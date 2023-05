Test et prise en main du robot aspirateur (laveur) autonome Lefant N3

Comme chaque année, vous avez peut-être décidé de procéder au grand « ménage de printemps ». Si cette période invite la nature au renouveau, la maison, elle, aspire à un ménage minutieux. Dans la catégorie « tâche ménagère », il en existe une que l’on peut désormais esquiver au quotidien : l’aspiration et le lavage des sols. Dorénavant, de nombreux aspirateurs robots laveurs font tout le travail à votre place, vous permettant de gagner un temps précieux. Nous avons testé le robot aspirateur laveur Lefant N3. De nombreux points forts à souligner pour cet aspirateur robot, non seulement à prix raisonnable, mais bourré de nouvelles technologies qui vont vous faciliter le ménage et la vie quotidienne. C’est parti !

Quels sont les points forts du robot aspirateur laveur Lefant N3 ?

Le robot aspirateur N3 de Lefant offre de nombreuses fonctionnalités, dont la possibilité de définir des zones restreintes via l’application Lefant. Cela vous permet d’interdire au robot N3 d’accéder à certains endroits de votre maison. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez personnaliser les zones dans lesquelles le robot ne doit pas se rendre, assurant ainsi un nettoyage précis, comme dans les pièces vides par exemple. De plus, grâce à l’application Lefant, vous pouvez utiliser la fonction de nettoyage de zone fixe. Il vous suffit de désigner une zone spécifique sur l’application, et le N3 se dirigera automatiquement vers cette zone, de jour comme de nuit, pour effectuer un nettoyage ciblé.

Une fonction parfaite pour les zones particulièrement sales ou les endroits nécessitant une attention spéciale. Concernant l’autonomie, le N3 est parfaitement adapté aux grandes maisons. Grâce à sa batterie au lithium fer phosphate de 5 200 mAh, il peut fonctionner jusqu’à 200 min ou couvrir une surface de 300 m². Le N3 est également équipé d’un grand réservoir à poussières de 450 ml. Ce qui signifie qu’il peut collecter plus de saleté à chaque nettoyage, réduisant ainsi la fréquence de vidage. De plus, avec son réservoir d’eau de 160 ml, vous profitez de la fonctionnalité de balayage et lavage simultanés. Cela vous permet d’obtenir des sols propres en quelques secondes de passage.

Les technologies avancées du robot aspirateur laveur Lefant N3

Le robot aspirateur N3 propose une puissance de nettoyage qui surpasse de 25 % celle du modèle précédent, le M1, garantissant ainsi une expérience de nettoyage en profondeur. Peu importe le type de sol, le N3 détecte automatiquement la surface et augmente l’intensité de l’aspiration pour éliminer rapidement les poils d’animaux, la saleté, les débris et les particules, assurant par conséquent un nettoyage exceptionnel.

De plus, le N3 est doté de vibrations soniques à haute fréquence qui atteignent jusqu’à 12 000 vibrations par minute. Grâce à sa serpillère de 28 cm de large, il adhère parfaitement au sol pendant le nettoyage, éliminant efficacement toutes les taches tenaces. Son réservoir d’eau intelligent contrôle trois niveaux de débit d’eau, garantissant ainsi la meilleure expérience de nettoyage et laissant vos sols étincelants de propreté.

Une navigation optimisée grâce à la cartographie laser

Pour la navigation, le N3 utilise une cartographie laser précise, dToF (distance of flight), et une technologie d’évitement d’obstacles X-Laser. Grâce à ses trois ensembles de lasers de ligne et à ses capteurs électroniques Freemove, il peut reconnaître les obstacles au millimètre près et réagir rapidement pour les éviter. De jour comme de nuit, il cartographie votre maison avec précision tout en évitant les chutes, les collisions et les blocages, garantissant ainsi un nettoyage efficace dans chaque recoin. Ajoutons aussi une technologie de détection ultrasonique de tapis, il peut intelligemment reconnaître les tapis et réagir en conséquence. En mode lavage, il évite ces derniers pour ne pas les mouiller, ce qui est plutôt une excellente idée ! Enfin, une fois son cycle de nettoyage terminé (ou lorsque qu’il n’a plus de batterie), il retourne automatiquement à sa station de recharge.

L’autonomie de la batterie peut varier, car elle dépend aussi du type de sol et du degré de saleté. Enfin, le Lefant N3 est contrôlable à distance grâce à l’application dédiée. Cette application vous permet de programmer des temps précis de nettoyage, de nettoyer des zones ou des pièces spécifiques. Elle vous permet aussi de définir des zones restreintes, de spécifier le nettoyage d’une seule pièce, d’utiliser la fonction de nettoyage continu et d’activer le mode Ne Pas Déranger. De plus, vous pouvez utiliser des raccourcis Amazon Alexa et Google Home pour démarrer ou arrêter le processus de nettoyage avec des commandes vocales dédiées au Lefant N3.

Déballage et design

L’aspirateur robot Lefant N3 est livré avec sa base de recharge, quatre balais, des filtres de rechange, une notice d’utilisation, une serpillère de rechange et une petite brosse de nettoyage. Le design est minimaliste, mais moderne avec un radar positionné sur le dessus de l’appareil.

Installation et appairage du robot aspirateur

L’appairage est si simple, quelques minutes suffisent pour installer et paramétrer l’application. Il suffit de télécharger l’application dédiée et de se connecter sur sa box en 2,4 GHz. Certaines traductions dans l’application sont approximatives, mais cela n’est pas rédhibitoire. L’application propose de nombreuses options habituelles (restriction de zone, zone de nettoyage, mode télécommande, trouver le robot, etc.).

Aspiration et nettoyage

Le robot aspirateur est puissant et surtout très silencieux. Les tests au sonomètre n’ont jamais dépassé les 66 dB, ce qui est infime pour un aspirateur.

Le radar est très précis, permettant à l’aspirateur de se déplacer dans son environnement, sans jamais rentrer en collision ni avec les murs ni avec le mobilier. L’aspirateur Lefant N3 est impressionnant sur cet aspect technique.

L’aspiration est puissante et arrive à bout de la poussière, du sable et des poils d’animaux sans aucun problème.

Le mode lave permet de passer un coup de serpillère rapide sur toutes les surfaces dures. Toutefois, n’espérez pas retirer les taches incrustées. En effet, la serpillère ne frotte pas réellement, mais vibre pour retirer les taches superficielles.

Test des filtres à la sortie de l’aspirateur

Conclusion

Le robot aspirateur Laveur 2 en 1 Lefant N3 est proposé à seulement 399,99 € sur Amazon, un tarif très correct pour ce produit d’entrée de gamme. Le robot aspirateur est agile, précis et aspire très correctement tous les sols. Il s’adapte automatique à la surface de nettoyage (tapis, moquette, carrelage ou parquet). Le robot aspirateur est étonnamment silencieux. Son design moderne avec la bande LED bleue est également très appréciable. Certes, ce dernier ne profite pas des dernières innovations avec une base de recharge très succincte, ni de vidange automatique, que ce soit pour les poussières ou les eaux sales, mais à ce prix-là, il ne faut pas trop en demander non plus.

Les points forts

Puissant.

Silencieux.

Un radar puissant.

Une installation simple et rapide.

Les points faibles

Une application en français approximatif.

Un guide de démarrage rapide uniquement en anglais.

Toutes les caractéristiques techniques de l’aspirateur Lefant N3

Marque : Lefant.

Recommandation de surface : marbre, tapis, carrelage, parquet, sol dur.

Caractéristique spéciale : zone interdite, aspiration continue, cartographie intelligente, contrôle de l’aspiration variable (4 modes), réservoir d’eau réglable à commande électrique intelligente, programmation, ramassage des poils d’animaux, navigation LiDAR dToF, technologie Boost-Intellect, détection ultrasonique des tapis, antichute, anticollision, action cyclonique, évitement des obstacles.

Couleur : blanc.

Dimensions du produit : 32 cm (L) x 32 cm (l) x 9,4 cm (H).

Type de filtre : HEPA.

Largeur du chemin de nettoyage : 28 cm.

Batterie : Lithium-ion.

Capacité : 610 ml.

Piles incluses.

