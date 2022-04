Test et avis du vidéoprojecteur XGIMI HALO+ (Full HD 1080p / 900 lumens)

Si vous aimez regarder les films ou séries sur grand écran, vous possédez peut-être déjà un vidéoprojecteur ? Un appareil classique, assez lourd et encombrant. Si vous pensez changer de vidéoprojecteur ou vous en équiper pour votre chambre, votre bureau ou votre salon, nous vous invitons à découvrir le nouveau modèle de chez XGIMI ! Ce nouveau vidéoprojecteur Full HD se veut particulièrement lumineux, nomade et intelligent… Avec son look de petite enceinte connectée, il change complètement l’image des vidéoprojecteurs… Son nom : HALO + et il pourrait bien vous étonner. Présentation.

Xgimi c’est qui ?

XGIMI conçoit et fabrique des projecteurs intelligents et des téléviseurs laser de haute performance. Ils collaborent depuis longtemps avec des entreprises comme Texas Instruments, Google ou encore Baidu. Le but de Xgimi est de réinventer des vidéoprojecteurs domestiques qui soient plus performants et plus intuitifs. Grâce à leur technologie, les vidéoprojecteurs connectés ne nécessitent aucune installation pour proposer une expérience cinéma immersive. XGIMI est à la pointe de l’innovation technologique et ils ont été récompensé par 31 prix internationaux lors de la CES Best Innovation, Good Design Award ou encore iF Design Award pour ne citer qu’eux.

Les détails du Halo +

Afin de proposer une utilisation optimale, le Halo+ (version améliorée du Halo) se dote d’une LED plus puissante et plus lumineuse qui délivre 900 lumens ANSI. Les haut-parleurs fabriqués par Harman Kardon, délivrent, quant à eux 2 x 5 watts et ont été optimisés. C’est aussi le cas de l’autonomie de la batterie, qui permet un usage nomade sans restriction. Halo+, c’est également une qualité d’image FHD 1080p native et associée à une LED hyperfocalisée. Ce qui permet d’offrir à l’utilisateur une mise au point de l’image et des ajustements de luminosité rapides. Halo+ propose également un mode de jeu à faible latence de 26 ms, ce qui devrait ravir les gamers en ligne.

Tex Yang, vice-président des ventes mondiales chez XGIMI explique que le Halo + a été conçu dans le but de rendre un projecteur aussi performant à la maison qu’en déplacement. Il ajoute que le Halo+ a été pensé pour être le projecteur portable le plus puissant et qu’il est très facile à utiliser pour les novices en la matière. Grâce à son design épuré et minimaliste, il s’intègre dans toutes les décorations intérieures, et dans n’importe quelle pièce de la maison. Avec sa batterie et sa connexion Wi-Fi, il peut être emmener en voyage, et même en camping ! Grâce aux technologies X-VUE et Intelligent Screen Adaption (ISA) de XGIMI, qui sont combinées avec la correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale et horizontale de XGIMI, les utilisateurs peuvent configurer Halo + dans tous les environnements possibles.

Déballage du XGIMI HALO+

Le bundle du XGIMI HALO+ est assez sommaire. Nous trouvons à l’intérieur du carton le fameux vidéoprojecteur (noir), un cordon d’alimentation, une notice (et quelques documents) ainsi qu’une télécommande blanche.

Sur le dessus de l’appareil nous avons une led (de mise en fonction), ainsi qu’un bouton plus et moins.

Au dos de l’appareil ce dernier dispose d’une prise HDMI, un port USB, une prise audio jack, le bouton power et la prise d’alimentation.

L’appareil est également équipé d’un pas de vis “standard” pour le fixer sur un trépied ou un support mural. On retrouve également un clapet pour le surélevé dans le cas où celui-ci serait posé au sol ou sur une table.

Installation

L’installation est un jeu d’enfant. Il suffit de l’allumer la première fois avec le bouton “on” situé au dos de l’appareil (la télécommande ne fonctionnera pas au premier démarrage, elle nécessite une synchronisation Bluetooth). L’appareil va d’abord se mettre à jour et ensuite détecter automatiquement son positionnement et activer la correction automatique de la distorsion trapézoïdale verticale et horizontale. Il est possible de peaufiner les réglages manuellement mais l’appareil s’en sort très bien tout seul.

Le XGIMI HALO+ embarque un OS Android 10. Une synchronisation avec un compte Google permet de synchroniser tous vos comptes de streaming (Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video). Malheureusement, et comme pour le XGIMI Elfin (voir le test dans cet article) l’appareil n’est pas “compatible” nativement avec Netflix. L’application s’installe correctement mais un message d’erreur indique que l’appareil ne peut pas fonctionner avec Netflix. Sans doute un problème de certification. Il est (je pense) possible d’installer une app Netflix compatible avec une méthode alternative (voir la vidéo en fin d’article) mais nous avons préféré lui brancher une Amazon Fire TV sur le port HDMI pour régler le problème rapidement.

Qualité de l’image

L’appareil dispose des modes de réglage préenregistrés habituels (cinéma, sport, jeux vidéo etc.. ). Il est toutefois possible de paramétrer la HDR ainsi que la luminosité et la colorimétrie pour les plus exigeants. Les réglages d’origines reste toutefois très correctes et l’appareil offre une image lumineuse et contrastée très agréables, dans le noir complet mais également avec une légère source lumineuse. L’appareil dispose également du MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), un traitement de fluidité des images (absent du modèle précèdent, que nous n’avons pas eu l’occasion de tester) très appréciable.

Qualité Audio

Comme nous vous le disions en introduction, l’appareil est équipé de haut-parleurs Harman Kardon offrant une qualité audio excellente mais un peu faiblarde… Sachez toutefois que l’appareil peut être jumelé avec une enceinte Bluetooth plus puissante (ce que nous avons fait).

Conclusion

Le XGIMI Halo+ est un excellent vidéoprojecteur. L’image est excellente et la qualité audio, même si cette dernière manque un peu de punch, est très bonne. Le coté autonome (grâce à la batterie intégrée) et nomade permet de le transporter très facilement dans un petit sac à dos. N’espérez cependant pas regarder un film de plus de 1h30 car la batterie ne suivra pas. Pour le négatif il est vraiment dommage que XGIMI ne propose pas des produits certifiés Netflix, dès leurs sorties. C’est le deuxième appareil de la marque que nous testons, le premier avait le même problème. Alors certes, cela n’est pas totalement rédhibitoire car il est assez facile de contourner le problème, mais c’est un peu décevant… Pour le tarif, le XGIMI HALO+ est proposé (à l’heure ou nous écrivons ces lignes) à 849€. Un tarif largement justifié au regard de ses qualités et fonctionnalités.

Les plus

Une qualité d’image excellente

Une qualité audio très correcte

Le coté nomade

Une télécommande (Bluetooth) performante

Les moins

Une batterie qui manque de punch

Un volume max un peu faiblard

Pas de piles fournis avec la télécommande (sérieusement ?)

Les caractéristiques techniques du projecteur intelligent Halo+

Résolution d’image Full HD 1080p avec une luminosité de 900 lumens ANSI

Durée de lecture de 2 heures avec la batterie intégrée

Technologie d’adaptation intelligente de l’écran et correction automatique de la distorsion trapézoïdale.

Mise au point instantanée par rapport à la taille de l’écran sur lequel il est projeté

Evitement des obstacles tels que les interrupteurs d’éclairage ou les cadres photo

Son puissant et audio type cinéma compatible DTS et Dolby grâce à des haut-parleurs Harman Kardon

Interface utilisateur Android TV pour un accès instantané à vos applications et contenus préférés synchronisés sur vos appareils.

Article rédigé par Nathalie Kleczinski et Alexandre Bonazzi

