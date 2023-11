Crédence de cuisine : quel modèle choisir pour un rendu moderne ?

Dans la cuisine, plusieurs éléments contribuent à la déco et à la protection des murs. C’est notamment le cas de la crédence. À la fois pratique et utile, elle se décline en plusieurs formes et couleurs. La crédence est l’espace mural qui se situe juste en haut du plan de travail de votre cuisine. Elle protège le mur contre les projections de matières grasses et les éclaboussures d’eau. Mieux encore, elle constitue un véritable atout de décoration dans cette pièce de la maison. Si vous désirez offrir une allure moderne à votre cuisine, ne négligez surtout pas le choix de votre crédence.

Crédence cuisine : un élément incontournable dans la cuisine

La crédence est un composant technique de premier ordre dans une cuisine. Mais en plus, elle apporte plus de caractère et beaucoup de cachet à cette pièce de la maison. Ceci, grâce aux différentes options qu’elle offre, en matière de formats, de couleurs et de motifs. Si votre cuisine est en bois ou de couleur neutre, la crédence vous aidera à rehausser l’espace et à l’embellir. La crédence peut se combiner à tous les styles de décoration, allant de la déco moderne à la déco rétro, en passant par le style graphique, minimaliste ou industriel.

Vous pouvez instaurer l’ambiance que vous aimez : cosy, chaleureuse, scandinave… Vous souhaitez conférer un aspect contemporain à votre pièce ? Vous le pouvez parfaitement. La crédence arbore de multiples formes. Si vous le voulez, vous pouvez même donner à votre cuisine un air de casino. Ajoutez par exemple des touches de vert, de rouge et de noir sur la crédence, et le tour est joué !

Quel matériau préférer pour le revêtement de la crédence ?

Il faut savoir que tous les matériaux ne se prêtent pas à la conception de la crédence de la cuisine. Celle-ci doit avoir un revêtement durable, à même de résister à l’humidité, à la chaleur ainsi qu’aux taches. Vous éviterez donc les plaquettes de parement ou les revêtements en bois. En revanche, pour bien habiller votre crédence, voici quelques alternatives aussi pratiques qu’esthétiques.

Le grès cérame : un matériau robuste et résistant

Vous pouvez en premier lieu opter pour le grès cérame, une matière solide et abordable. Fabriquée à base d’une mixture de silice pressée et d’argile, cette matière détient une excellente résistance à l’usure et au choc. Elle résiste tant à l’humidité qu’à la chaleur. Décliné en plusieurs finitions, couleurs et dimensions, le grès cérame possède cet avantage d’imiter les autres matériaux, comme le béton, le bois ou la pierre.

Le verre laqué ou trempé : pour un rendu moderne et épuré

La crédence en verre laqué ou trempé s’harmonise avec une déco moderne. Aussi raffinée que sobre, elle est disponible en un grand nombre de finitions, suivant le résultat que vous recherchez. Miroir, transparent, brillant, dépoli ou mat, la crédence en verre permettra de mieux éclairer la pièce et de l’agrandir visuellement. La surface solide et lisse du verre facilite son entretien.

La faïence : une matière facile à entretenir et durable

Si vous êtes à la recherche d’un matériau simple à entretenir et pérenne, misez sur la faïence. Protégée d’une couche d’émail, elle se compose de sable, de roches calcaires et d’argile. Particulièrement pratique dans les pièces humides, la faïence peut s’adapter à tous les styles, étant donné sa déclinaison en plusieurs motifs, nuances et textures. Cela vous permettra de mieux personnaliser votre cuisine.

Les finitions et dimensions à choisir pour une crédence empreinte de modernité

Carreaux grands formats, formes géométriques, finitions satinées, brillantes ou mates… Ce ne sont pas les solutions qui manquent en ce qui concerne les dimensions et les finitions de la crédence de votre cuisine. Il vous suffira d’orienter votre choix en fonction de la déco de la pièce. Mais avant cela, vous devez savoir à quelle hauteur situer votre crédence. Le standard varie de 40 à 65 cm. Cependant, si vous le voulez, vous pouvez absolument habiller tout le mur de crédence. Si elle va du plan de travail jusqu’au plafond, la crédence permet d’égayer encore plus l’espace.

Les différentes formes et dimensions de la crédence

Au moment d’acheter la crédence, vous remarquerez que les formats et dimensions sont variés. Traditionnellement, elle est réalisée à partir de carrelage carré et rectangulaire avec des dimensions diverses : 10 x 10 cm, 30 x 30 cm, 60 x 60 cm, 10 x 20 cm, 40 x 60 cm et bien d’autres encore. Néanmoins, à l’heure actuelle, la tendance se tourne surtout vers le carrelage hexagonal. Cette nouvelle mode garantit un effet élégant et ultra moderne. Si vous avez un penchant pour le volume et le relief, adoptez les carreaux 3D. Le carrelage 3D fera de votre crédence un incontestable chef-d’œuvre. Sinon, vous pouvez aussi opter pour les carreaux XXL. Elle procurera à la cuisine une impression d’espace. Mais sachez que la pose de ces carreaux au grand format est plutôt délicate. À moins d’être un bon bricoleur ou de faire appel à un professionnel, préférez des carreaux plus petits.

Les finitions et la pose du revêtement de la crédence

En termes de finition et de pose, vous avez également l’embarras du choix. Pour ce qui est de la finition, vous pouvez choisir entre le style poli, brillant, satiné ou mat. Cela dépend du résultat escompté. Si vous aimez la tendance minimaliste ou contemporaine, privilégiez les carreaux mats. Par contre, pour une sensation d’espace dans la pièce, le carrelage poli ou brillant fera bien l’affaire. Quant à la façon dont vous posez les carreaux, ce ne sont pas non plus les options qui manquent. La manière dont vous disposez le carrelage peut grandement changer l’apparence globale de la crédence. Ainsi, vous pouvez placer les carreaux traditionnellement, c’est-à-dire en optant pour la pose droite. Mais vous pouvez aussi le faire en diagonale ou en damier. C’est vous qui décidez. Vous l’aurez compris, la crédence est un élément phare dans la cuisine. Tout en contribuant à la protection de vos murs, elle fait également office de déco. Côté style, vous en avez pour tous les goûts. Le carrelage métro est actuellement très plébiscité en guise de crédence. Il en est de même pour les carreaux de ciment, sans oublier le carrelage imitation pierre ou bois. Au final, à vous de voir quel modèle s’accorde le mieux au décor de votre cuisine.