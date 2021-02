Guide d’achat : 4 critères pour bien choisir une caisse enregistreuse

Pour un commerçant qui a le sens du détail, la caisse enregistreuse reste cet équipement électronique incontournable dont il a besoin. Elle apporte un appui significatif dans la gestion optimale des activités au quotidien. Aujourd’hui, avec le dynamisme de l’économie, elle reste le centre des opérations de vente d’un commerce. Dans ce contexte, il est donc primordial de bien la choisir. Ce guide vous laisse découvrir les 4 critères imparables pour bien choisir une caisse enregistreuse.

Des fonctionnalités adaptées à vos activités

Une boulangerie, un bar, un restaurant, un hôtel, etc. ne présentent pas les mêmes spécificités en matière d’encaissement. En effet, il existe un panel de caisses enregistreuses avec des fonctionnalités diverses. Certaines ne s’occupent que de l’enregistrement des ventes et de l’encaissement. Par contre, d’autres gèrent les stocks, la relation client, la comptabilité, etc. Ainsi, votre caisse enregistreuse doit être adaptée à votre activité commerciale.

Dans cette optique, vous devez établir une liste exhaustive de vos besoins en vous posant les bonnes questions (le nombre des encaissements effectué par jour, l’espace disponible pour l’installation de la caisse enregistreuse, êtes-vous sédentaires ou en déplacement, etc.). N’oubliez pas que votre caisse enregistreuse doit être compatible avec votre logiciel.

Une certification aux normes

Depuis le 1er janvier 2018, la loi des finances oblige tout commerçant à s’équiper d’une caisse enregistreuse certifiée NF525. En effet, la caisse doit intégrer un logiciel sécurisé pour l’enregistrement, la conservation, l’archivage et l’inaltération des données de caisse.

Il s’agit là d’un préalable avant toute installation de la caisse enregistreuse, car en cas de contrôle fiscal, vous n’aurez aucun argument pour vous défendre. Vous pouvez visiter cette plateforme en ligne guidecaisseenregistreuse.com qui est la référence en matière de caisse enregistreuse. Ainsi, vous découvrirez les renseignements et conseils utiles pour bien choisir cet outil.

Une caisse ergonomique et intuitive

Une caisse enregistreuse doit être pratique au quotidien. L’ergonomie et un design assez épuré et simple sont des critères qui offrent à l’utilisateur de la caisse enregistreuse un certain confort. Le caractère pratique de cet appareil a fait que même les banques innovent en passant aux caisses enregistreuses virtuelles.

De plus, son interface doit être intuitive, quel que soit le mode d'utilisation (mode caisse ou mode paramétrage) afin de vous éviter de passer par la case formation. Sa simplicité reste un facteur qui vous limitera les coûts d'installation, de formation et de paramétrage.

Un système de sauvegarde de vos données et l’évolutivité

Un incendie, une inondation, etc., et vos données peuvent disparaître. Cela pourrait fausser les données de votre comptabilité. Aujourd’hui avec l’avènement du Cloud, la caisse enregistreuse passe sur tablette. Ainsi, certains prestataires proposent les services de sauvegarde en ligne de votre caisse enregistreuse afin que vous puissiez les retrouver à n’importe quel moment.

Votre activité commerciale n’est pas statique. Avec le temps, elle peut connaître des changements. Dans cette perspective, votre caisse enregistreuse doit être évolutive afin d’intégrer rapidement dans ces paramètres les nouvelles données commerciales.

Avec ces 4 critères, vous êtes certains de faire le choix d’une caisse enregistreuse pour votre commerce. Cependant, il est conseillé de comparer les offres de différents prestataires avant de passer une commande.