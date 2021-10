XGIMI Elfin : nous avons testé le projecteur portable 1080P, 800 ANSI Lumens, Android TV 10.0

Vous êtes en quête d’un petit vidéoprojecteur, mais le marché en regorge tellement que vous ne savez pas quel modèle choisir ? Le XGIMI Elfin pourrait est peut-être celui qu’il vous faut ! Petit nouveau de la marque chinoise XGIMI, le vidéoprojecteur, malgré des dimensions très compactes, promet des performances et de nombreuses fonctionnalités plutôt alléchantes.

Le vidéoprojecteur Portable XGIMI est un modèle Full HD qui, contrairement à ce que son nom indique, nécessite d’être branché sur le secteur pour fonctionner.

Il n’en reste pas moins intéressant, car l’appareil propose sur le papier une fiche techniques très intéressante : Android TV 10.0, Full HD, haut-parleurs Harman Kardon et technologie LED offrant une luminosité pouvant atteindre jusqu’à 800 ANSI Lumens… Le vidéoprojecteur full HD XGIMI Elfin va-t-il tenir toutes ses promesses ? On vous dit tout dans notre test !

Déballage et installation

XGIMI n’en est pas à son premier vidéo projecteur avec le Elfin. Mais avec ce nouveau modèle, la marque chinoise mise sur un appareil de taille très compacte avec des dimensions impressionnantes : en effet, celui-ci ne mesure que 19,2 cm pour une épaisseur de 4,8 cm seulement. Pour le poids, le XGIMI Elfin ne pèse que 900 g. Le vidéo projecteur est livré avec son bloc d’alimentation, sa télécommande blanche, sa notice et un livret de démarrage rapide.

Petit et portable mais pas de batterie interne

Le mini vidéoprojecteur arbore un look à la fois simple et discret. Il est également très léger et se glisse sans encombre dans un petit sac. Attention cependant, ce dernier ne dispose pas de batterie interne pour son alimentation. Il est donc portable mais nécessite obligatoirement une source d’alimentation pour fonctionner.

La finition en plastique lui confère un design sympathique, mais qui se veut surtout pratique et épurée. Elle permet un nettoyage facile, un simple coup de chiffon suffit pour enlever les tâches et les traces de doigts… Les matériaux semblent d’excellentes qualités.

Prise en main et installation

Le XGIMI Elfin s’installe en deux mouvement grâce à son système de fixation universel. Il peut être posé sur une table base, un trépied ou au mur avec un support pour appareil photo, ce qui est vraiment très pratique.

Pour ce qui est des réglages et calibrage de l’image, le XGIMI Elfin permet de corriger le trapèze horizontal et vertical en mode manuel ou auto sur +/- 40 degrés. L’objectif fixe offre un ratio de projection de 1,2:1, avec une plage de fonctionnement optimal, comprise entre 80 et 120 pouces (3m de diagonale). Nous avons laissé faire l’appareil en mode auto et il faut avouer que celui-ci se débrouille plutôt bien…

Le tout est complété par une connectique assez classique, puisque le mini vidéoprojecteur n’embarque qu’une seule et unique prise HDMI 2.0, mais aussi USB 2.0. Les connexions Bluetooth et Wi-Fi (2,4 et 5GHz) sont également au rendez-vous. L’appareil embarque Android TV 10, offrant la possibilité de profiter de divers services connectés. Vous pourrez notamment l’utiliser pour regarder des séries, films ou documentaires sur Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Molotov TV. Vous pourrez télécharger directement les applications sur le Play Store de Google.

Pas compatible (officiellement) avec Netflix

Malgré le fait que l’application puisse s’installer avec le Google Play Store cette dernière refuse de démarrer car l’appareil n’est pas encore certifié par Netflix. Nous avons posé la question au constructeur, voici leur réponse.

“XGIMI est l’une des rares marques de projecteurs à avoir obtenu une licence pour accéder au système d’exploitation officiel Android TV. Le fait d’avoir un tel système d’exploitation installé directement dans nos projecteurs nous permet de contrôler les mises à jour logicielles, pour une meilleure expérience utilisateur lors de l’utilisation de milliers d’applications et de services de streaming pris en charge par Android TV tels que YouTube, Prime Video, Hulu, Disney+, HBO etc.”

La certification étant toujours en cours il est donc impossible de faire fonctionner Netflix en passant par le Google Play – mais il existe une solution de contournement assez simple à mettre en place. (N’essayez pas d’installer l’APK directement, cela ne fonctionne pas).

“Cela dit, Netflix n’est pas pris en charge par tous les appareils fonctionnant sous Android TV OS, à moins que la marque ne soit approuvée séparément par le service de streaming. Cela est dû au réseau de diffusion propriétaire Open Connect que Netflix utilise pour échanger du trafic directement avec les FAI afin d’optimiser la distribution du contenu vidéo. La mission de XGIMI est de fournir la meilleure expérience utilisateur à tout moment. Nous sommes activement en conversation avec NETFLIX pour intégrer et exécuter le service de streaming directement et localement dans nos projecteurs.”

Comment installer Netflix sur le vidéoprojecteur XGIMI Elfin ?

Chercher et installer l’application “Desktopmanager” dans Google Play Ouvrez l’application “Desktopmanager” et installez l’application Netflix proposée par l’application.

Si cette solution ne fonctionne pas

Redémarrez l’appareil Supprimer DesktopManager Supprimez XTV Manager Supprimez les versions de Netflix déjà installées Réinstallez DesktopManager

Qualité de l’image et du son

Le XGIMI Elfin se débrouille très bien en ce qui concerne la qualité d’image, surtout pour un projecteur aussi petit. Ce dernier est capable de projeter une image pouvant atteindre 800 ANSI Lumens. Lumière allumée, l’image reste plutôt correcte mais c’est dans le noir complet que ce dernier dévoilera toutes ses cartes.

Le XGIMI Elfin s’en sort très bien quand celui-ci est placé loin du mur. A plus de 2,5m de distance du support de projection, le XGIMI Elfin est capable d’affichée une image de 3m de diagonale environ ce qui est très immersif. Les images restent très nettes, même sur les scènes d’actions très dynamiques.

L’appareil montrera toutefois quelques limites sur les scènes les plus sombres ou celles-ci manqueront un peu de contraste mais le rendu reste quand même très honorable. La durée de vie annoncée est quant à elle, de 30 000 heures, ce qui reste très correcte pour un appareil de cette envergure. Pour la qualité audio, les haut-parleurs Harman Kardon embarqués s’en sortent plutôt bien. Le son est net, profond et très clair.

Les points positifs

Une images lumineuse, nette et dynamique

Une qualité audio très correcte

Leger et compact

Un système de fixation universel

Un bon rapport qualité / prix

Les points négatifs

Un contraste poussif sur les images sombres

Nomade mais sans batterie

Pas compatible (officiellement) avec Netflix

Combien ça coûte ?

Pour ceux qui sont intéressés par le projecteur miniature de XGIMI, prévoyez dans les 650 euros pour vous en offrir un. Un rapport qualité prix très correcte si vous souhaitez vous créer une petite salle de cinéma à la maison.

Meilleure Vente n° 1 XGIMI Elfin Portable Videoprojecteur 1080P, 800 ANSI Lumens, Android TV 10.0, Mini Projecteur entrée 4K Prise en Charge, Harman Kardon 【Puissant Compact】Elfin offre une luminosité incroyable, un son en plein essor et une résolution cristalline de 1080p, le tout dans un format léger et mince pas plus grand qu'un livre. Glissez...

Le mini vidéoprojecteur Elfin est disponible sur le site officiel de la marque chinoise mais vous pouvez aussi vous procurer l’appareil chez d’autres revendeurs comme Amazon, Fnac, Darty, Boulanger ou encore LCDC.

Article rédigé par Alexia Domoina et Alexandre

XGIMI Elfin Portable Videoprojecteur 1080P, 800 ANSI Lumens Design Qualité Audio Qualité Vidéo Fonctionnalité Rapport Qualité / Prix Un excellent rapport Qualité / Prix Le XGIMI Elfin se débrouille très bien en ce qui concerne la qualité d’image, surtout pour un projecteur aussi petit. Ce dernier est capable de projeter une image pouvant atteindre 800 ANSI Lumens. Lumière allumée, l'image reste plutôt correcte mais c'est dans le noir complet que ce dernier dévoilera toutes ses cartes. Le XGIMI Elfin s'en sort très bien quand celui-ci est placé loin du mur. A plus de 2,5m de distance du support de projection, le XGIMI Elfin est capable d'affichée une image de 3m de diagonale environ ce qui est très immersif. Les images restent très nettes, même sur les scènes d'actions très dynamiques. L'appareil montrera toutefois quelques limites sur les scènes les plus sombres ou celles-ci manqueront un peu de contraste mais le rendu reste quand même très honorable. La durée de vie annoncée est quant à elle, de 30 000 heures, ce qui reste très correcte pour un appareil de cette envergure. Pour la qualité audio, les haut-parleurs Harman Kardon embarqués s'en sortent plutôt bien. Le son est net, profond et très clair. User Rating: 4.6 ( 1 votes)