Et pour vous ? Le lait c’est avant ou après les céréales ?

Petits et grands, nous avons tous déjà mangé des céréales au petit déjeuner. Qu’elles soient au chocolat, aux fruits ou encore natures, les céréales séduisent beaucoup d’entre nous. Bien souvent, nous avons notre marque préférée et en changeons que peu souvent.

Lorsque nous déjeunons, nous avons tous nos petites habitudes. Que ce soit par rapport au bol que nous prenons, la petite cuillère et bien d’autres… Mais l’une de ces habitudes est sans aucun doute celle qui a fait le plus grand débat sur la toile.

Comment faut-il manger ses céréales ?

Les céréales peuvent se manger de multiples façons. Certains les mangent avec du lait ou bien sans, dans un bol ou directement dans la boîte… Eh bien si vous faites partie de ces personnes qui mangent leurs céréales avec du lait, vous avez sûrement déjà entendu parler du débat interminable sur les céréales.

Pendant une longue période, les internautes ne cessaient de débattre sur comment manger les céréales. Faut-il mettre le lait avant ou après ? Et les deux parties avaient toutes deux des arguments redoutables ! Mais comment un geste en apparence anodin a pu créer tant d’engouement sur les réseaux sociaux ?

Les origines du débat sur les céréales

Afin de comprendre au mieux ce débat qui paraît sûrement ridicule pour certains d’entre nous, remontons au commencement de celui-ci. La première fois que ce débat fut lancé, c’était en octobre 2007 sur le petit écran. En effet, c’est une série bien connue du nom de How I met your mother qui lança pour la première fois le sujet.

Dans le 4e épisode de la saison 3, l’un des personnages principaux de la série, Robin, échange avec le jeune garçon de son petit-ami prénommé Doug. Lors de cette scène, Doug explique à Robin qu’il faut mettre le lait avant les céréales. Mais celle-ci est en désaccord et lui explique qu’en mettant les céréales en premier, nous pouvons mieux doser le lait dont nous avons besoin.

Mais bien entendu, toute cette histoire ne s’est pas arrêtée là ! La question du lait avant ou après les céréales prend notamment de l’ampleur le 20 janvier 2011 à la suite d’une vidéo d’Anthony Hagans qui visionnée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, Anthony Hagans révèle son point de vue. Pour lui, le lait est à verser après les céréales ! C’est à partir de 2012 que ce débat prit une ampleur mondiale et arriva en France.

Mais quels sont alors les arguments de chacune des deux parties ?

Bien que ce débat parte de quelque chose de futile, les arguments avancés sont, eux, très réfléchis ! En effet, chacune des deux parties possèdent son opinion mais également de redoutables arguments. Pour ceux qui préfèrent mettre les céréales avant le lait, la raison est simple: lorsque nous versons le lait après les céréales, celles-ci se mélangent beaucoup mieux. Cependant, elles restent croustillantes moins longtemps.

A contrario, ceux qui soutiennent la thèse du lait avant les céréales, trouvent que celles-ci restent croustillantes plus longtemps. Néanmoins, il est plus difficile de les mélanger puisque celles-ci flottent. Les arguments se valent mais en réalité, tout est une question de préférence et non d’obligation. Bien que des votes ont révélés que la plupart des français préfèrent mettre le lait après les céréales il n’existe pas encore de mode d’emploi pour les consommer ! Et vous, vous mettez le lait avant ou après les céréales ?