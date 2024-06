Comment choisir un abri de piscine (avec ou sans rail) ?

Vous êtes du genre à aimer vous prélasser dans votre piscine, et apprécieriez pouvoir en profiter toute l’année, ce qui n’est absolument pas le cas dans la plupart des régions de France en ce début juin. Pour rappel, juin est le mois qui accueillera l’été dans moins de trois semaines ! Pour prolonger l’utilisation de votre piscine, pourquoi ne pas investir dans une solution qui garantirait aussi la sécurité de votre bassin. Cette solution, ce sont les abris de piscine, qui peuvent être, ou non, sur rails, mais qui procurent tous une couverture parfaite. Profitez de sa piscine le plus longtemps possible, c’est tout de même l’objectif lorsque l’on a investi une grande partie de ses économies, non ? Alors, sur rail ou non ? Télescopiques ?

Focus sur l’abri de piscine sur rail

Les modèles sur rails sont généralement des abris de piscine télescopiques, un peu plus chers à installer, mais qui ne vous demandera aucun effort pour l’ouvrir ou le fermer. De plus, lors de la fermeture, et même si celle-ci est manuelle, l’abri est toujours guidé par les rails ancrés au sol, il est donc quasiment impossible de l’abîmer. La manipulation reste simple à effectuer, et la fermeture, ou l’ouverture se réalise en quelques minutes. De plus, c’est aussi une sécurité supplémentaire, car maintenu dans ses rails, l’abri forme une protection sur le bassin. Les modèles sur rails sont plus faciles à équiper d’un moteur, si tel était votre souhait.

Focus sur l’abri de piscine sans rail

L’abri de piscine sans rails, présente quelques avantages comme celui de ne pas endommager le sol sur lequel les rails doivent être fixés. C’est aussi une solution plus adéquate lorsque la piscine est utilisée par des enfants, car il est très simple de buter sur les rails au sol, et de chuter. L’abri de piscine sur rail reste néanmoins la solution la plus simple à mettre en place, les travaux d’installation étant minimes. En revanche, les abris sans rails ne sont généralement pas télescopiques puisqu’ils ne sont pas guidés dans leur fonctionnement. Sans rail, se sera, par conséquent, à la force du poignet que vous devez le manœuvrer. Enfin, pour un abri sans rail, vous devez disposer d’un bassin parfaitement plane, sinon les rouleaux pourraient se bloquer, par exemple.

Quelle hauteur choisir pour un abri de piscine télescopique ?

Désormais, vous savez qu’il existe deux types d’abris. Cependant, les abris de piscines télescopiques, disposent également de différentes hauteurs : plat, bas, mi-haut et haut. Tous ont leurs avantages et leurs inconvénients, le choix dépendra de l’utilisation, et de la situation de votre piscine. L’abri de piscine plat vient se fermer à fleur d’eau, et propose un design plutôt moderne. Recommandé sur les terrasses, ou dans les jardins arborés, l’abri bas permettra de protéger l’eau d’éventuels débris ou des feuilles mortes, par exemple. Les abris de piscine bas se placent à une hauteur d’un mètre environ au-dessus de l’eau.

Il permet aussi, et c’est un avantage, d’utiliser sa piscine en conservant l’abri fermé, à condition de ne pas souffrir de claustrophobie. Enfin, et c’est aussi un avantage : il ne nécessite pas de déclaration de travaux. Ce qui ne sera pas le cas des abris mi-hauts, ou hauts, qui eux, sont situés à une hauteur maximale d’1,80 m pour les mi-hauts, et supérieur à cette hauteur pour les abris hauts. Ces deux types d’abris de piscine autorisent son utilisation tous les jours de l’année, si l’idée d’un petit bain frais ne vous rebute pas. Que pensez-vous de ces conseils ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .