nCAVED : de pierres, de métal et de bois cette maison souterraine construite à flanc de colline est magnifique !

Sur les collines de l’île grecque de Serifos, un architecte a conçu une maison absolument exceptionnelle… Difficile de la définir tant elle est originale. On pourrait la qualifier de maison troglodyte, mais elle n’est pas construite dans roche. En fait, c’est une maison souterraine qui domine la mer.

Une réalisation absolument magnifique qu’on ne voit presque pas depuis l’extérieur. Cette maison baptisée « nCAVED » se présente comme une enfilade de volumes, tous soustraits à la Terre ! Comme un échiquier visible de l’extérieur, cette maison offre une vue imprenable sur la mer… Présentation.

Pour réaliser sa maison, l’architecte projette une grille rectangulaire sur la pente. Il fabrique donc un échiquier tridimensionnel de vides et de solides. Les murs de soutènement sont faits de pierres sèches et définissent les pièces mais forcent le regard vers la ligne d’horizon.

Les cloisons intérieures, elles, sont en verre, donc plus légère et permettant des ouvertures sur toute la longueur. Quant aux fenêtres arrière, elles s’imbriquent sous la terre et s’ouvrent sur un jardin intérieur. Laissant ainsi entrer la lumière naturelle.

Cette réalisation de Mold Architects met en avant les espaces de circulation dans la maison. Les escaliers extérieurs sont encastrés dans la pente. Ils relient les trois niveaux à l’entrée principale : le loft du salon.

La pénétration dans la maison se fait donc en douceur, révélant petit-à-petit les coins et recoins de cette maison exceptionnelle. Quant au panorama, les occupants peuvent choisir entre le ciel et la mer ! Lorsque qu’ils montent les escaliers, le ciel s’offre à eux.

A l’inverse, lorsqu’ils sortent de la maison, leur point de vue c’est la mer ! A l’intérieur, tout est fait de pierres, de métal et de bois. La conception de cette maison très originale, donne vraiment une sensation de liberté. On a envie d’y déposer ses bagages non ?

Plus d’infos :

Designer : Mold Architects

Site officiel : moldarchitects.com

Photo de yiorgis yerolymbos

vidéo de panagiotis voumvakis