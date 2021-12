Wondershare EdrawMax, le logiciel de diagramme tout-en-un

Que l’on soit un particulier ou un professionnel, il existe un type de logiciel bien utile, mais auquel nous ne pensons pas toujours… Ces logiciels sont ceux qui permettent de réaliser des diagrammes, histogrammes ou organigrammes… Bien souvent, nous tentons quelques expériences avec des logiciels gratuits et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ne sont pas très concluants.

Ce genre de logiciels s’utilise plutôt dans les entreprises, mais il peut permettre aussi à des particuliers d’organiser, de planifier toutes sortes de choses comme les dépenses par exemple ! Nous vous proposons de découvrir Edrawsoft, un logiciel édité par Wondershare qui va vous faciliter la vie… Et vos tâches quotidiennes, que ce soit au bureau ou à la maison.

Pourquoi utiliser un logiciel de diagramme dans la vie quotidienne ?

Un logiciel de diagramme, c’est un peu une carte mentale des informations que vous devez synthétiser. Le diagramme c’est un peu un tableau comparatif présenté sous une forme plus claire et surtout plus rapidement lisible.

Dans la vie quotidienne, un logiciel comme EdrawMax vous offre une vision claire d’un flux d’idées. Mais également une meilleure mémorisation des informations avec des couleurs ou des formes qui « sautent aux yeux » ! Un logiciel de diagramme c’est aussi un outil de communication parfait lors de réunion en entreprise, notamment lorsqu’il s’agit de parler des finances.

A la maison, un diagramme peut vous servir à garder un œil rapide sur vos comptes bancaires, en entrant simplement vos rentrées et sorties mensuelles d’argent. Mais il peut aussi vous servir à établir des listes de tâches à effectuer ou encore à gérer vos consommations d’électricité ou d’eau… Plusieurs formes de diagrammes existent : bâtons, séquence, classe ou de flux. Le logiciel Wondershare EdrawMax peut vous aider à faire tout cela !

Quelles sont les principales fonctionnalités de Wondershare EdrawMax ?

EdrawMax logiciel va vous permettre de réaliser le plus simplement du monde, tous les types de diagramme dont vous pourriez avoir besoin… Imaginons que vous ayez pour projet une extension de votre habitation, il va vous falloir réaliser un plan au sol, ce qu’EdrawMax vous permettra en quelques clics.

Si vous êtes chef d’entreprise, vous ne pourrez pas vous passer d’un organigramme. L’organigramme donnera à vos salariés les fonctions de chacun des employés, du DRH à l’assistant administratif, en passant par l’ouvrier sur la chaîne de montage ou encore le chef d’équipe… Un organigramme c’est une représentation visuelle de toute une entreprise, et il se doit d’être parfait et régulièrement mis à jour. Wondershare EdrawMax vous permettra toutes ces fonctionnalités, tout comme la gestion des plannings par exemple !

Quels sont les avantages de Wondershare EdrawMax ?

Le premier avantage de ce logiciel réside dans sa simplicité d’utilisation. Si vous avez l’habitude d’utiliser les diagrammes proposés par Microsoft Office, vous ne serez pas dépaysés, il fonctionne sur le même principe. Vous ne rencontrerez donc aucune difficulté à le maîtriser rapidement. Et si vous êtes novice en la matière, EdrawMax est si intuitif qu’il ne faudra que quelques minutes pour en comprendre le fonctionnement.

Le second avantage se trouve dans les 280 options de diagrammes disponibles, un fonctionnement simple en « glisser-déposer » et plus de 1500 modèles déjà conçus. Vous n’aurez qu’à entrer vos données, et choisir parmi les 26 000 symboles disponibles dans le logiciel. Vous n’aurez donc que l’embarras du choix pour réaliser des diagrammes.

Pour encore vous faciliter la tâche, les diagrammes que vous créerez pourront être partagés facilement avec vos collègues. Les diagrammes édités par Wondershare EdrawMax peuvent être disponible pour Mac, Linux, Web, quelque soit le format de celui-ci !

Enfin, parce que la sécurité compte énormément depuis que le télétravail s’intensifie. Les données et tous les transferts via EdrawMax, sont protégés par un chiffrement SSL d’un très haut niveau. Personne ne pourra accéder à ces données, sans votre autorisation préalable.

Essayez Wondershare EdrawMax, c’est du temps gagné !

Parce que ce logiciel est simple à utiliser, il s’adresse à tous ceux qui ont besoin de réaliser des diagrammes ou histogrammes facilement. Avec l’arrivée du télétravail, et les moments d’échanges physiques restreints, il est important de posséder les bons outils pour aller à l’essentiel pour ses collaborateurs. Mais il faut surtout obtenir et diffuser des informations visuelles que l’on peut retenir en quelques secondes.

Et, en tant que particulier, Wondershare EdrawMax vous permettra de gérer votre budget, les plannings de toute la famille ou d’optimiser vos factures d’énergie.

Wondershare EdrawMax combien ça coûte ?

Plusieurs formules sont proposées pour l’abonnement à Wondershare EdrawMax, mais quoi qu’il en soit, vous bénéficierez d’un essai gratuit pendant lequel vous aurez accès à toutes les fonctionnalités.

Pendant Noël, EdrawMax fournit l’offre spéciale :

95€ HT par an avec l’accès complet à toutes les plateformes, les mises à niveau gratuites pendant un an et l’assistance prioritaire, 1 Go de stockage gratuit sur le Cloud, la gestion facile des appareils et la sauvegarde et récupération de fichiers (ou 159€ HT pour deux ans)

169€ HT (au lieu de 475€) pour une licence à vie du logiciel avec 10 Go de stockage au lieu de 1Go sur la formule un ou deux ans.

225€ HT (au lieu de 750€) pour le forfait comprenant Wondershare EdrawMax + Forfait à vie EdrawMind + la licence annuelle EdrawInfo.

Les autres logiciels édités par Wondershare

Vous connaissez peut-être certains des logiciels que Wondershare édite puisque l’entreprise est un des plus grands spécialistes dans ce domaine. Citons, le logiciel Wondershare UniConverter, qui vous permettra de convertir tous vos fichiers audios ou vidéos dans des dizaines de formats différents. Comme tous les logiciels de la marque, il s’adresse aux professionnels comme aux particuliers.

Vous souhaitez récupérer des données perdues ou laissées sur un ordinateur, le logiciel Wondershare Recoverit peut sauver vos photos, vidéos ou documents que vous pensiez à jamais perdus ! Enfin Wondershare c’est aussi PDFelement, que vous connaissez probablement déjà… Il vous fournit l’une des plus puissantes solutions actuelles pour créer, éditer et partager tous vos documents au format PDF. Et enfin, Wondershare Filmora, pour le montage vidéo.

Choisir Wondershare c’est vous assurer des logiciels performants en fonction de vos besoins, mais à des prix raisonnables. Les promotions sur Wondershare EdrawMax ne seront probablement pas éternelles, c’est donc le moment pour en profiter et commencer à transformer vos vieux tableaux Excel en diagrammes colorés et modernes !

