Test : casque filaire professionnel OneOdio MONITOR 80

Vous êtes en quête d’un bon casque pour le travail ou simplement pour mieux profiter de vos chansons préférées ? Le modèle OneOdio MONITOR 80 est peut-être ce qu’il vous faut ! Ce casque pour studio professionnel promet un son de première qualité ! Nous l’avons testé pour en avoir le cœur net, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur ce casque filaire professionnel et ses caractéristiques.

Petit topo sur OneOdio

OneOdio est une marque spécialement dédiée à l’industrie DJ, Monitor et Hifi. Cela fait dix ans que la marque œuvre dans la fabrication et la mise en vente d’équipements audio. Elle est notamment connue pour ses écouteurs supra-auriculaires qui sont proposés à prix abordable. OneOdio propose ainsi des casques professionnels petit prix qui offrent des expériences sonores à la fois confortables et immersives. Qu’en est-il de ce casque filaire ? On vous propose de découvrir notre avis dans cet article ?

Look et structure

Nous avons affaire à des écouteurs filaires avec un design minimaliste : les tons noirs et les petites touches personnalisées devraient quand même plaire aux amateurs de looks simples et élégants. Le casque OneOdio MONITOR 80 est doté de coussinets en velours et dont la taille promet d’envelopper parfaitement les oreilles. L’accessoire embarque aussi un bandeau souple et ajustable, qu’il est donc possible de régler selon vos besoins. Le système a été pensé pour que vous puissiez bien caler les écouteurs contre vos oreilles, mais sans que cela ne “compresse” votre tête. OneOdio promet également un équipement robuste et fait pour durer et donc pour vous accompagner longtemps !

Qualité du son

Sur son site web, OneOdio annonce que son casque professionnel offre un son audio haute résolution avec une qualité sonore vraiment détaillé et une faible distorsion harmonique. La marque promet ainsi un son et une écoute vraiment immersive, parfait pour les enregistrements en studio professionnel, mais aussi pour les tracking mixage ou encore le monitoring DJ. Tout cela est possible grâce à des pilotes de diaphragme composite polymère de 40 mm, mais aussi grâce à une réponse en fréquence Ultra-large de 10Hz-40kHz et impédance 250 Ω. Mais encore, pour une expérience audio encore plus agréable, OneOdio conseille également d’utiliser le casque avec un amplificateur, car cela permet d’assurer un son haute fidélité.

Options et fonctionnalités

Le casque professionnel OneOdio intègre un moniteur 80 qui lui permet d’être utilisé avec une large gamme d’appareils : tous ceux dotés d’une prise jack de 6.35 mm ou 35 mm sont compatibles avec le casque. Sinon, ce dernier embarque également le « Shareport Technologie » qui vous permet ainsi de partager ce que vous écoutez (musique, mais aussi des vidéos) avec vos amis.

Déballage et Design

Voici un produit haut de gamme avec un soin particulier apporté à la présentation, qui est très réussi. En effet, le casque est proposé dans une boite argentée réutilisable très stylée, avec à l’intérieur une magnifique coque de rangement rigide très belle, mais aussi très pratique ! Le casque OneOdio Monitor 80 est tout de noir vêtu, il est doté de mousses feutrées moelleuses et originales en velours noir ! Une pochette élastique assure le rangement des 2 câbles audio fournis par OneOdio, ce qui est très pratique au vu de la longueur des câbles (3 mètres) ! Ainsi qu’un petit guide en anglais.

Prise en main

Le casque est très agréable à porter grâce au moelleux des coussinets et du cerclage qui est également recouvert de mousse et de cuir ! La possibilité de régler le casque dans toutes les positions est un plus qui permet de s’adapter à presque toutes les morphologies ! Ainsi les oreilles sont totalement englobées, ce qui promet un son immersif ! Le casque OneOdio Monitor 80 est conçu pour être utilisé dans toutes les positions, plutôt pensé pour un usage professionnel, avec la possibilité de retourner les écouteurs en cas de besoin ! Les câbles audio sont d’excellente qualité avec une bonne longueur qui est suffisante pour se déplacer en toute liberté dans l’environnement de travail.

Performances

Le casque OneOdio Monitor 80 ne possède pas de réducteur de bruit, ce qui est dû à sa conception ouverte, mais du coup cela lui permet essentiellement d’être utilisé à l’intérieur, en studio par exemple. Au niveau du réglage sonore, le son est bien équilibré, on distingue bien les voix et les différents instruments sur la même ligne, en revanche le préréglage du son au niveau du volume n’est pas intense et ne permet pas de pousser le volume, plutôt adapter à une écoute ciblée ! Bien entendu il est possible de modifier cela à l’aide d’égaliseurs, toutefois le modèle souffre si on pousse les Bass à fond ! Toutefois le Monitor 80 permet une connexion double, pratique pour partager la musique ou encore pour choisir le côté gauche ou droit pour se connecter à votre convenance.

Les points positifs

Filaire

Agréable à porter

Facile d’utilisation

Son bonne qualité

Boite de rangement rigide

Les points négatifs

Réglage volume sonore faible

Conclusion

Le casque audio OneOdio Monitor 80 est un modèle professionnel que vous trouverez à moins de 90 euros, avec un soin pour l’esthétisme indéniable, le modèle est assurément très beau ! Avec un son correct mais qui manque d’amplitude au niveau des graves et du volume sonore général ! Nous avons adoré la coque de rangement pratique en plus d’être jolie et le confort du casque qui est très agréable à porter. L’utilisation du Monitor 80 dépend de chacun, selon que vous êtes fan de Bass ou pas, dans tous les cas il est tout à fait possible de régler à l’aide de l’égaliseur.

Article rédigé par Alexia Domoina et Merieme en partenariat avec Oneodio