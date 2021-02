Comment faire des économies de papier ? Et un geste pour l’environnement !!

Dans la catégorie économie et recyclage, il y a un poste que nous oublions parfois : le papier ! Réduire ses déchets dans la cuisine ou dans la salle de bain c’est déjà une bonne chose. Mais le papier est une denrée précieuse qu’il faut savoir utiliser à bon escient et surtout l’économiser…

A l’heure où le télétravail est devenu le quotidien de nombreux salariés, les impressions inutiles sont légions… Vous réfléchissez avant d’acheter ? Et bien, réfléchissez aussi avant d’imprimer ou de griffonner sur un papier ! Imprimez utile et responsable avec ces quelques astuces, l’environnement vous remerciera !

Envoi de document

Il est tentant d’imprimer un document que l’on vient de créer pour avoir une idée du format papier. Mais est-ce vraiment nécessaire ? D’ailleurs le destinataire l’imprimera certainement aussi ? Même si l’envoi de mail est également responsable d’une certaine pollution environnementale, elle est moindre par rapport aux impressions inutiles de papier ! Les 500 pages de votre rapport sont-elles vraiment toutes nécessaires à l’impression ? Posez-vous les bonnes questions, une dizaine de page suffiraient peut-être à mettre en avant votre travail ?

Quelle impression choisir ?

Les impressions sont de grosses consommatrices de papier, mais également d’encre ! Privilégiez donc l’impression en noir et blanc, en mode brouillon (ou économique) et la police Ryman Eco : en moyenne 33% plus économique que la police par défaut ! S’il s’agit d’un brouillon à relire, supprimez les marges de vos documents… Cela réduira le nombre de feuilles ?

Recto-Verso c’est mieux !

La plupart des documents sont imprimés sur le recto… Et le verso reste vierge… En imprimant recto verso vous économisez forcément du papier. Et si vous tenez absolument au recto seul, utilisez le verso pour prendre vos notes manuscrites et recyclez votre papier ensuite. Il est également possible d’imprimer deux pages sur une seule feuille, ce qui réduit encore de 50% la consommation de papier.

D’autres astuces ?

Qui n’a jamais imprimé plusieurs fois un document à cause de fautes d’orthographes oubliées ! Activez le correcteur automatique, même s’il ne corrige pas tout, il permet d’éviter les fautes de frappe par exemple.

Si vous êtes adepte de la prise de note sur papier, utilisez les carnets publicitaires déposés dans vos boîtes aux lettres… Ou mieux encore, investissez dans un RocketBook, ce bloc-note réutilisable que nous vous présentions ici !

