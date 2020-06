Nous avons testé le Casque Audio REAL BLUE NC par TEUFEL

Les amateurs de bon son et de musique vont être aux anges. Nous avons eu la chance de recevoir le casque audio REAL BLUE NC par Teufel. Cette marque nous était inconnue jusqu’alors mais nous ne regrettons pas de l’avoir découverte…

TEUFEL promet sur le papier une qualité de son exceptionnelle, tout en nous isolant complètement des bruits extérieurs. Si vous cherchez un casque pour les vacances ou pour télétravailler, nous avons peut être trouvé la perle rare ! Le casque audio Audio REAL BLUE NC de TEUFEL tiendra-t-il toutes ses promesses? Découvrez sans plus attendre notre avis et notre test complet.

Présentation du REAL BLUE NC :

Le casque Bluetooth HD fermé possède une technologie de réduction des parasites extérieurs. Il est doté de la version augmentée MUTE BT et le bluetooth amélioré lui confère une portée de 10 m sans aucune perte de son. Des hauts parleurs linéaires HD sur chambre aérée viennent parfaire le son… Sans aucune distorsion et avec une clarté parfaite. Ce casque dispose d’une fonction mains-libres intégrée. Ce qui permet de passer ou prendre un appel téléphonique via Skype. La commande vocale permet également de déclencher Siri ou Ok Google.

Les touches de contrôle à l’écouteur offrent un accès rapide et simple si tant est que l’on parvienne à les maîtriser parfaitement. Les débuts furent un peu compliqués ! Côté autonomie, vous êtes tranquille pour 60 heures de musique (avec le câble) et 23 h en Bluetooth. Le rechargement est très rapide grâce à la batterie lithium-ion.

Côté confort, il est parfait, les mousses sont solides et moelleuses même après quelques heures avec le casque sur les oreilles. Il est également parfaitement adapté aux personnes qui portent des lunettes. La pression de contact est minimum, et il ne touche pas les branches.

Compatible avec toutes les plateformes de téléchargements…

… et tous les smartphones ! Il peut mémoriser jusqu’à 6 profils de tablettes ou smartphones. Que vous soyez adeptes de YouTube, Spotify, Apple Music ou Amazon Music, tout est possible. Nous l’avons testé sur console et le rendu est également parfait…

Technologie hybride Noise Cancelling

Cette technologie permet d’une simple pression de réduire grandement les parasites extérieurs. De petits microphones situés sur les parois internes et externes viennent neutraliser les éventuels bruits extérieurs comme une télévision ou le bruit des moteurs environnants.

Ce que nous avons pensé du Teufel REAL BLUE NC :

Concernant l’installation, c’est tout simplement un jeu d’enfant ! Il se connecte en quelques secondes via le Bluetooth et est immédiatement opérationnel.

Notre seul reproche concernerait les commandes sur l’oreillette, il n’y a aucune indication sur le casque. Il faut donc tâtonner pour augmenter ou diminuer le son et les premières manipulations ne sont pas si aisées que cela. Cela n’enlève en rien l’excellente insonorisation et l’exceptionnelle qualité de son. Une fois que l’on s’approprie les commandes, le casque Teufel REAL BLUE NC est un parfait compagnon de voyage ou de télétravail.

Nous-même en télétravail constant, il nous permet de nous isoler des bruits de la maison pour travailler. Regarder une vidéo, écouter une interview devient plus facile. En déplacement ou dans les transports en commun, il permet d’écouter de la musique avec un son exceptionnel ! Aucun grésillement, aucun souffle, le rendu son est parfait pour une écoute optimale.

Nous apprécions également la coque rigide qui peut se glisser dans un sac et la petite poche interne qui permet de ranger les câbles. Ce casque est devenu un allié essentiel pour télétravailler au calme malgré les bruits extérieurs… Lors d’une visioconférence par exemple, il se révèle parfait et permet une acoustique excellente en émission et en réception. Il fait désormais parti de notre environnement de travail. Pour 189.99€, vous êtes assurés d’un produit de qualité et d’un son parfait pour tous vos déplacements ou vos moments de détente !