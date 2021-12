Wondershare UniConverter, la conversion vidéo de qualité avec accélération GPU

Lorsque l’on doit monter une vidéo, le travail sera différent si l’on souhaite la destiner à un visionnage sur smartphone ou sur écran TV. Les différents supports de lecture possibles font qu’il n’est pas toujours évident de savoir comment convertir une vidéo. Et surtout dans quels formats pour en optimiser la qualité.

Wondershare, le spécialiste de la conversion vidéo, propose un logiciel tout-en-un capable d’effectuer le travail pour vous ! Ce logiciel s’appelle Wondershare UniConverter et il vous offre une solution facile pour convertir tous vos médias. C’est surtout une solution complète qui permet de convertir vos vidéos dans les formats les plus utilisés : AVI, MP4, WMV, MOV et MKV. Wondershare UniConverter, c’est aussi une prise en main très simple qui s’adresse même aux novices en la matière… On vous le présente en détail, ce peut être un bon plan pour vos futures vidéos de Noël !

Wondershare UniConverter : Un logiciel de conversion, mais pas que !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, Wondershare UniConverter est un logiciel puissant qui permet de convertir et de compresser vos vidéos en quelques clics. Il dispose également d’une fonction très utile pour enregistrer votre écran. Et vous n’aurez pas besoin de longues formations pour comprendre son fonctionnement… L’intuitivité est aussi l’une des caractéristiques de ce nouvel outil développé par Wondershare.

Que vous soyez utilisateur de Windows ou Mac, peu importe, le logiciel est disponible sur les deux systèmes d’exploitation. Mais, Wondershare UniConverter n’est pas seulement un convertisseur vidéo, il intègre également des modules annexes qui vous faciliteront le travail d’encodage.

Une fois le logiciel installé, il vous suffit de vous rendre dans la section téléchargement puis d’enregistrer vos vidéos en ligne à partir d’une adresse URL. Elles peuvent donc provenir d’un service de streaming par exemple. Et même si vous vous retrouvez sans connexion internet, vous pourrez quand même visionner vos vidéos.

Vous allez également pouvoir garder une trace de tous vos fichiers vidéo : films, séries, vidéos familiales etc… Le graveur DVD vous permettra même de créer des vidéos en format ISO, ce qui ne nécessite donc pas la gravure sur CD ou DVD. Les fichiers ISO peuvent être lus par des lecteurs virtuels.

Enfin, vous allez pouvoir en un clic convertir vos vidéos vers votre smartphone Apple ou Android, vers un disque dur, une clé USB ou même un autre périphérique (appareil photo, camescope etc).

Wondershare UniConverter : une boite à outils complète

En plus des fonctions précédemment citées, vous disposerez d’une boîte à outils très complète pour faire face à toutes les situations… Ainsi vous pourrez convertir des images, créer des gifs animés, découper des clips vidéo automatiquement, éditer des sous-titres, transformer vos vidéos en VR ou encore ajouter ou supprimer des filigranes. Et ce n’est pas tout, vous pourrez aussi graver vos CD et extraire vos fichiers audios pour les transférer sur des albums physiques.

Wondershare UniConverter combien ça coûte ?

Wondershare UniConverter, c’est la possibilité de convertir les fichiers image, vidéo ou audio en plus de 1000 formats… Et vous pourrez même bénéficier d’une version d’essai gratuite, qui évidemment ne vous permettra pas de profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel payant. En revanche, le test gratuit permet rapidement de se faire une idée des capacités de Wondershare UniConverter, et de la facilité à le maîtriser.

Wondershare UniConverter propose trois offres d’abonnement, dont une réservée aux professionnels avec un devis possible sur demande.

Abonnement à vie pour un PC à 65.99€

Un abonnement annuel pour un PC à 32.99€

Abonnement de 3 mois pour un PC à 24.99€

Les abonnements autres que l’abonnement à vie sont renouvelés automatiquement, mais les utilisateurs peuvent annuler à tout moment.

Comment installer Wondershare UniConverter ?

Une fois votre logiciel téléchargé, il suffit, comme pour tous les logiciels de l’installer sur votre support… Attention, pensez à utiliser votre email et mot de passe, il vous sera demander pour activer votre logiciel. Il faudra aussi vous inscrire avec votre mail renseigné lors de la commande.

Avant d’utiliser Wondershare UniConverter, il est conseillé de choisir vos préférences dans le menu du même nom… Vous pourrez ici modifier les paramètres du logiciel pour qu’ils collent parfaitement à votre propre utilisation. Vient ensuite la première utilisation, qui ne devrait pas vous poser de problème tant Wondershare UniConverter est intuitif ! Il suffit de cliquer sur Convertisseur pour accéder au choix des réencodages. Vous pourrez également ajouter des contenus depuis votre ordinateur ou depuis une source externe et convertir vos fichiers, en vidéo, audio en plus de 1000 formats au choix !

Voici tout ce que Wondershare UniConverter peut faire pour vous !

On vous l’a dit, ce logiciel est capable de tout !!! Avec lui, vous allez pouvoir :

Convertir dans plus de 1000 formats différents

Télécharger vos vidéos ou playlists à partir de YouTube, Instagram ou Facebook

Vérifier la qualité de vos fichiers convertis

Enregistrer les activités de votre écran avec une voix Off et en temps réel

Graver sur l’importe quel support vidéo (Blu-Ray ou DVD)

Transférer vos vidéos depuis ou vers n’importe quel périphérique

Couper, ajouter des filtres, des effets, faire pivoter, recadrer, ajouter des sous titres, de l’audio ou des filigranes…. Et encore la liste n’est pas exhaustive !

Fusionner plusieurs vidéos en une seule

Accélérer le GPU jusqu’à 30 fois plus que la normale.

Convertir un DVD en format MOV, MP4 ou un CD en fichier MP3 pour votre playlist !

Compresser une vidéo sans limite de taille et de manière personnalisée…

Et de nombreuses autres fonctionnalités que vous pourrez découvrir sur Wondershare UniConverter, qui est actuellement l’un des meilleurs logiciels de conversion du marché… Et nous vous réaffirmons qu’il n’est pas nécessaire d’être un pro du montage vidéo pour pouvoir utiliser Wondershare UniConverter !

Les garanties pour Wondershare UniConverter

Vous allez bénéficier de plusieurs avantages en achetant le logiciel. Tout d’abord, vous aurez une Garantie de Remboursement de 30 jours. Ce qui vous permet de tester le logiciel avant de l’acheter définitivement.

Wondershare UniConverter est garanti 100% sûr, sans virus ou malware et avec une protection de vos données garantie elle-aussi. En prenant un abonnement, trimestriel, annuel, ou même perpétuel, vous bénéficierez gratuitement de toutes les mises à jour disponibles. Enfin, si vous rencontriez le moindre problème à l’installation ou à l’utilisation les équipes de Wondershare restent à votre disposition 24h/24 et 7j/7 par chat en direct sur le site ou par email.

Je teste Wondershare UniConverter

Article proposé par Wondershare