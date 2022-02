Wondershare MobileTrans : comment fonctionne le logiciel de transfère de données entre 2 smartphones

Nous possédons tous ou presque un smartphone, une tablette ou un ordinateur, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel… Et nous avons tous été confrontés un jour à un risque de perte de données. Que ce soit lorsque l’on change de téléphone ou d’ordinateur, que l’on ait besoin de l’envoyer en réparation ou tout simplement pour sauvegarder des données importantes sur un autre support… Et parfois le transfert d’un téléphone à un autre, sur un disque dur ou sur un PC sont un peu fastidieux. Nous n’avons pas non plus l’assurance de récupérer l’intégralité des documents d’un appareil à un autre ! Les méthodes de transfert sont nombreuses mais la plus fiable des méthodes serait probablement de faire confiance à Wondershare MobileTrans, une application signée Wondershare, qui compte déjà plus de 500 000 utilisateurs à travers le monde. Présentation.

Wondershare MobileTrans c’est quoi exactement ?

Wondershare MobileTrans est un logiciel qui a la capacité de fonctionner sur de nombreux appareils Android, mais qui reste compatible avec iOS, tout comme pour les clients qui travaillent sur Mac ou PC. Il permet donc de transférer n’importe quelles données (comme les photos, les vidéos, les fichiers, etc…) vers n’importe quels appareils ou presque. Très intuitif, l’application Wondershare MobileTrans ne demande aucune compétence particulière. Transférer des données WhatsApp, Kik ou Wechat devient un jeu d’enfant pour tout le monde.

Comment fonctionne Wondershare MobileTrans ?

Une fois l’application téléchargée, il vous suffira de connecter les deux appareils ensemble, puis, de choisir les données que vous voulez transférer. Ce peut être des fichiers audios, des contacts, des vidéos, des photos, un journal d’appel et même des mémos vocaux. Il peut tout transférer en quelques minutes. Vous allez donc pouvoir migrer et sauvegarder vos données, même si vous passez d’un appareil Android à un iPhone par exemple… De plus, vous ne prendrez plus le risque de voir quelques documents importants oubliés dans votre ancien appareil.

Wondershare MobileTrans permet aussi de créer des fichiers de sauvegarde

Transférer des données d’un appareil à un autre est important, mais en garder une trace est également essentiel. Wondershare MobileTrans offre donc aussi la possibilité de créer des fichiers de sauvegarde locaux qui seront stockés sur un ordinateur. Ce processus est un gage de sécurité supplémentaire pour toutes vos données, même les plus précieuses. Nous prenons de plus en plus de photos avec nos appareils nomades, qui offrent de plus en plus de performances de ce côté-là. Et, il devient primordial de pouvoir les stocker ailleurs que sur son smartphone sans écraser les précédentes.

La sauvegarde des données est également possible sur iPhone pour vos données conservées sur iTunes…. En cas de restauration de votre iPhone, vous retrouverez tous vos fichiers téléchargés sur iTunes… Un gain de temps certain non ?

Focus sur le transfert de WhatApp

Lorsque vous souhaitez transférer des données WhatsApp d’un appareil à un autre, vous remarquerez que certains fichiers ne se transfèrent pas… Cela est tout simplement dû au fonctionnement du système de messagerie instantanée. En effet, afin de ne pas surcharger les serveurs, l’application sauvegarde les données reçues sous forme de cache ou dans votre galerie photo directement. C’est un problème que Wondershare MobileTrans contourne aisément, puisqu’il est totalement compatible avec WhatsApp comme avec le Messenger de Facebook d’ailleurs. Le résultat est que plus aucune donnée ne pourra passer à travers les mailles du filet tendu par Wondershare MobileTrans.

Que peut-on faire avec Wondershare MobileTrans ?

Wondershare MobileTrans est une solution complète de transfert de téléphone dans votre vie numérique. Que vous soyez sur Android ou iOS vous allez donc pouvoir récupérer les données WhatsApp depuis un smartphone source, pour les importer directement dans un autre smartphone. En quelques minutes à peine, toutes vos anciennes données se retrouveront donc sur votre nouveau smartphone.

Mais Wondershare MobileTrans ne sert pas seulement à faire un transfert whatsapp android vers iphone, vous allez également pouvoir envoyer des photos, applications, vidéos, messages, musique ou documents d’un téléphone à un autre… Il vous suffira de cocher les types de fichiers à transférer pour que Wondershare MobileTrans s’exécute.

Quelles sont les autres transferts possibles grâce à Wondershare MobileTrans ?

Transfert WhatsApp Business pour transférer l’historique de toutes vos conversations entre différents appareils. Vous pourrez aussi sauvegarder WhatsApp Business sur PC et le restaurer

Transfert GBWhatsApp pour passer à WhatsApp sans aucune perte de données… Chats, messages suivis, vidéos, photos, tout suivra sans exception.

Transfert LINE pour que tous vos messages accompagnés de leurs pièces jointes puissent être conservés. De plus, vous pourrez restaurer votre historique de discussions.

Transfert Kik, pour que vos pièces jointes et vos images vous suivent également sur votre nouvel appareil.

Transfert WeChat pour vous permettre de libérer de la mémoire sur votre iPhone. Wondershare MobileTrans vous permet également de restaurer votre historique de discussion sur téléphone directement.

Quelques autres fonctionnalités de Wondershare MobileTrans

La partie transfert, vous l’aurez compris vous permet de récupérer toutes les données possibles, provenant de divers systèmes de messagerie. Mais Wondershare MobileTrans vous permet également de récupérer des données supprimées sur WhatsApp et cela fonctionne avec toutes les pièces jointes (images, messages, documents…) Lors de transfert de fichiers téléphone, Wondershare MobileTrans vous permet de transférer pas moins de 18 types de données différentes : contacts, vidéos, photos, messages ou application vers un PC cette fois-ci. Toujours vers un PC, Wondershare MobileTrans vous permet de créer facilement une sauvegarde de votre téléphone (ou de vos téléphones) sur votre PC ou sur votre Mac…Plus aucune crainte de perdre photos, contacts ou autres données importantes.

Combien ça coûte ?

Les prix ci-dessous sont valables pour les licences utilisant 5 appareils et un ordinateur.

Transfert de téléphone (29,95€ annuel / 39,95€ à vie), cette licence permet de transférer les contacts, les photos, la musique et plus de données d’un téléphone à l’autre téléphone en un seul clic.

Transfert de WhatsApp (29,95€ annuel / 39,95€ à vie), cette licence permet de transférer, sauvegarder et restaurer WhatsApp et d’autres applications sociales sur iOS et Android. Attention elle ne permet pas de transférer des données d’un téléphone à un autre !

Fonctionnalités complètes (39,95€ annuel / 49,95€ à vie), cette licence réunit les fonctionnalités des deux précédentes licences en une seule. Elle permet donc le transfert de téléphone, le transfert de WhatsApp, la sauvegarde et la restauration des données de téléphone.

Wondershare MobileTrans, la meilleure solution pour conserver toutes vos données !

Wondershare MobileTrans, c’est s’assurer de ne plus perdre aucunes données importantes dans n’importe quelles circonstances… Des données perdues peuvent parfois représenter des années de travail, ce serait dommage d’avoir tout à recommencer alors que Wondershare MobileTrans vous garantit simplement de ne rien perdre non ?

Je découvre Wondershare MobileTrans

Article proposé par Wondershare