Un agriculteur turque coiffe ses vaches de casques VR pour les rendre plus productives...

Boire du lait, c’est apparemment bon pour s’endormir ! Mais vous êtes-vous un jour demandé si le lait que vous buviez provenait de vaches zens ou stressées ? Un agriculteur a probablement dû se poser cette question, et trouver que ces vaches étaient anxieuses de ne pas profiter des verts pâturages ! Cet homme élève ses vaches laitières dans d’immenses granges, mais hors saison, les pâturages sont évidemment moins attrayants. Il a alors eu l’idée d’équiper chacune de ses vaches d’un dispositif un peu particulier, habituellement réservé aux gamers… Pour réduire leur stress et amplifier sa production de lait même en hiver, il a décidé d’équiper chaque vache d’un casque VR ! Histoire de leur donner l’illusion de pâturages luxuriants sans bouger de leur étable… Et apparemment, ça marche !

Un paradis virtuel pour les vaches

Izzet Kocak, agriculteur turc a calculé la production de lait de ses vaches avant la mise en place de son système de casques VR; en moyenne, il récoltait environ 22 litres de lait par jour dans sa ferme. Depuis qu’elles sont équipées de casques VR, il estime leur production à 27 litres quotidiens pour deux vaches. Pour lui, leur projeter des images virtuelles de pâturages leur permettrait de se sentir comme si elles y étaient. Mais cela prouve aussi qu’en les enfermant dans des étables à longueur d’années, cela les rendraient non seulement moins productives, mais également plus anxieuses. Pour l’agriculteur, voir de l’herbe verte leur donne un coup de pouce émotionnel et les déstresse !

Un projet similaire en Russie…

Cet agriculteur se serait probablement inspiré d’une technique qui vient de Russie, un très sérieux projet qui a même reçu l’aval du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation russe. Les casques VR étaient alors spécialement développés pour les vaches avec un programme de diffusion spécial. L’idée de départ étant bien entendu de réduire le stress des vaches, afin qu’elles soient plus productives. L’agriculteur turc prévoit d’acheter 10 casques VR pour ses vaches. Mais à 300€ pièce, l’investissement est-il rentable ? En Turquie, le mètre carré coûte environ 1€, et il faut une vache par acre (4047 m²). Ce qui revient, pour deux vaches, à un investissement de départ d’environ 8000€, auquel il faut ajouter le prix des casques VR… Et pour le gain de 2.5 litres de lait supplémentaire par vache et par jour… Au prix d’achat du lait, ce ne doit pas être très rentable pour seulement deux vaches. Mais après tout, si les vaches sont moins stressées avec leurs casques VR, ce ne peut être que bénéfique pour l’animal… Elles ont vraiment une drôle de tête avec ce casque non ?

Le stress diminue-t-il la production de lait ?

Dans un article paru sur le site Paysan Breton, un vétérinaire rappelle que le stress peut effectivement diminuer la production quotidienne de lait. Gordie Jones explique en effet que le stress peut être amené par la position debout prolongée des vaches. Cette position doit être normalement limitée à 4h par jour puisque naturellement, elle leur sert à se nourrir. En les forçant à rester debout, le stress augmente et la production de lait serait diminuée de près de deux litres chaque jour. En leur donnant l’illusion d’être dans un pâturage, cela les rassurerait donc. Mais ce n’est qu’illusion… On vous laisse juger de la prise en compte du bien-être animal !