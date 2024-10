Le Turbosiphon, l’invention française qui récupère la chaleur des eaux usées de la douche

S’il y a bien quelque chose dont j’aurai du mal à me passer, c’est l’eau chaude ! J’avoue que je ne boude pas mon plaisir, lorsque je rentre après une journée fatigante et que je me glisse sous une douche bien chaude. Mais, je sais aussi que l’eau chaude représente une bonne partie de mon budget énergie : 12 % du coût total selon l’ADEME. En réfléchissant, je me dis que l’eau qui me réchauffe n’est pas d’une saleté répugnante et pourtant elle file vers les égouts. Et, je n’ai pas réellement de solutions pour la réutiliser. En novembre 2022, je vous parlais dans cet article du Turbosiphon, inventé par la start-up rémoise RECCAL, en me disant qu’il serait le bienvenu… Un an plus tard, il est toujours aussi génial, et reste cependant discret chez les constructeurs. Retour sur cette invention qui récupère la chaleur des eaux grises ! C’est parti.

Jusqu’à 30 % d’économie d’énergie

Ce système ingénieux a été inventé par David Rodriguez, un entrepreneur soucieux de mettre un terme au gaspillage de l’eau chaude, potable. Les eaux grises, puisque c’est ainsi qu’elles s’appellent, sont ces eaux chaudes (ou froides) qui pourraient être réutilisées plutôt que jetées. L’idée du Turbosiphon est, par conséquent, de récupérer la chaleur de ces eaux grises, grâce à un concept ingénieux. Concept qui a d’ailleurs été récompensé en 2017, par une médaille au Concours Lépine, temple français des inventions !

Un échangeur de chaleur très innovant

Inventé pour réduire notre impact environnemental, il est d’abord un dispositif fabrique à partir de plus de 95 % de matériaux recyclables, et ne nécessite aucune utilisation d’énergies fossiles pour fonctionner. Homologué et répondant à différentes normes (E+C-, BBC, BEPOS), il est particulièrement recommandé pour celles et ceux qui se lancent dans l’autoconstruction. Le Turbosiphon est un dispositif fabriqué en cuivre qui va récupérer la chaleur des eaux grises de votre douche. Relié à votre mitigeur de douche, il va ensuite préchauffer l’eau froide de votre mitigeur.

La conséquence immédiate étant de diminuer votre production d’eau chaude, mais également de prolonger la durée de vie de votre chauffe-eau, qui sera moins sollicité. En d’autres termes, le Turbosiphon permet à l’eau froide qui arrive de la tuyauterie de passer par son corps (échangeur de chaleur) situé à côté du tuyau d’évacuation des eaux usées. L’échangeur permet à l’eau froide de se réchauffer en captant la chaleur de l’eau usée, sans que les deux eaux se mélangent.

Et, en plus, il est très simple à installer…

Pour l’installation, vous n’aurez normalement pas besoin de faire appel à un plombier. Il suffit de vous équiper d’une scie, d’une clé à molette, d’un niveau et de colle spéciale pour PVC. Le Turbosiphon se place entre l’arrivée d’eau froide, et l’évacuation de votre douche, ou baignoire. Lorsque l’eau chaude arrive sur le Turbosiphon, elle est directement redirigée vers l’arrivée d’eau froide pour être réutilisée. Ce système ingénieux s’adapte autant aux nouvelles constructions que sur des installations déjà en place, sous une baignoire par exemple. Le dispositif est en vente sur le site de l’entreprise au prix de 359 €, si vous souhaitez en savoir plus sur le Turbosiphon ? Rendez-vous sur le site officiel : reccal.fr. Alors ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .