Sommeil : boire un verre de lait chaud peut-il vraiment vous aider à vous endormir ?

Lorsque vient le moment d’aller se coucher, nous avons tous nos petites habitudes pour nous aider à nous endormir. Certains écoutent de la musique tandis que d’autres prennent un bain bien chaud.

Parmi nous, certains optent pour une tisane ou un verre de lait chaud avant d’aller au lit. Mais justement, le lait chaud aide-t-il vraiment à dormir ? Les scientifiques ont répondu à cette question et les opinions sont multiples.

Le lait favoriserait le sommeil d’un point de vue psychologique

Le lait est un des aliments dont nous avons le plus besoin pour être en bonne santé. En effet, celui-ci contient de nombreuses protéines ainsi que des acides aminés. Mais ce n’est pas tout !

Les différentes molécules présentent dans le lait peut également favoriser le sommeil de différentes façons. Pour beaucoup, prendre un verre de lait avant de s’endormir rappelle des souvenirs d’enfance. Il se peut que ce verre de lait soit associé à une personne ou à un souvenir qui vous apaise, ce qui peut vous permettre de trouver le sommeil plus rapidement.

C’est notamment ce qu’explique Michael Breus, psychologue clinicien spécialiste du sommeil: « Une raison pour laquelle le lait chaud rend les gens somnolents, c’est parce qu’il vous rappelle la personne qui a eu la gentillesse de vous le donner quand vous étiez plus jeune ». Le sentiment d’apaisement réduira votre anxiété et votre endormissement sera plus facile.

Mais qu’en est-il au niveau moléculaire ?

Eh bien, au niveau moléculaire, il est également vrai que le lait aide à mieux dormir. En effet, le lait contient des propriétés favorisant le sommeil grâce au tryptophane qu’il contient.

Le tryptophane se définit comme un acide aminé essentiel. Votre corps ne pouvant pas le produire, il est important de l’ingérer grâce à certains aliments tels que le lait. Une fois ingéré, votre corps va transformer celui-ci en mélatonine; cette dernière est connue comme étant une hormone somnifère.

Ce qui veut dire que consommer du lait peut effectivement vous rendre somnolent puisque celui-ci est transformé en mélatonine favorisant le sommeil par votre corps. Cependant, il faudrait une dose très importante de lait pour que celui-ci vous endorme totalement.

Et vous seriez malade bien avant d’atteindre cette dose ! Effectivement, afin de se sentir vraiment somnolent, la dose de lait nécessaire est d’environ 7,6 litres ! Difficile à imaginer quand on sait qu’on a déjà du mal à boire nos 2 litres d’eau par jour. De plus, ce volume de lait est proche du double de l’apport calorique conseillé pour un adulte. Autant vous dire qu’au final, il vaudrait mieux avoir du mal à s’endormir…

Et malheureusement, même avec toute cette quantité, le résultat n’est même pas garanti !

Mais alors, le lait doit-il être chaud ou froid ?

Bien qu’il n’existe aucune étude scientifique apportant cette réponse, il serait néanmoins préférable de consommer un lait chaud plutôt que froid. En effet, en consommant votre lait chaud, la température de votre corps augmente ainsi que la circulation sanguine. Votre corps sera donc plus détendu et vous trouverez plus facilement le sommeil.

Boire un verre de lait chaud avant de dormir est donc une bonne solution pour mieux dormir. Que ce soit psychologique ou physique, le lait vous aidera à trouver le sommeil plus facilement ! Et n’oubliez pas, les produits laitiers sont nos amis pour la vie !