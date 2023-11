Black Friday : OneOdio fracasse les prix sur de nombreux casques audios à moins de 50 €

Noël approche, il est grand temps de dénicher vos cadeaux pour toute la famille, avant qu’il ne soit trop tard, ou que les prix s’enflamment ! Fans de musique, de séries, de créations musicales, ou même DJ, la marque OneOdio prend les devants en proposant des offres exceptionnelles sur cinq casques audio phares de la marque ! L’offre étant de 20 % sur chacun des modèles, il va falloir être rapide pour passer commande. Cette promotion dure jusqu’au 27 novembre inclus, soit 10 jours pour faire des économies pour les cadeaux que vous glisserez sous le sapin.

Le casque OneOdio A10 Bluetooth sans fil à réduction de bruit

C’est le nouveau casque proposé par OneOdio, un petit prix, mais de grandes performances, c’est ainsi que l’on pourrait le qualifier. Les écouteurs supra auriculaires Bluetooth adoptent une technologie hybride avancée de suppression active du bruit. Cette technologie neutralise efficacement les bruits externes avec une résistance équivalente au bruit. Les microphones à double détection de bruit réduisent jusqu’à 95 % des bruits de basse et moyenne fréquence. De plus, ils sont équipés de deux pilotes audio de 40 mm couvrant une plage de fréquences allant jusqu’à 40 kHz.

Ils proposent des vitesses de transfert plus stables, une latence plus faible et une sortie audio haute définition, plus profonde et immersive. Ces écouteurs disposent d’une capacité de batterie puissante permettant jusqu’à 62 heures de musique, de films ou de temps de conversation en mode ANC, et 50 heures en mode Bluetooth (à 50 % de volume). De plus, ils bénéficient d’une fonction de charge rapide, garantissant deux heures de lecture après seulement cinq minutes de charge. Le casque OneOdio A10 Bluetooth sans fil à réduction de bruit bénéficie d’une réduction de 20 %, vendu au prix de 59,99 € au lieu de 74,99 € jusqu’au 27 novembre 2023 inclus.

Le casque Bluetooth OneOdio A70 sans Fil BT5.2

Ce casque est l’un des produits de la marque les plus populaires du moment, et se veut un compagnon idéal pour les amateurs de musique classique et d’opéra. Que vous choisissiez la connexion sans fil via Bluetooth 5.2 ou le câble inclus, le OneOdio A70 propose une écoute ininterrompue, que ce soit en mode sans fil ou filaire ! Grâce au microphone antibruit intégré CVC 8.0, les appels avec ce casque surpassent en clarté ceux des autres casques Bluetooth. Les commandes simples, telles que le réglage du volume, la lecture/pause de la musique, ainsi que la réponse et la fin des appels, sont facilement accessibles via des boutons intuitifs.

La conception pliable de ce casque permet de connecter simultanément deux écouteurs, offrant ainsi la possibilité à plusieurs personnes d’apprécier la musique simultanément, une fonctionnalité innovante et conviviale. Le casque Bluetooth OneOdio A70 sans Fil BT5.2 bénéficie d’une réduction de 20 %, vendu au prix de 37,59 € au lieu de 46,99 € jusqu’au 27 novembre 2023 inclus.

Le casque audio filaire DJ OneOdio PRO10

Ce casque est également, dans le domaine filaire, l’un des plus populaires du moment, même s’il ne se destine pas au même public que le modèle A70. Ses haut-parleurs imposants de 50 mm, associés à des aimants en néodyme, garantissent une qualité sonore nette et immersive avec ce casque audio filaire. Les écouteurs fermés garantissent une fidélité sonore parfaite, permettant de profiter de basses puissantes et de voix claires. Le casque OneOdio Pro-10 DJ est fourni avec deux câbles détachables et est compatible avec une variété d’appareils équipés de prises jack 3,5 mm ou 6,35 mm, tels que les lecteurs MP3, les consoles PS4, les ordinateurs portables, etc.

Les coussinets d’oreille de première qualité de ce casque audio sont spécialement conçus pour procurer un confort optimal, même lors d’une utilisation prolongée. De plus, il se dote d’une articulation pivotante à 90°, ce casque est idéal pour une écoute monaurale, une caractéristique essentielle pour les DJ. Enfin, grâce à la fonction Share-Port, il est possible d’utiliser n’importe quelle partie du câble pour connecter deux casques filaires OneOdio, permettant ainsi de partager facilement votre musique favorite. Le casque audio filaire DJ OneOdio PRO10 bénéficie d’une réduction de 20 %, vendu au prix de 29,59 € au lieu de 36,99 € jusqu’au 27 novembre 2023 inclus.

Le casque audio filaire OneOdio A71

Ce casque audio propose une isolation passive moyenne du bruit externe grâce à sa conception circum-auriculaire fermée. En ajoutant un fond sonore comme la pluie ou du bruit blanc, le bruit ambiant est supprimé, tout en restant au-dessus du niveau permettant une concentration ininterrompue. Que vous écoutiez de la musique, des podcasts, des vidéos sur YouTube, ou que vous regardiez des films et des séries télévisées, vous bénéficierez d’une qualité sonore exceptionnelle, sans distorsion, avec des voix claires et une reproduction musicale fidèle ? Idéal pour la création musicale (clavier ou ampli guitare) ou pour les besoins professionnels, il est une petite merveille à tout petit prix ! De plus, il est confortable grâce à ses coussinets d’oreille de forme ovale, ergonomiques, doux pour la peau, moelleux et respirants.

Le casque de monitoring Fusion A71 est équipé d’une prise jack 6,35 mm amovible et d’un segment de ligne jack 3,5 mm. Compatible avec iPad, téléphones portables, ordinateurs, lecteurs MP3, et de nombreux autres appareils tels que AMP, Mixeurs, Contrôleurs, Synthétiseurs, Claviers, Batteries électroniques, Pianos. Enfin, la conception unique de l’interface élimine le besoin d’un adaptateur de conversion de prise stéréo. Avec les écouteurs filaires A71, vous et vos amis pouvez écouter de la musique sur un seul appareil simultanément. Le casque audio filaire OneOdio A71 bénéficie d’une réduction de 20 %, vendu au prix de 31,99 € au lieu de 39,99 € jusqu’au 27 novembre 2023 inclus.

Le casque OneOdio ProC Bluetooth et filaire

Ce casque 2-en-1 peut être utilisé en mode filaire ou en Bluetooth, ce qui en fait un accessoire original pour les « nomades du son »… Bluetooth pour regarder une série, filaire pour créer de la musique sur son ordinateur, tout devient possible avec le ProC. Pour ce faire, il se dote de panneaux en aluminium personnalisés pour des basses améliorées et de haut-parleurs dynamiques en néodyme de 50 mm, vous procurant un son stéréo avec des basses puissantes et des voix claires. Ces écouteurs circum-auriculaires vous permettent de percevoir chaque détail de votre musique, vous plongeant dans une qualité audio époustouflante.

Il dispose également d’une transmission Bluetooth 5.2 sans fil rapide et stable qui vous permet de passer des appels mains libres clairs dans un rayon de 10 mètres et de profiter d’une écoute limpide. Il peut par ailleurs être utilisé en mode filaire avec un câble de 3,5 mm. Ce casque garantit plus de 110 heures de lecture. En général, une recharge mensuelle de seulement 2,5 heures suffit grâce à la fonction d’arrêt automatique intelligente, préservant ainsi l’énergie en s’éteignant automatiquement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.​ Le casque OneOdio ProC Bluetooth et filaire bénéficie d’une réduction de 20 %, vendu au prix de 39,99 € au lieu de 49,99 € jusqu’au 27 novembre 2023 inclus. Que pensez-vous de ce bon plan sur les casques audio ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

