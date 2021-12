Pour les fêtes de fin d’année, IKEA propose des nappes utiles et très originales !

Cette année, ce sera peut-être à votre tour de recevoir vos familles (en petit comité de préférence) pour les fêtes de fin d’année… Et dans nos traditions, lors des réveillons et repas de fin d’année, nous mettons les petits plats dans les grands.

Il est un élément essentiel de la plupart des repas de fête : la table ! Et c’est souvent un casse-tête pour savoir où placer la fourchette, le couteau, le verre à eau, à vin etc. Si tant est que vous prévoyiez du poisson, il faudra ajouter une fourchette spéciale… Pour vous faciliter la tâche du dressage de la table, le géant suédois IKEA propose des nappes en édition limitée, avec lesquelles votre dressage devrait être impeccable ! Explications.

Des nappes utiles

Les nappes que l’on peut découvrir sur le site canadien d’IKEA ont été imaginées en collaboration avec Rethink Canada et Wunderman, deux agences de communication. Sur les nappes, des formes sont tracées, et si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que ce sont les accessoires qui sont dessinés… Une sorte de guide pour placer l’assiette, le verre ou le couteau à l’endroit adéquat !

Elles s’appellent « La Table d’Hôte » et se déclinent en deux modèles : pour 8 ou pour 4 personnes. Certes, ces nappes sont intelligentes et vous faciliteront le dressage, mais peut-être qu’elles manquent un peu de décoration justement… Quant aux couleurs, nous restons dubitatifs… Un vert foncé et un marron étrange, elles risquent de ne pas plaire à tout le monde. Nous ne les trouvons pas très festives, mais les goûts et les couleurs…

D’autres idées de « tables vivantes » ?

Un repas de famille, ce sont aussi parfois quelques silences qu’il faut combler… Et si vous imaginiez une table vivante, qui pourrait permettre de dialoguer ou de s’amuser en attendant le plat suivant ?

Vous pouvez par exemple recouvrir votre table de fête d’une nappe transparente sous laquelle vous aurez disposé des photos de famille, en choisissant différents lieux et différentes époques que vous aurez partagé avec les membres du repas. L’occasion parfois de se rappeler de jolis souvenirs en famille.

Vous allez également pouvoir, toujours avec une nappe transparente, glisser des cartes de jeu ?Comme des cartes de Trivial Pursuit par exemple. Les convives auront instinctivement envie de chercher la réponse aux différentes questions… Bon pour les réponses, ne retournez pas la table, prenez soin de les avoir notées avant !

Une dernière idée ?

Parfois les repas de fêtes s’éternisent et durent des heures… Pourquoi ne pas imprimer des sets de tables qui proposent quelques jeux ou quizz ? Pendant que certains seront en cuisine pour préparer la suite, les autres pourront s’amuser à résoudre charades, rébus ou énigmes en tous genres…

Et sinon, on évite les paillettes sur la table ! D’une part, elles ne pas du tout écologiques et d’autre part, elles se retrouvent parfois dans votre estomac et ce n’est pas recommandé (en plus d’être une galère innommable à nettoyer). On choisit plutôt des pommes de pin ramassées au cours d’une balade, qui finiront dans le poêle à bois ou la cheminée en fin de repas !