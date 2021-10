Nous avons testé le casque filaire OneOdio Studio HiFi (moins de 40€)

Les casques audio sont aujourd’hui à foison sur le marché, mais tous les modèles ne se valent pas ! Vous rechercher justement à trouver le casque parfait ? Celui qui pourra vous servir aussi bien pour le boulot que pour écouter vos morceaux préférés ? On vous propose de découvrir notre avis sur le casque audio filaire OneOdio qui pourrait bien vous plaire. Détails !

Design et confort

Le Casque OneOdio studio arbore un design très sympa, noir et métal, sobre mais efficace ! Le OneOdio se caractérise par un design ergonomique qui promet une utilisation à la fois pratique et confortable. Les écouteurs sont en mousse, ils sont moelleux et englobent entièrement les oreilles, ils peuvent également s’inclinés à 30 degrés. Adaptable à touts les morphologies grâce à l’arceau qui est réglable et que vous pouvez donc adapter à la forme de votre tête.

L’ensemble promet également une écoute immersive : en effet, les écouteurs étant “circum-aural”, ils isolent parfaitement du bruit extérieur et empêchent également la fuite de son. Le tout est complété par une structure robuste qui promet un casque solide !

Options et qualité de son

Bien plus qu’un simple casque audio, le OneOdio est un casque spécialement pensé pour offrir un son de qualité. Pour ce faire, ses écouteurs sont dotés de hauts parleurs de 50 mm, le duo produit des basses profondes, mais aussi un médium clair et des aigus purs. L’ensemble promet ainsi un maximum de détails sonores, mais surtout une bonne musique sans distorsion.

Pour ce qui est des fonctionnalités, le casque embarque un microphone au niveau du câble : il suffit d’appuyer sur le bouton du microphone pour mettre la musique en lecture, en pause, mais aussi pour passer au morceau suivant, ou encore revenir au précédent. Pratique, le bouton permet aussi de prendre, terminer ou encore bien rejeter un appel.

Sinon, le casque OneOdio propose également une fonction de partage de musique. Il est en effet possible de connecter deux casques audio via un câble de 3,5 mm, vous pourrez alors partager des morceaux ou encore des vidéos avec vos amis !

Polyvalence et compatibilité

En tant que casque audio professionnel, le OneOdio est principalement dédié pour accompagner les équipements de mixage. Ainsi, en plus de profiter de vos morceaux préférés, vous pourrez également l’utiliser en studio, pour des enregistrements et bien évidemment la production de musique, le montage vidéo….

Pour ce faire, le casque est compatible avec tous les appareils de 6,35 mm et 3,5 mm : vous pourrez ainsi le brancher sur un contrôleur, un instrument de musique (Guitare, Piano, Clavier), mais aussi sur votre téléviseur, ordinateur, Smartphone, tablette ou encore lecteur MP3.

Selon vos besoins (comme regarder la télé ou encore participer à une réunion virtuelle par exemple), le OneOdio est livré avec deux câbles : un câble de 3 m, et un autre de 1,2 m avec micro.

Les accessoires fournis

Le Casque studio est fourni avec un câble jack/jack (3.5mm 6.35mm), un câble standard avec mic (1.2m) avec fonction prise d’appel et play/pause, le tout avec comme pour le Oneodio A30 testé dernièrement, une pochette de rangement en simili cuir noir ! Avec une notice en Anglais pour les polyglottes !

Prise en main

Aucune application pour ce modèle “clé en main”, uniquement un câble à brancher ! Le Casque est assez confortable et englobe très bien l’oreille, le jack fourni est assez long et permet bien de circuler librement. En ce qui concerne le câble mic , c’est encore du classique avec un câble correct d’un peu plus d’un mètre.

Celui-ci permet de se brancher sois même sur une autre source ou de connecté un autre casque pour partager votre musique ! En revanche comme la plupart des casques studio, le Oneodio ne se plie pas, mais on peut le ranger dans sa pochette refermable !

Son et performances

Ce casque est plutôt réservé à une utilisation studio, il est assez imposant et reste moins discret qu’un modèle classique. Les accessoires fournis permettent une bonne qualité de son, si vous recherchez un son plutôt axé sur les médiums, le tout reste homogène qui manques toutefois un peu de profondeur ! Il reste très agréable à porter avec une bonne sensation d’immersion une fois qu’on pousse le volume !

Le Oneodio est doté de la technique share-port ce qui est très pratique pour faire découvrir un morceau ou partager des vidéos aves ses proches, il est même possible de lancer deux médias sur deux appareils, ce qui fait que vous avez le son des deux médias, une par oreille ! Ce qui peux être utile en studio pour le travail des morceaux et du chant, ou pour mixer ! Il est possible de l’utiliser directement sur une table de mixage, guitare, bass…ce qui est très bien pensée !

Prix

La marque Oneodio propose une gamme de produits tout à fait accessible, surtout s’il s’agit de votre première achat de casque studio et que vous avez un petit budget !

Les points positifs

Bon rapport qualité / prix

Confortable

Fonction share-port pour mixer

câble bonne qualité assez long

Son correct

Se connecte aux instruments de musique

Les points négatifs

pas de profondeur

Design très classique

Dommage pas de notice en français

Conclusion

Pour conclure si vous cherchez un casque Studio mais pas que, qui peut servir de casque audio, de casque de mixage, qui peut aussi se brancher sur votre guitare ! Avec un bon confort et une qualité de son correcte, en plus d’une fonction Share-port pour partager, mixer et plus si affinités ! Le tout à un petit prix, alors vous pouvez craquer pour le Oneodio Studio.

Article rédigé par Alexia Domoina et Merieme

