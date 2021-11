Wondershare Filmora, et le montage vidéo devient un jeu d’enfants

A l’heure actuelle, pas une journée ne se passe sans que nous prenions des photos ou réalisions une petite vidéo d’un événement de notre journée… Une balade en forêt, la visite d’un musée, ou simplement notre chien qui joue, tout est prétexte à filmer et à partager sur les réseaux sociaux, inondés de vidéos en tous genres, et de tous styles !

Mais nous sommes aussi de plus en plus nombreux à vouloir publier des vidéos de qualité ou ajouter des commentaires… Certains logiciels de montage vidéo gratuits proposent ces options, mais ils ne sont pas vraiment aboutis ou pas assez performants. Wondershare Filmora, qui est un logiciel de montage, peu vous faciliter la démarche, quel que soit votre niveau ou vos compétences en la matière. Présentation.

Pourquoi investir dans un logiciel de montage vidéo ?

Aujourd’hui, YouTube et Instagram sont les réseaux préférés des influenceurs… Des millions de vidéos sont publiées chaque jour dans le monde. Mais pour parvenir à se faire une place au soleil, il faut évidemment trouver un sujet original. Mais, également se démarquer de la concurrence par des vidéos de qualité ! En d’autres termes, il faut se créer une identité visuelle, de préférence unique ! C’est valable pour les influenceurs, mais également pour les entreprises qui souhaitent communiquer via des vidéos. Avec Wondershare Filmora le montage vidéo devient accessible à tous, grâce au guide complet fourni, pour apprendre pas à pas à maîtriser le sujet !

Filmora de Wondershare c’est quoi ?

Ce logiciel offre une alternative idéale aux classique Windows Movie Maker ou iMovie. Il est actuellement le meilleur logiciel de montage vidéo et va vous permettre de transformer vos vidéos en œuvre d’art ! Cet outil de montage simple et efficace s’adresse à tous les vidéastes amateurs, et il n’est pas nécessaire de posséder de solides connaissances… Même les débutants peuvent maîtriser le logiciel dès la première utilisation.

Filmora fonctionne comme la plupart des logiciels de montage vidéo, mais il est beaucoup plus simple à utiliser ! C’est d’ailleurs sa simplicité d’utilisation qui le démarque de ses concurrents. Par exemple, il est possible d’importer toutes sortes de vidéos : standards, HD ou même 4K. On peut aussi enregistrer avec la webcam, ajouter une voix off, il suffit de piocher dans sa bibliothèque pour ajouter ce dont on a envie.

Une fois la vidéo importée, Filmora entre en piste avec une intuitivité étonnante. Et si vous bloquer sur un sujet, les tutos fournis par la marque résoudront votre problème en quelques minutes. Filmora ne s’adresse pas qu’aux débutants, car ils proposent de nombreuses options avancées. Ainsi, même les professionnels du montage vidéo peuvent utiliser le logiciel, pour leur vidéo de présentation produit, ou pour une vidéo officielle !

Que peut faire Filmora pour vos vidéos ?

Une question qui apporter une réponse simple puisque Filmora peut absolument tout faire sur la vidéo de base… Vous allez pouvoir couper la vidéo, la rogner, réduire le bruit de fond ou encore stabiliser votre vidéo… Et Filmora ajoute à son arc, une fonction de plus en plus attendue par les influenceurs : le fond vert ! Sur un blog ou un site d’influence, c’est tout de même plus sympa de parler voyage avec un mer bleu azur derrière que les bâtiments de votre banlieue ! Il est également possible d’appliquer des effets de panorama et de zoom.

Pour résumer, on trouve dans le logiciel, de nombreux filtres, effets et superpositions pour se créer une véritable identité visuelle. Vous pourrez importer dans Filmora les formats vidéo ou audio suivants : WMV, MP4, MKV, MOV, AVI, F4V, TS, 3GP, MPEG-2, GIF, MP3 et WEBM. Filmora se dote également du time-lapse et du mode Picture in Picture (incrustation). Le time-lapse étant l’accéléré, un effet spécial qui permet d’accélérer la vidéo à la projection…

Filmora de Wondershare combien ça coûte ?

Tout d’abord sachez que tous les abonnements sont sans engagement. Wondershare Filmora propose deux formes de logiciels et trois abonnements ! Pour le Filmora Classique :

Plan annuel (Abonnement annuel): 44.99€ au lieu de 49.99€

Plan perpétuel (Licence perpétuelle) : 69.99€ au lieu 79.99€

Plan perpétuel + Filmstock : 87.96€ au lieu de 109.96€

*Notez par ailleurs que les prix pour Windows et Mac sont différents.

Les prix annoncés sont susceptibles de varier en fonction des réductions ponctuelles proposées par la marque. Vous pouvez télécharger et essayer toutes les fonctions de Filmora, avant de vous abonner ou de l’acheter. Et il semble évident que la meilleure option est de prendre une licence perpétuelle, car si vous faites beaucoup de vidéos, vous reconduirez inévitablement votre abonnement !

Le logiciel Filmora est compatible avec les systèmes d’exploitation suivants :

macOS X 10.12 ou supérieur et 16Gb de RAM pour les vidéos HD et 4K

Windows 7/8/10/11 avec 8Gb de RAM pour les vidéos HD et 4K



Les nouveautés de Filmora

La version X de Filmora vous permet d’enregistrer directement des flux vidéo. Une option très pratique pour capturer les flux de vos Webcams en direct. Vous touvez les nouveautés de Filmora sur cette page :

Filmstock c’est quoi ?

L’abonnement à 87.96€ indique « + Filmstock » mais peut-être est-il nécessaire de savoir de quoi il retourne avant de l’acheter ? Comme son nom l’indique, Filmstock est une immense base de données qui vous permet d’accéder à des ressources médiatiques uniques… La bibliothèque s’enrichit chaque jour ou presque de nouveautés et offre des contenus, libres de droits….

Il est également possible de s’abonner à FilmStock seulement avec un accès gratuit sur certaines vidéos, un abonnement premium (39.99€ par mois) pour obtenir tout ce dont vous avez besoin. Et, un dernier abonnement dit Standard à 9.99€ par mois avec des téléchargements limités… Mais il est finalement plus intéressant de choisir FilmStock couplé à Filmora… Economies et accès total aux deux logiciels…

Un petit mot pour conclure ?

Lorsque l’on sait combien il peut être difficile et surtout chronophage de monter une vidéo avec un logiciel lambda, on se dit que l’investissement en vaut la chandelle… Quand on débute en montage de vidéo, il n’est pas rare qu’une vidéo de 5 minutes à monter nous prenne la journée entière… Alors pourquoi ne pas tester Filmora et l’adopter, vous gagnerez du temps, mais surtout vous obtiendrez des vidéos montées de qualité et avec des effets spéciaux, jusque-là inaccessibles ! Un vrai bon plan ce logiciel non ?

Article proposé par WonderShare