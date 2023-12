Comment choisir sa cigarette électronique ?

Avec la nouvelle année qui approche, vous prendrez peut-être de bonnes résolutions pour 2024. Parmi les bonnes résolutions que l’on émet le plus souvent le soir du 31 décembre, figure celle d’arrêter de fumer. Une résolution totalement louable, mais parfois difficile à tenir sur la durée. Tous les fumeurs ayant déjà tenté l’expérience savent combien l’accoutumance est forte, et combien arrêter peut s’avérer compliqué. Parmi les différentes solutions de sevrage, il existe la cigarette électronique. Un choix fréquent pour les futurs abstinents au tabac, mais comment choisir correctement une cigarette électronique ? Il existe tant de différents modèles. Pas de panique, nous allons vous aider à faire le choix qui vous convient pour enfin, vous libérer du tabac.

Quelle cigarette électronique choisir pour arrêter de fumer ?

Pour arrêter de fumer, il faut savoir choisir celle qui vous conviendra le mieux. Et, dans ce petit monde des cigarettes électroniques, il en existe de nombreux modèles différents. La plus adaptée, dans le cas d’un arrêt du tabac, serait probablement les kits e-cig vendus en fonction de la consommation initiale du fumeur. Ainsi, pour les fumeurs occasionnels (huit cigarettes par jour), le kit petite consommation suffira. Pour un fumeur un peu plus régulier (15 cigarettes par jour), il existe des kits moyenne consommation, et pour les grands fumeurs, à plus de 15 cigarettes par jour, des kits grande consommation. Lors du choix de votre cigarette électronique, il faudra avoir conscience de sa consommation réelle et ne pas la minimiser, ou, à l’inverse, l’amplifier. Un kit petite consommation ne permettra pas à un grand fumeur d’obtenir la dose nécessaire pour qu’il arrête le tabac, l’apport en nicotine étant trop faible.

Quels sont les critères importants pour bien choisir sa cigarette électronique ?

Lorsque vous devrez choisir votre cigarette électronique, trois critères seront à considérer : l’autonomie, la puissance et les caractéristiques générales de votre e-cig. Tout d’abord, l’autonomie qui se mesure en milliampères heures (mAh), détermine la durée de vie de la batterie, un chiffre plus élevé indiquant une autonomie plus importante. Pour vous aider dans votre choix, sachez qu’une batterie de 2 200 mAh conviendra parfaitement à l’utilisation d’un fumeur occasionnel, quand un vapoteur intensif devra opter pour une batterie de plus de 4 000 mAh.

Dans un second temps, la puissance (exprimée en Watt) correspondra à vos préférences en matière de vapotage. Ceux qui ne veulent pas s’étouffer avec la vape choisiront une puissance minimale, quand ceux qui adorent les immenses nuages de fumées, devront opter pour une puissance maximale. Enfin, vérifiez les capacités globales de votre cigarette électronique et les possibilités offertes : réglage de la puissance, système de sécurité, personnalisation, etc. Le réglage de la puissance est, selon nous, une option intéressante, car cela permet de conserver la même cigarette électronique durant le processus d’arrêt. Un gros fumeur débutera par une forte puissance, puis la diminuera au fil du temps.

Quel format choisir pour une cigarette électronique ?

Lors du choix de votre cigarette électronique, trois formats s’offrent à vous : le pod compact, le stick discret et la box puissante. Le pod est le module pratique et compacte par excellence. De plus, il est simple à utiliser, et existe en format jetable ou rechargeable. Le stick s’adresse plutôt aux débutants ou à ceux qui n’ont pas envie de se prendre la tête avec une cigarette électronique trop compliquée. Enfin, la box qui est la préférée des vapoteurs allie puissance et simplicité, mais est un peu moins discrète que les deux précédentes types de cigarettes électroniques.