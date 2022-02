Wondershare DemoCreator : le logiciel de capture d’écran et d’enregistrement vocal

Comme de nombreux salariés, votre lieu de travail est peut-être désormais votre salon… Si vous pouvez vous permettre de bosser en pyjama et grosses chaussettes, vous vous devez quand même d’être performant… Avec l’avènement des visioconférences, des présentations en vidéo et autres joyeusetés du télétravail, il faut désormais s’équiper d’outils performants qui vous aideront à mieux travailler. Travailler de chez soi a été la norme pendant un temps, mais certains pourraient voir ce mode de travail perdurer…

Même si cela ne convient pas à toutes les personnalités, la plupart des salariés ne regrettent pas les transports en commun et les efforts vestimentaires à faire pour aller au bureau. Que vous soyez en télétravail, étudiants ou auto-entrepreneurs, vous avez peut-être besoin de travailler sur des vidéos. Nous avons déniché un petit logiciel qui se présente comme une solution évolutive accessible à tous en matière de montage vidéo. Son nom Wondershare DemoCreator… Et il va vraiment vous faciliter cette tâche parfois fastidieuse qu’est le travail sur le montage de vidéos.

Wondershare DemoCreator c’est quoi exactement ?

Wondershare DemoCreator est un logiciel édité par Wondershare qui se présente comme une solution évolutive pour tous les profils d’utilisateurs. Et il vous promet que vous allez transformer l’expérience de montage de vidéos en un jeu d’enfant. Wondershare DemoCreator peut vous être utile sur bien des points :

Mise à disposition de documents pour vos collaborateurs

Enregistrements de formation

Création de tutoriels pour une chaîne YouTube ou pour permettre une assistance à distance

Grâce aux nombreux outils très faciles à utiliser qu’il propose, il devient très simple d’utiliser l’interface et de monter vos vidéos en un clin d’œil. Avouons que les logiciels habituels sont parfois fastidieux et que la création peut prendre des heures !

Sa particularité, une structure double

Wondershare DemoCreator est un logiciel avec une structure double. En fait, le programme va vous permettre d’enregistrer vos séquences vidéo (rushs) puis de les monter directement… Vous pourrez alors les compiler à d’autres fichiers présents sur votre disque dur, puis les exporter dans l’un des formats pris en charge. Nous verrons un peu plus bas, quels formats sont pris en charge et ils sont nombreux.

S’il est évolutif c’est aussi parce qu’il dispose d’un large éventail de fonctionnalités (avancées ou basique). Ainsi, même si l’on est totalement novice en matière de montage vidéo, tout devient possible avec Wondershare DemoCreator. Et si, vous êtes un monteur confirmé, vous saurez le prendre en main en quelques secondes tant il est intuitif. Vous aurez alors un outil performant pour parfaire vos futurs montages.

Que peut-on faire avec Wondershare DemoCreator ?

Avec ce logiciel, les possibilités sont nombreuses en matière de captures de travail sur vidéo.

Vous êtes chef d’entreprises vous allez pouvoir créer vos vidéos de présentation pour vos clients ou vos réseaux sociaux. Mais vous allez aussi pouvoir créer des vidéos d’instruction, enregistrer vos visioconférences ou créer des vidéos de démonstration pour vos collaborateurs.

Si vous êtes professeurs et que la pandémie vous oblige désormais à communiquer en ligne avec vos étudiants, Wondershare DemoCreator va vous permettre de créer vos cours vidéo et de les diffuser à vos étudiants… Mais vous pourrez aussi compiler les projets de vos étudiants et les diffuser à tous. Enfin s’il vous arrive de donner des conférences, le logiciel vous aidera également à les préparer simplement et rapidement, tout en conservant leur efficacité.

Si vous travaillez dans le domaine de la production de vidéos, Wondershare DemoCreator va tout simplement devenir indispensable pour vos productions de vidéos, vos vidéos de démonstration ou d’analyse de produits. Vous pourrez également regarder les vidéos de réaction sur YouTube ainsi que les vidéos des tutoriels.

Enfin, si c’est plutôt le domaine du jeu-vidéo qui vous inspire, vous allez vous éclater à compiler vos vidéos de performances, vos commentaires, et même pouvoir créer des revues de vos parties.

Quelles fonctionnalités concrètes pour Wondershare DemoCreator ?

Vous savez désormais à qui s’adresse DemoCreator de Wondershare, il faudrait peut-être aussi connaître l’infinité de possibilités qu’il vous offre…

Enregistreur d’écran (principal et secondaire simultanément)

Dessin sur l’écran, mais également annotations directes. Vous pourrez également ajouter des projecteurs pendant l’enregistrement pour une meilleure clarté.

Des ressources intégrées comme annotations stickers, modèles de texte, d’annotation, fonds, transitions, effets vidéo… Plus de 100 ressources différentes vous sont proposées

Exportation de la vidéo jusqu’à la résolution 4096*2160

Enregistrement de l’écran avec votre caméra simultanément

Changement d’arrière-plan simplifié grâce à l’écran vert et possibilité d’enregistrer une narration sur la vidéo au lieu d’enregistrer directement la voix.

Une fonction très importante encore : la suppression du bruit, c’est indispensable pour éviter les souffles notamment lorsque l’on utilise un microphone, et c’est vraiment galère à enlever en temps normal.

Enfin, vous allez pouvoir couper, transformer, ajouter des effets, recadrer et faire pivoter toutes vos séquences !

Il reste encore des dizaines de fonctions à découvrir sur le Wondershare DemoCreator, mais ce serait trop long à vous expliquer, le mieux c’est de le télécharger gratuitement pour le tester et probablement de l’acquérir après la période d’essai…

Voici tout de même, la liste des formats d’entrée multimédias pris en charge par Wondershare DemoCreator parmi lesquels les traditionnels AVI, MKV, MP4, 3GP, MOV, MPEG, VOB, WMV, AIFF, FLAC, OGG, M4A, MP3, WMA, JPG, BMP, PNG, GIF et TIFF (liste non exhaustive).

Wondershare DemoCreator combien ça coûte ?

Ce logiciel édité par Wondershare propose trois offres distinctes.

Le « Plan trimestriel » est proposé à 11,99€ HT tous les 3 mois. Avec cet abonnement vous bénéficiez du renouvellement automatique, mais vous pouvez aussi annuler l’abonnement à tout moment. Vous aurez toutes les fonctionnalités de Wondershare DemoCreator, le filigrane personnalisable, de nouveaux effets chaque mois et un support technique 24h/24 et 7j/7.

Le « Plan Annuel » pour 31.99€ HT renouvelable automatiquement chaque année. Il offre les mêmes fonctionnalités que le plan trimestriel mais revient beaucoup moins cher évidemment.

Enfin, DemoCreator est également possible en « Plan Perpétuel » pour seulement 55.99€ HT à vie… A l’évidence, c’est évidemment l’offre la plus intéressante, car une fois que vous l’avez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer !

On vous avait prévenu : Wondershare DemoCreator, c’est de la bombe ! Et vu le prix, cela ne vaut pas le coup de d’en priver non ?

Je découvre Wondershare DemoCreator

Article proposé par Wondershare