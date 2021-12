Wondershare Recoverit : le logiciel de récupération de données perdues ou supprimées

Qui n’a jamais vécu l’enfer devant un disque dur planté à l’allumage de l’ordinateur… Ce message qui dit « Hard Disk Failure » est celui redouté de tous les particuliers, mais aussi des professionnels. Et quand cela arrive, nous sommes bien dépourvus, car, à part courir chez un spécialiste, payer une bonne centaine d’euros et croiser les doigts, nous n’avons pas vraiment d’autre choix !

A moins que vous n’ayez investi dans un logiciel de récupération de données. Nous n’y pensons pas toujours, pourtant, ils peuvent sauver nos photos, documents et autres fichiers. Découvrez Wondershare Recoverit, un logiciel de récupération de données développé par Wondershare, parmi les meilleurs du marché.

Wondershare Recoverit c’est quoi exactement ?

Wondershare Recoverit est donc un outil de récupération des données. Ce logiciel est utilisable par les novices et n’a qu’une limite : les fichiers à récupérer ne doivent pas dépasser 100 Mo sur la version libre. En revanche, la version premium permet de récupérer des

Le logiciel permet de récupérer les fichiers ou les données supprimées, formatées, endommagées ou perdues sur plus de 17 types d’appareils différents dont les ordinateurs, la corbeille, n’importe quel disque dur, et les supports amovibles (clé USB, carte mémoire, carte SD/CF, partitions, caméra numérique, etc…)

En fonction de l’abonnement choisi, vous pourrez restaurer plus de 1000 formats de fichiers sur divers appareils. Analyser l’avancée et la prévisualisation de vos fichiers. Tous les scénarios de perte seront pris charge et vous bénéficierez d’un service technique à distance gratuit. Wondershare Recoverit créé un support de démarrage, peut récupérer vos données, en cas de panne d’ordinateur ou d’écran bleu.

Enfin il offre aussi, une récupération avancée des vidéos, la possibilité de réparer des vidéos corrompues ou même d’analyser des fragments de vidéo. Le logiciel permet de récupérer toutes les données depuis 2003… Cela devrait redonner espoir à ceux qui pensaient que leurs vieilles données étaient perdues pour toujours ! Wondershare Recoverit, c’est aujourd’hui plus de 5,000,000 utilisateurs dans le monde dans plus de 160 pays.

Les étapes de récupération de données

Que ce soit dans la corbeille, sur un disque externe ou sur votre bureau, Wondershare Recoverit est capable de récupérer 1000 types de formats et fichiers à partir de différentes sources. Voici les étapes pour récupérer vos données.

Lancez Wondershare Recoverit en double-cliquant sur l’icône de votre bureau, ou recherchez-le dans votre ordinateur.

Sélectionnez l’emplacement sur lequel vous avez perdu des données. Le logiciel va se lancer et analyser l’emplacement sélectionné.

Wondershare Recoverit va alors commencer un scan complet de l’appareil. Vous pourrez alors suivre l’analyse en temps réel, ce qui ne prendra pas plus de quelques minutes…

Pendant l’analyse, vous allez pouvoir basculer entre différentes méthodes pour sélectionner, localiser et filtrer vos fichiers. Vous pourrez également les classer par taille, heure ou type. Votre recherche sera facilitée si vous filtrer en amont.

Pendant son analyse, vous pourrez stopper le logiciel à tout moment… Une fois le document à récupérer, retrouvé, vous n’aurez pas à attendre la fin de l’analyse.

Vous pourrez ensuite prévisualiser les fichiers avant de les récupérer.

Comment récupérer un fichier à partir d’un ordinateur défectueux ?

Un ordinateur qui plante, ce n’est jamais le bon moment !!! Et c’est peut-être la pire des pannes qui puisse arriver… Wondershare Recoverit a le pouvoir presque magique de récupérer aussi vos fichiers à partir d’un ordinateur en panne et c’est plutôt une bonne nouvelle !

Pour cela, il vous faudra tout de même un ordinateur en état de fonctionnement ! Sur cet ordinateur, il vous suffira de télécharger et d’installer Wondershare Recoverit puis de préparer un lecteur USB ou autre périphérique de stockage pour le connecter à l’ordinateur.

Wondershare Recoverit propose même un bouton « Panne du système PC » pour vous faciliter la tâche !

Il vous faudra ensuite créer un support de démarrage, sur un périphérique externe. Là encore, Wondershare Recoverit vous facilite la tâche en le créant lui-même. A condition tout de même que l’ordinateur puisse reconnaître le périphérique.

Pour créer votre support sur une clé USB, il faudra formater cette dernière puis créer un lecteur bootable.

Veuillez consulter les étapes pour récupérer les données ou fichiers sur un ordinateur hors service ou en panne.

Wondershare Recoverit regorge de mille astuces que vous pourrez découvrir en vous offrant le meilleur de la récupération de données.

Combien coûte Wondershare Recoverit ?

Wondershare Recoverit propose trois packs et il est possible de garantir le remboursement de 7 jours.

Formule Essentiel – Récupération illimitée de fichiers – Pour un ordinateur à 59.99€ (annuel), 45.99€ (mensuel), 69.99€(à vie).

La Formule Standard – Récupération en cas de plantage d’ordinateur – Pour 1 ordinateur => 69.99€ (annuel), 59.99€(mensuel), 79.99€ (à vie).

Formule Premium – Récupération et réparation de fichiers – Pour 2 ordinateurs => 79.99€ (annuel), 69.99€ (mensuel), 89.99€ (à vie)

Dans la mesure où nous pouvons tous avoir besoin, un jour ou l’autre de récupérer nos données, nous ne pouvons que vous conseiller la formule Premium, qui vous ouvrira toutes les fonctionnalités pour le plus juste prix.

Et sinon, qui est Wondershare ?

Wondershare, est une entreprise fondée en Chine en 2003 par Tobee Wu, et actuel PDG. L’entreprise développe des logiciels fonctionnels pour les particuliers et les entreprises. Aujourd’hui, les logiciels Wondershare, tous confondus, sont utilisés dans plus de 160 pays à travers le monde.

Wondershare met un point d’honneur à faire évoluer ses logiciels en fonction des souhaits de ses clients… Mais l’entreprise s’attache également à concevoir des logiciels accessibles à tous, qui peuvent indifféremment être utilisés par des professionnels ou des amateurs.

Le PDG de Wondershare explique ce qu’est l’ADN de l’entreprise par cette phrase : “Notre histoire a commencé avec une idée simple : Partager les moments merveilleux de la vie en un seul clic. Cette idée a fait naître en moi une passion, celle de créer de meilleures solutions pour les défis et les événements de la vie. C’est ainsi que Wondershare est né.”

Nous vous invitons également à découvrir les autres logiciels proposés par Wondershare comme PDFelement, un éditeur PDF tout-en-un, Wondershare Uniconverter pour convertir tous vos fichiers audios ou vidéos, EdrawMax pour créer toutes sortes de diagrammes ou encore Wondershare Filmora dédié au montage vidéo. Une gamme complète de logiciels pour vous faciliter la vie, et ne plus rien perdre de vos données informatiques ! Nous vous invitons à consulter la chaîne vidéo de Wondeshare pour découvrir toutes les options et tutoriels disponibles.

