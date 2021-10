OneOdio A30 : nous avons testé un casque à réduction de bruit active à moins de 60€

Vous êtes à la recherche d’un bon casque audio pour écouter de la musique tranquille, surtout lorsque vous êtes en déplacement ? Dans ce cas, ce qu’il vous faudrait c’est un casque qui peut vous couper du monde extérieur !

Un modèle qui embarque une technologie capable de réduire le bruit environnant… Eh bien, c’est justement ce que vous propose le casque à réduction active du bruit OneOdio A30. Nous l’avons testé pour voir s’il tient vraiment ses promesses. Détails !

Le confort au rendez-vous ?

D’emblée, le casque antibruit OneOdio A30 est doté d’un design ergonomique qui englobe entièrement votre oreille. Le design est tout à fait classique, avec un look tout en noir, sans surprise, ni fioriture. Toutefois au remarque que les coussinets en mousse qui entourent le casque sont recouverts de similicuir, ce qui permet un confort d’écoute pour profiter des haut-parleurs.

En plus d’englober parfaitement vos oreilles, ce casque est pliable, inclinable, permettant même de pivoter les haut-parleurs à 90 degrés lorsque vous portez le casque autour de votre cou. Le OneOdio A30 est réglable et peu correspondre à toute les morphologie, toutefois pour les petites têtes il est n’est pas discret, le casque englobant entièrement votre oreille !

Les accessoires qui vont avec

Les OneOdio A30 est accompagné d’une pochette de rangement une notice(en anglais), une câble jack/jack doré pour brancher le casque en filaire. A cela s’ajoute un câble USB Type-C faisant à peu près quinze centimètres de long, ce qui est vraiment trop court et peu pratique et une prise adaptateur pour avion.

La technologie antibruit actif

Comme on vous en a parlé plus tôt, le OneOdio A30 est un casque d’écoute à réduction active du bruit. Il est donc capable de vous isoler de la pollution sonore environnante, de manière à ce que vous puissiez pleinement profiter de ce que vous écoutez.

Pour ce faire, le casque embarque la technologie de l’ANC hybride, il peut alors supprimer le bruit extérieure sur une gamme de fréquences plus large, pouvant aller jusqu’à 29 dB.

Boutons et prise en main

La prise en main est très facile, pas d’application à installer, il suffit d’allumer le casque et le OneOdio a 30 pour un appairage Bluetooth 5.0, vraiment simple et rapide, l’appareil est bien reconnu ! Bon point pour le OneOdio A30, on retrouve tous les raccourcies de base très pratique, la touche multifonction (play/pause, décrocher un appel), changement de volume et changement de piste, la réduction du bruit.

Ainsi le casque propose deux modes de fonctionnement, il peu être utiliser avec une autonomie sans fil ou filaire, ce qui est pratique, attention toutefois si vous utilisez le filaire vous aurez une réduction de son significative !

Qu’en est-il de l’autonomie ?

L’autonomie du OneOdio A30 varie en fonction du mode d’utilisation : filaire ou via un appairage Bluetooth ? Si c’est la première option, le constructeur promet jusqu’à 30 heures d’autonomie, voire même jusqu’à 45 heures d’écoute si vous faites l’impasse sur la fonction antibruit.

Si vous utilisez le casque en mode Bluetooth, l’autonomie varie entre 15 à 25 heures, là encore, tout va dépendre de l’annulation ou non de la technologie de l’ANC. Enfin pour ce qui est de la charge, comptez environ 2 heures et demi pour une recharge complète du casque. Sinon pour les plus pressés, il suffit de 5 minutes de charge pour gagner 2 heures d’autonomie. Le casque à une bonne portabilité en mode sans fil pouvant allez jusqu’à une dizaine de mètre sans perte de connexion, ce qui reste très correct !

Son et performances

Les performances annoncées ne sont pas au rendez-vous en ce qui concerne la qualité du son, si vous restez sur la préconisation sonore pas de soucis le son reste correct, par contre si vous écoutez votre musique au max, le son ne suis pas, il sature, voir il grésille légèrement si votre morceau à trop de basses, ce qui n’est pas très agréable. Nous avons testé pour vous ANC, pour nous l’intérêt de ce système n’est pas flagrant, car la qualité n’est pas vraiment au rendez-vous et le son reste en arrière plan ne permettant pas une écoute de qualité !

Prix

En promo sur le site OneOdio à 52.95€ en précommande ou directement sur Amazon, ce qui reste tout à fait correct pour la qualité du produit.

Les points positifs

Bon rapport qualité / prix

Confortable et stable

Multiples raccourcies casque

Sans fil

Les points négatifs

Son qui sature un peu à volume élevé

Design très classique

Conclusion

Pour conclure, voici un casque tout à fait basic qui n’as rien de particulier, avec un son pas bien équilibré par rapport aux produits concurrents ! En, revanche si vous cherchez un casque pas trop cher avec une bonne connectivité, facile d’utilisation qui se connecte facilement et simplement ! Le OneOdio propose aussi tout les raccourcies utile directement sur le casque !

OneOdio A30 Casque Bluetooth à Réduction de Bruit Qualité Audio Design Prise en main Confort Rapport Qualité / Prix Perfectible Pour conclure, voici un casque tout à fait basic qui n'as rien de particulier, avec un son pas bien équilibré par rapport aux produits concurrents ! En, revanche si vous cherchez un casque pas trop cher avec une bonne connectivité, facile d'utilisation qui se connecte facilement et simplement ! Le OneOdio propose aussi tout les raccourcies utile directement sur le casque ! User Rating: Be the first one !