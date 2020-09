Teufel vous offre 50€ de réduction sur le Airy Bluetooth Wireless pour son lancement et vous ne serez pas déçus !

Envie d’un casque intra-auriculaire performant à prix c’est le moment ou jamais de commander le nouveau venu de chez Teufel : le Airy True Wireless. Nous vous avions déjà présenté la marque Teufel lors d’un test du casque Real Blue NC et nous avions découvert un casque de qualité surprenante.

Avec le Airy True Wireless, on retrouve la même qualité que sur le précédent casque. A la différence que ce modèle s’emporte partout. Présenté dans un boitier de recharge, il se glisse dans la poche et la qualité de son est particulièrement étonnante. Un petit cadeau à faire, c’est le moment, Teufel vous offre 50€ de réduction pour son lancement !

Présentation du Airy True Wireless par Teufel :

Le colis contient les écouteurs et leur boîte de rangement / rechargement, un câble de chargement et quatre oreillettes silicone de rechange. Les haut-parleurs HD à aimant néodyme offrent un son parfait. Côté autonomie, pas d’inquiétude à avoir, le casque peut aller jusqu’à 6 h en marche avec une seule recharge et il faut 15 minutes pour le recharger pour 1 heure (avec 50% du volume sonore). Equipé du Bluetooth 5.0 (Android) ou AAC (iOs), il se connecte en quelques secondes sur n’importe quel smartphone. Le pairage est d’ailleurs automatique dès lors que l’étui est ouvert.

Crédit photo : N.C / Neozone

Vous pourrez l’utiliser en intérieur ou en extérieur puisqu’il est garanti IPX5 contre les aspersions. Depuis l’oreillette, on peut contrôler la prise d’appel, le volume sonore et le contrôle de la lecture. L’indicateur de charge se situe sur les écouteurs mais également sur l’étui. Le Airy True Wireless dispose de deux microphones intégrés avec atténuation des parasites.

Ce que nous avons pensé du Airy True Wireless :

Sans surprise, la qualité du son est excellente et les oreillettes tiennent parfaitement dans les oreilles. Ils tiennent vraiment bien la charge et s’utilisent toute la journée, mais pas en continu… Le boîte de rangement est très solide et le design est très réussi. Le Airy True Wireless ne quitte plus son propriétaire et se connecte à un iPhone, mais il fonctionne parfaitement sur un appareil Android également. Aucun souci de coupure constaté, que ce soit avec les plateformes Youtube, Apple Music ou Amazon Music, il répond toujours présent !

Crédit photo : N.C / Neozone

Nous apprécions particulièrement la fonction de prise d’appel directement sur l’oreillette, vraiment pratique et silencieuse. Un casque intra-auriculaire qui peut allègrement rivaliser avec ses concurrents vendus aux alentours de 200€ mais nous ne les citerons pas. Encore une belle surprise pour nous avec cette marque performante qu’est TEUFEL !

Crédit photo : N.C / Neozone

Une belle réduction pour le lancement :

Le Airy True Wireless est vendu 149.99€ sur le site de la marque Teufel … Mais en ce moment grâce au code ATWS-NU8-JE5, vous bénéficierez d’une réduction de 50€ pour son lancement. Au vu de la qualité du produit c’est une excellente nouvelle. Et en plus, vous aurez le choix entre Noir, Bleu ou Gris avec une expédition sous 24h ! Profitez-en vite, l’offre n’est pas illimitée dans le temps.

Qualité irréprochable Qualité Audio Ergonomie / Design Vitesse de charge Qualité irréprochable Une offre de lancement sur le Airy Wireless de Teufel... 50€ de réduction et une qualité irréprochable en retour ! User Rating: 4 ( 1 votes)