OneOdio Monitor 60 : que penser de ce casque audio professionnel ? Notre avis

A l’heure où le marché des casques audio est complètement saturé, pas facile de trouver un modèle à petit prix et dont les performances sont vraiment satisfaisantes. Or vous êtes justement à la recherche d’un casque de qualité, mais pas trop cher, pour des besoins professionnels ?

On vous propose de découvrir les spécificités du OneOdio Monitor 60 : dernier bébé de la marque chinoise, ce casque est plein de promesses pour les utilisations pro. On vous dit tout !

Structure et design du casque

A première vue, le casque OneOdio Monitor 60 affiche un look plutôt classique. Il se caractérise cependant par un design ergonomique, spécialement pensé pour le confort. Cela grâce à la paire de gros coussinets en simili-cuir doux qui enveloppe ses écouteurs : les coussinets sont garnis de mousse souple pour un port et une écoute optimal. A cela s’ajoute un arceau réglable qui permet d’ajuster parfaitement le casque à votre tête et d’éviter ainsi qu’il ne bouge pendant utilisation.

Un son pensé pour les professionnels

OneOdio indique une plage de fréquences de 20 Hz à 40 kHz pour le Monitor 60. Ses écouteurs de 50 mm garantissent en effet une qualité ainsi qu’une expérience audio plus profonde. Chaque petit détail résonne ainsi clairement dans les oreilles pour une écoute vraiment agréable.

Le casque offre également une plage d’écoute beaucoup plus sensible par rapport à des écouteurs lambda. Vous n’aurez pas donc besoin de trop monter le volume pour profiter de vos morceaux préférés.

Le casque OneOdio Monitor 60 s’associe parfaitement bien avec tous les appareils portables (Smartphone, tablette…), mais il a surtout été pensé pour les utilisations professionnelles. Ses capacités précises de reproduction sonore répondent parfaitement aux besoins des DJs et autres professionnels de l’audio.

L’utilisation du casque convient ainsi pour les studios d’enregistrement, la post-production ou la radiodiffusion. De plus, l’accessoire embarque aussi le « Shareport Technology » qui permet aux utilisateurs de se partager de la musique, des vidéos et même des films.

Un casque à usages multiples

Le OneOdio Monitor 60 est présenté comme un casque passe-partout qui est donc compatible avec n’importe quel appareil. Le casque vient d’ailleurs avec trois câbles. En fonction de vos besoins, vous pourrez ainsi choisir entre l’un des câbles suivants :

Un câble enroulé 3,5 mm vers 6,35 mm pour la surveillance (1,5 à 3 m de long)

Un câble droit 3,5 mm à 3,5 mm pour la télévision (3 m de long)

Un câble droit 3,5 mm à 3,5 mm avec microphone pour un usage quotidien (1,2 m de long)

Dans tous les cas, le OneOdio Monitor 60 est un casque sédentaire qui peut vous suivre partout, peu importe l’appareil avec lequel vous compter le connecter. Le casque présente également le plus d’être pliable et pivotable. C’est grâce à son boîtier réversible et son bandeau réglable. Le tout est complété par des oreillettes capables de pivoter pour s’allonger à plat ou encore se retourner vers le haut. De cette manière, vous pourrez facilement glisser le casque dans votre sac.

Test du OneOdio Monitor 60

Les accessoires fournis

Le OneOdio Monitor 60 est présenté dans une boite noir, à l’intérieur on trouve le casque avec trois types de câbles différents. Le premier câble de 6.35mm/ 3.5mm est parfait pour les enregistrements studio, avec une bonne longueur !

Le second est un câble 3.5mm/ 3.5mm assez long pour se connecter au téléviseur ou à votre ordinateur et le dernier câble de 3.5mm / 3.5mm est plus court, et dispose d’un micro, ainsi qu’ une commande vocale, pour une éventuelle prise d’appel sur votre smartphone, ordinateur, consoles ou tablettes. Vous trouverez une notice en anglais, avec un goodies “ the power of music” ainsi qu’un sac en PU de rangement. Vous avez la possibilité de commander le socle de rangement en métal qui n’est pas fourni avec le OneOdio Monitor 60.

Prise en main

Comme pour notre dernier test OneOdio Studio hi-fi, le casque est filaire, aucune particularité spécifique, il est très pratique à utiliser et tous les accessoires permettent une large utilisation – l’avantage du filaire c’est le gain de temps de chargement, dans le cas ou l’utilisation du casque est prolongée. Que ce soit pour jouer à la console ou encore une utilisation plus professionnelle, tel qu’un enregistrement studio, le casque est multifonction.

Le OneOdio Monitor 60 est ergonomique et a la particularité de pouvoir se retourner dans tous les sens, ceci est d’autant plus pratique qu’il est plus facile à ranger dans son étui. Le casque est réglable pour toutes les tailles de têtes, avec des mousses à mémoire de forme très confortables, ainsi qu’un confort moelleux au niveau du haut du casque.

Son et performances

La qualité du son est au rendez-vous, avec un son très équilibré et des accessoires de qualité. Le casque englobe bien l’oreille ce qui permet de délivrer un son profond et optimal qui est parfait pour un travail en studio ou avec des instruments de musique. En effet, le casque est compatible avec un moniteur, une table de mixage ou encore un instrument de musique !

On apprécie de pouvoir utiliser le Monitor 60 pour de multiples fonctions, ainsi on utilise un seul casque pour regarder la télé, écouter de la musique ou encore faire un solo de guitare !

Prix

Le OneOdio est vendu sur Amazon à 73,99€ ce qui reste correct pour un produit plutôt pour les professionnelles et au vu des accessoires fournis.

Les points positifs

Bon rapport qualité / prix

Confortable

Ergonomique

Fonction share-port pour mixer

câble bonne qualité assez long

Son correct

Se connecte aux instruments de musique

Les points négatifs

Design très classique

Le casque prend de la place

Pas de notice en français

Conclusion

Pour conclure si vous cherchez un casque Studio professionnel, qui a de multiples fonctions pratiques. Un casque qui possède des accessoires de très bonne qualité ! Avec un excellent confort et une qualité de son correcte qui permet aussi bien de jouer de la musique, que de prendre un appel ou de regarder la télé ! Avec un rapport qualité prix qui reste abordable !

Article rédigé par Alexia Domoina, Merieme

