie en silicone. Il faut faire pivoter l’écouteur et mettre le haut-parleur aligné sur votre oreille pour profiter au maximum de sa conception Open Ear. Sur chaque oreillette, on retrouve des fonctionnalités très pratiques, augmenter ou réduire le volume, prendre un appel, passer au morceau suivant, sans devoir sortir son téléphone de sa poche !

Son et performances

Nous avons été agréablement surpris de la qualité et des performances de ce casque, le système innovant supraauriculaires Open Ear est très agréable, car l’appareil ne rentre pas dans l’oreille, mais le son reste exceptionnellement clair et immersif. Grâce à la technologie TubeBass et une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, on observe une sonorité équilibrée et harmonieuse. La double réduction de bruit optimise la qualité sonore. Le casque reste bien en place et permet de faire du sport sans risque qu’il se décroche. Avec une autonomie de 46 heures avec son compartiment de charge, l’OpenRock est plutôt compétitif par rapport aux autres modèles du marché. En plus d’être léger et de posséder une charge rapide du boitier de 5 min pour une autonomie de presque 2 heures (sur le papier). Le produit possède une connectivité impressionnante grâce au Bluetooth 5.2, ce qui procure une liberté de déplacement d’environ 15 mètres !

Conclusion

Voici un casque prometteur qui change des écouteurs intra-auriculaires qui sont parfois intrusifs et irritant pour l’oreille. L’OpenRock Pro est un produit ultraperformant, bien penser avec une ergonomie souple qui s’adapte à votre morphologie. Les performances sonores sont plus qu’honorable, le son est de très bonne qualité avec une conception Open Ear qui vous immerge totalement et vous soustrait des bruits extérieurs. Le prix de 121,95 € est très abordable par rapport à la qualité et aux performances de l’OpenRock Pro.

Les points positifs

Agréable à porter

Facile d’utilisation, aucune app à installer

Performance sonore excellente

Volume sur le casque

Étanchéité IPX5

Double réduction de bruit

Prix abordable

Raccourcie sur les écouteurs

Les points négatifs

Incapacité d’entendre l’environnement

OpenRock Pro Design Qualité audio Confort Autonomie Rapport Qualité/Prix Très performants Voici un casque prometteur qui change des écouteurs intra-auriculaires qui sont parfois intrusifs et irritant pour l'oreille. L'OpenRock Pro est un produit ultraperformant, bien penser avec une ergonomie souple qui s'adapte à votre morphologie. Les performances sonores sont plus qu'honorable, le son est de très bonne qualité avec une conception Open Ear qui vous immerge totalement et vous soustrait des bruits extérieurs. Le prix de 79 $ (72 €) est très abordable par rapport à la qualité et aux performances de l'OpenRock Pro. User Rating: 3.5 ( 1 votes)