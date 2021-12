UNAE : une gamme de compléments alimentaires écologiques, éthiques et sans OGM

Le temps des médicaments chimiques est révolu, aujourd’hui, les compléments alimentaires tiennent une place importante sur le marché de la santé. Les compléments alimentaires aident le corps à se ressourcer, à se fortifier et ne comportent que très peu de contre-indications.

Il existe des compléments alimentaires pour toutes sortes de maux : stress, fatigue, troubles du sommeil… Mais également pour avoir des cheveux brillants ou des ongles solides. Les compléments alimentaires sont, la plupart du temps, fabriqués à partir de plantes ou substances d’origine naturelle, et c’est d’ailleurs ce qui fait leur force. Nous vous proposons de découvrir le site UNAE, une marque française qui met un point d’honneur sur l’écologie et l’éthique.

Un complément alimentaire c’est quoi ?

Tout d’abord, il faut savoir que, pour qu’ils soient efficaces, les compléments alimentaires doivent se prendre dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée… Si vous êtes adepte de la malbouffe, il faudra d’abord changer votre manière de manger, avant de voir le résultat d’un complément alimentaire sur votre santé. D’autre part, les compléments alimentaires sont efficaces s’ils sont pris de manière régulière, c’est la durée de la cure qui fera l’efficacité, ce ne sont pas des produits magiques !

Les compléments alimentaires sont aujourd’hui privilégiés par de nombreuses personnes, qui souhaitent un complément naturel. Cependant, attention, devant l’engouement pour les compléments alimentaires, certains charlatans n’hésitent pas à y mettre des substances parfois dangereuses pour la santé. Certains peuvent y ajouter des additifs ou ingrédients de synthèse provoquant des effets secondaires.

Comme c’est le cas chez UNAE, vérifiez toujours que les ingrédients utilisés sont issus de produits biologiques. “UNAE est le premier laboratoire de compléments alimentaires éthiques, à haute technicité et 100 % écolo”. En privilégiant des laboratoires français, vous serez assurés d’obtenir des compléments alimentaires sans risque pour votre santé.

UNAE c’est qui ?

A l’origine de ce laboratoire, on trouve Émilie et Julien Venesson qui souhaitaient créer des compléments alimentaires en symbiose avec leur mode de vie. C’est-à-dire en lien avec l’écologie, la santé et de haute technicité. Avec un point clé dans leur création : réduire l’impact environnemental lié à la fabrication de leurs produits.

Alors que dans certains compléments alimentaires, on peut trouver des additifs nuisibles à la santé, ce n’est pas le cas chez UNAE. Dans les compléments alimentaires non naturels, on peut par exemple, trouver du dioxyde de titane, néfaste pour le système immunitaire. Mais également d’autres produits néfastes pour la santé et pour l’environnement. Ce n’est évidemment pas le cas chez UNAE qui garantit tous ces produits sans substance nocive. Ni pour l’organisme, ni pour l’environnement.

Des extraits végétaux bio et uniquement bio !

Chez UNAE, tous les extraits végétaux qui composent les complexes de compléments alimentaires sont garantis sans OGM. Feuilles de thé vert, fruits, fibres d’acacia, tout est d’origine naturelle et biologique. Quant aux ingrédients d’origine animale, ils sont très peu nombreux, mais parfois indispensables comme les Omega-3 qui se trouvent dans le poisson. Les Omega-3 utilisés par UNAE proviennent de poissons sauvages pêchés en zones protégées par la FAO et éco-gérée… Aucun oméga 3 ne provient d’élevage intensif de poisson. Enfin tous les compléments alimentaires UNAE sont certifiés sans gluten et sans produits laitiers. Ils peuvent être consommés par les intolérants au gluten ou au lactose.

Des compléments alimentaires Zéro Déchet !

Dans ce laboratoire français, les compléments alimentaires sont également garantis sans plastique, sans bisphénol ni perturbateurs endocriniens. Et quand vous recevez vos produits, vous pouvez également noter qu’il n’y a aucun suremballage plastique. Tous les contenants sont en verre recyclé et recyclable… Quant aux couvercles de vos boîtes, ils sont compostables ! Enfin, pour s’engager encore un plus pour l’environnement, UNAE reverse 1% de son chiffre d’affaires à la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

La mélatonine naturelle végétale

La mélatonine est une hormone sécrétée naturellement par notre organisme à la tombée de la nuit, pour nous aider à nous endormir… Mais la surexposition aux écrans ou des heures de coucher changeantes provoque une perturbation de sa production naturelle. Prendre de la mélatonine en complément alimentaire permet de rétablir l’équilibre nécessaire à notre corps et à notre cerveau.

Chez UNAE, la mélatonine naturelle végétale est garantie 100% végétale et de haute qualité. Elle provient de la fermentation d’un extrait de parties aériennes de luzerne* (Medicago sativa) et de l’algue chlorelle* (Chlorella vulgaris). Il s’agit donc de phytomélatonine. La mélatonine contribue, entre autres, à réduire le temps d’endormissement en la prenant juste avant de se coucher. Chez un adulte en bonne santé, il faut environ 20 minutes pour tomber dans le sommeil.

Alexandre à testé la mélatonine naturelle végétale, cette dernière se présente sous la forme de gélule (sans aucun gout) et il reconnait lui-même un effet positif sur la qualité de son sommeil. Evidemment, nous ne disposons pas de laboratoire pour monitorer scientifiquement les effets, mais les résultats sont assez surprenants. Si, votre temps d’endormissement est supérieur à 20 minutes, essayer le complément mélatonine, elle ne pourra que vous aider à mieux dormir. Et à vous réveiller en pleine forme !

L’Omnimag Magnésium B6

L’Omnimag Magnésium B6 est un nutriment essentiel à l’organisme. Pourtant 3 français sur 4 en manqueraient ! Le magnésium contribue au bon fonctionnement du système nerveux et musculaire. La formule innovante de l’Omnimag vous apporte en une dose journalière, l’équivalent de l’apport de 10 bananes… Ce magnésium est dit de quatrième génération et permet une assimilation maximale. Il contient un mélange synergique de taurinate de magnésium, de malate de magnésium et de vitamine B6 dans des proportions spécifiques. Alexandre a également testé ce produit qui se présente en gélules dans le cadre d’une cure de magnésium annuelle, le ressenti est bon.

L’Essentiel Multivitamines, le produit phare de la marque !

L’Essentiel Multivitamines est un complément alimentaire haut de gamme et complet, avec un rapport qualité/prix exceptionnel. Comme tous les produits de la marque, Essentiel requiert le plus haut niveau d’exigence. Tous les extraits végétaux qu’il contient sont d’origine naturelle, et il convient donc aux végétariens, comme aux végétaliens ou aux végans. Dans notre vie actuelle, il n’est pas rare que notre corps présente de déficiences en vitamines et minéraux. Le complément multivitaminé est donc la manière la plus simple de faire le plein de vitamines dans un même complément. En totale transparence, UNAE explique que ce complément n’est pas certifié biologique car certains ingrédients ne sont pas certifiables par le label AB.

C’est le cas du tapioca, de la choline ou des vitamines B et E. En revanche, tous les extraits de végétaux qu’il contient, sont, eux, issus de l’agriculture biologique. Sur 13 vitamines dont notre corps a besoin, l’Essentiel Multivitamine en contient 12 en un seul produit. Seule la Vitamine D3, doit être prise en supplément. Cependant, elle vous est offerte pour tout achat d’un flacon de 120 gélules (pour un mois d’utilisation). Nous avons également testé l’Essentiel Multivitamines mais il est difficile de donner objectivement un ressenti sur ce produit qui se présente lui aussi en gélules à avaler.

Dans ce complexe, on retrouve les éléments suivants :

De la choline pour aider au fonctionnement du foie (anciennement vitamine B7)

Des oligo-éléments en complément des vitamines et notamment du Zinc, de l’Iode et du Sélénium

Des nutriments

Et des vitamines d’origine naturelle

Le complément Oméga 3

Ce complément Oméga 3 est issu de poissons sauvages et de zones de pêches durables. Plus de 8 français sur 10 présentent une carence en Omega 3 pourtant cette substance riche en EPA et DHA permet une meilleure santé cardiovasculaire. Mais elle est également nécessaire au bon fonctionnement du cerveau et contribue à une meilleure vision. Ce complément alimentaire se présente sous la forme d’une huile de poisson. Une seule cuillère à café de 5ml apporte environ 3g d’oméga-3, dont environ 1500mg d’EPA et 1100mg de DHA.

Ce qui est comparable à l’apport de 100 grammes de sardines. Si UNAE a choisi de proposer l’Omega 3 sous forme d’huile, c’est pour garantir une fraîcheur optimale. De plus, cela permet d’utiliser un contenant en verre recyclable. Les gélules utilisent de la gélatine issue d’élevage intensif, ce qui serait contraire à l’éthique de la marque. Un flacon de 125 ml vaut pour une cure d’un mois à raison d’une cuillère à café par jour. Contrairement au 3 produits précédents, le complément Oméga 3 se présente sous une forme liquide. Le goût est iodé, citronné et pas désagréable en bouche. Le ressenti global est bon même s’ il nous est impossible de certifier son efficacité sans analyses scientifiques plus poussées.

* Nous vous rappelons que les compléments alimentaires doivent se prendre dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée. N’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre médecin traitant en cas de doute.

Je découvre les compléments alimentaires UNAE

Article proposé par UNAE