Comment construire et poser une toiture?

Avec les beaux jours qui vont bien finir par revenir, peut-être envisagerez-vous de restaurer votre toiture, voire de la changer totalement. Et s’il existe bien des travaux essentiels, ils concernent bien évidemment votre toit, celui qui vous protège de la pluie, du vent, des chaleurs… Ce toit doit assurer des fonctions d’étanchéité, de robustesse, de solidité et d’isolation. Il doit aussi être le plus esthétique possible et répondre parfois à des critères particuliers s’il se trouve par exemple autour d’un bâtiment historique.

Le premier des réflexes étant de faire appel à un professionnel de la couverture. On ne s’improvise pas couvreur du jour au lendemain ! Non seulement vous devez avoir l’assurance d’un travail parfaitement réalisé, mais le métier de couvreur est également un métier à risques… Si les travaux doivent être réalisés par un professionnel, il va vous falloir choisir votre toiture, donc vos tuiles, votre isolation etc… Pour ne pas vous tromper, suivez le guide !

Quels sont les différents types de bâtiments et de toits ?

Au niveau des toits, on retrouve plusieurs types de construction qui ont toutes des caractéristiques particulières :

Une toiture arrondie qui est plutôt originale et qui apporte au bâtiment une certaine douceur. Elle permet aussi d’être plus créatif en matière de couverture.

Le toit en pente, classique et reconnu pour sa capacité à évacuer facilement l’eau et ainsi réduire les problèmes d’infiltration et d’étanchéité. Il permet aussi d’intégrer des fenêtres de toit pour éclairer naturellement l’étage.

Les différents types de toitures dépendent du bâtiment qu’ils vont couvrir.

Sur une véranda ou un abri de jardin, il est possible d’opter pour un toit vitré, en polycarbonate, inclinée ou plate. Elle doit cependant résister aux événements climatiques.

Le garage qui doit lui aussi être couvert peut accueillir une couverture classique. Concernant le garage, il faudra vous renseigner au service urbanisme, car certaines municipalités imposent certains matériaux et en excluent d’autres.

La toiture plate ou toiture-terrasse est de plus en plus recherchée… Elle permet de transformer un simple toit en une terrasse magnifique. Attention cependant, l’installation d’une toiture terrasse impose de gros travaux.

Que sont les différents matériaux de couverture ?

Du côté des matériaux, plusieurs choix vont également s’offrir à vous. Tout dépendra de votre budget mais également de votre conscience écologique pour le futur.

Le toit de chaume réalisé à partir de paille de seigle, blé, bruyères ou autres végétaux est évidemment le plus écologique. Il est cependant assez onéreux mais se veut quasiment incombustible.

Un toit en tuiles classiques, qu’elles soient plates en bois, en terre cuite, en béton ou romaine, vous assurera une étanchéité à toute épreuve.

La toiture ardoise revient également à la mode et s’adapte parfaitement aux toits en pente. Elle donne un aspect ancien à la toiture mais ne convient pas aux toits arrondis ou plats.

Les toitures en zinc sont également une alternative plutôt réservée aux annexes et dépendances. Elles ne demandent que peu d’entretien, et perdureront plusieurs dizaines d’années.

La toiture végétalisée peut également être une option et c’est un peu la tendance du moment… Ces toitures assurent la fraîcheur de votre intérieur tout en devenant un espace vert pour la biodiversité.

Quelle réglementation pour poser une toiture ?

Lors d’une rénovation de toiture et avant de commencer les travaux, vous devez effectuer une déclaration préalable de travaux de toiture. Cette déclaration doit être faite uniquement si la rénovation est totale ou qu’elle modifie l’apparence du bâtiment. Pour le cas d’une réparation ou rénovation partielle (changement de tuiles abimées), aucune déclaration n’est nécessaire. Renseignez-vous auprès du service d’urbanisme de votre mairie, car les matériaux font l’objet de DTU (Documents Techniques Unifiés) formulées par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment). Respectez ces DTU est une clause obligatoire à la rénovation totale d’une toiture. Source : https://www.guide-toiture.com