Impressions photo : voici des astuces de pro

Vous n’êtes pas graphiste ? Avec ces quelques conseils, vous pourrez réaliser un livre photo digne d’un professionnel… Suivez le guide !

Vous avez envie que votre dernière Saint Valentin ou que vos vacances de rêves soient imprimées sur papier glacé ? C’est une chouette idée, car aujourd’hui, la plupart des photos prises restent sur disque dur et on ne savoure plus le toucher du papier glacé.

Pourtant, réaliser un bel album photo ne relève pas de l’impossible, et c’est même très simple à faire en ligne… Encore faut-il connaître quelques astuces simples pour que votre livre-photo ait l’étoffe de celui qu’un professionnel aurait pu créer. En suivant ces quelques conseils, vous en étonnerez plus d’un et vos souvenirs resteront à jamais gravés.

Comment réaliser un album photo ?

Vous n’êtes pas forcément graphiste, mais vous allez malgré tout pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Tout d’abord, il faut choisir le bon format de votre livre photo. En effet, pour des vacances au soleil (ou à la montagne) qui impliqueront forcément de magnifiques paysages, mieux vaut opter pour un format paysage. Logique. Pour un rendu exceptionnel, n’hésitez pas à déposer vos paysages sur une double page.

Elles seront alors mises en valeur. En revanche, si vous consacrez votre livre photo à votre Saint-Valentin, le mode portrait sera plus à même de répondre à votre besoin… Une jolie table avec des cœurs ou un selfie en amoureux rendra mieux sur un format portrait que paysage. Dans un livre photo, vous n’êtes pas obligé de mettre que des photos… Pourquoi ne pas insérer un plan de l’endroit que vous avez visité, ou l’entrée d’un musée que vous avez apprécié ? Cela donnera du cachet à votre livre photo !

Gardez le même design !

Si vous aimez les livres photos, vous aimerez en réaliser à chacune de vos escapades ou pour tous vos événements. Lorsque cela est possible, gardez le même format, le même design, la même police d’écriture… C’est un détail, mais cela deviendra comme votre marque de fabrique… Si vous choisissez d’écrire sur la tranche « Espagne 2010 », continuez sur votre lancée avec les prochains voyages.

Vous pouvez aussi choisir un design différent pour votre collection événements : « Baptême » « 50 ans » etc… Ainsi, si vos albums sont méticuleusement rangés sur une étagère de votre bibliothèque, vous aurez une collection uniforme et agréable à regarder.

Laissez des espaces vierges !

Il est facile de penser qu’un album parfait est forcément rempli de photos en tous genres, et en tous sens. Pas forcément ! Une seule photo sur fond blanc lui donnera plus de relief et la mettra beaucoup plus en valeur que des fonds colorés. Pour réaliser ces montages, utilisez vos plus belles photos. La plupart des logiciels de montage en ligne comme celui de Photobox, propose de juger de la qualité de vos images dès leur mise en ligne. Si la qualité n’est pas au top, ne l’imprimez pas, le rendu sera pixelisé et vous serez déçu.

Des couleurs harmonisées !

Lorsque l’on créé un album photo, on a tendance à vouloir y mettre toutes les photos, de faire des pèles-mêles… Bref, de caser un maximum d’images. Erreur, le rendu sera brouillon ! Mieux vaut prendre le temps de choisir les photos page par page et de garder un code couleur pour chaque page… Par exemple, si vous décidez que votre photo centrale sera un paysage montagneux où le vert domine, gardez le même ton pour les photos de la page… Oubliez le vin chaud pris à la terrasse du refuge, gardez-le pour une autre page que vous pourrez consacrer à la gastronomie locale !

Respectez une certaine chronologie

Un livre photo doit se lire comme un reportage ! Sur la photo de couverture, la photo du décollage annoncera la couleur ! Puis classez vos photos dans l’ordre de vos vacances… Sans aller jusqu’à nommer vos pages « Jour 1 », « Jour 2 » etc.

Un peu trop kitch peut-être. Gardez la logique de votre escapade comme dans la vraie vie… Il ne vous viendrait pas à l’idée de mettre le dessert avant l’entrée sur votre livre Saint-Valentin ? Procédez de la même manière avec vos voyages ! Vous pourrez ainsi aisément conserver le déroulé de vos escapades.

Utilisez les outils proposés !

Tous les sites de création d’album photo proposent un petit logiciel de retouches ou de filtres. N’hésitez pas à recadrer vos photos sur la méthode des 1/3, 2/3… Votre objet central ne devrait jamais être au centre de votre cliché… 1/3 à gauche si l’intérêt se trouve à droite et vice versa. Recadrez, contrastez, éclairez vos photos, elles n’en seront que plus merveilleuses. Privilégiez également le papier photo de qualité. Certes, il coûte un peu plus cher, mais vos photos seront embellies et surtout plus durables.

Légendez vos photos, mais pas trop !

À la manière d’un livre papier fait avec du scrapbooking, vous pouvez légender quelques-unes de vos photos. Préférez de petites phrases ou des petits motifs qui mettront en valeur l’événement ou le lieu… Oubliez les phrases à rallonge et les cœurs partout qui attireront l’attention autre part que sur vos photos.

Et si le livre photo ne vous emballe pas ?

Même si le livre photo reste le produit préféré des consommateurs, il existe désormais de nombreux supports sur lesquels il est possible d’inclure des photos.

Pour la fête des grands-mères qui arrive incessamment sous peu, pourquoi ne pas offrir un joli mug avec la photo des petits-enfants… Un peu désuet ? Pas vraiment, une mamie est toujours ravie d’avoir ses petits-enfants partout !

Une coque personnalisée avec la photo de votre animal de compagnie ? C’est au goût de chacun, mais cela permet de changer des coques classiques avec une photo qui vous tient à cœur… Cela est valable aussi avec la photo de votre chéri(e) ou de votre voiture !

Enfin, si vous maîtrisez la photographie pour les paysages ou les macros, ne résistez pas à l’envie de faire tirer sur toiles vos plus beaux clichés. Il est possible de réaliser de magnifiques tableaux avec des photos de bonne qualité. La photographie est considérée comme le huitième art du monde artistique. Laissez donc s’exprimer votre créativité et conservez vos plus beaux souvenirs sur papier glacé, c’est quand même plus sympa que sur un écran d’ordinateur, non ?