Comment prévenir et éliminer les punaises de lit ? Les précieux conseils d’un chercheur en microbiologie

Les punaises de lit sont un peu « le sujet du moment ». Elles semblent être partout : dans les palaces, dans les trains, dans les avions ou dans les hôtels… Leur dernière invasion en date, le domicile de la reine de la mode, Cristina Cordula, qui raconte son calvaire dans une interview accordée au journal Le Point. D’ailleurs, le fléau des punaises de lit semble interroger les plus grandes marques. Dans un communiqué de presse, Dennis Mathews, chercheur scientifique en microbiologie chez Dyson, nous livre ses précieux conseils pour lutter contre ces envahisseuses, qui s’immiscent surtout dans notre lit ! Les éradiquer sans faire appel à un professionnel semble compliqué, mais il est possible d’agir en prévention. Découverte.

Votre chambre est infestée, comment vous débarrasser des punaises de lit ?

Comme nous vous l’avons dit, l’appel à un professionnel peut s’avérer nécessaire, car les punaises de lit ont développé une forte résistance aux insecticides classiques. Le chercheur de chez Dyson conseille une fumigation à base de produits chimiques ou un traitement thermique. Cependant, il précise également que certaines mesures peuvent permettre le ralentissement de la prolifération :

Lavage de tous les tissus (draps, rideaux, tapis, etc.) à haute température.

Aspiration minutieuse des moindres recoins (plinthes, interstices du parquet, matelas, armoires, bureau, etc.).

Mise sous sac plastique de la totalité du linge qui n’a pas encore été lavé.

Comment éviter de les rapporter chez soi ?

Lors de vos déplacements professionnels ou de vos passages dans les transports en commun, vous êtes sujet à rapporter des punaises de lit chez vous. Pour éviter ce fléau, il faut éviter de poser vos bagages au sol et préférer les lieux humides comme la salle de bains d’une chambre d’hôtel. Pour les transports en commun, si vous les empruntez quotidiennement, c’est un peu plus compliqué. Dennis Mathews conseille de laisser son manteau sur le palier ou dans un abri à l’extérieur de votre domicile. Quant aux vêtements rapportés de voyages, transportez-les dans un sac plastique, tant qu’ils ne sont pas passés en machine.

Les conseils ultimes du microbiologiste pour lutter contre les punaises de lit

Retirez la literie et procédez à son lavage. Laver régulièrement les draps et couvertures à des températures élevées, soit 60 °C ou 90 °C, est essentiel pour décomposer et réduire les allergènes. Même si vous n’aspirez votre matelas qu’occasionnellement, il est recommandé de changer et de laver votre literie chaque semaine afin d’éliminer les minuscules pellicules, de maintenir la distance avec la poussière et de réduire la présence d’allergènes. Passez l’aspirateur sur votre matelas pour éliminer les éventuelles punaises de lit en surface, mais pour une élimination complète, un traitement plus approfondi est nécessaire. Utilisez un aspirateur en mode haute puissance ou Boost pour garantir une aspiration efficace, capturant un maximum d’acariens, de squames et d’allergènes.

Vous pouvez aussi opter pour la nouvelle mini brosse motorisée que nous détaillerons ci-après. Assurez-vous que l’aspirateur est équipé d‘un système de filtration totalement hermétique pour éviter la dispersion d’allergènes lors de la procédure de nettoyage. Retournez votre matelas et n’oubliez pas de passer l’aspirateur de l’autre côté également. Cela réduira les concentrations d’allergènes invisibles. Vous pouvez envisager d’utiliser un protège-matelas qui absorbera l’excès de sueur et de poussière et sera plus facile à laver. Pensez par ailleurs à aspirer les deux côtés du matelas ainsi que le sommier, et ce, au moins une fois par jour.

Comment la nouvelle mini brosse motorisée auto-démêlante Dyson peut-elle vous aider ?

Dyson vient de développer une nouvelle brosse motorisée qui simplifie la vie, grâce à son rouleau conique auto-démêlant. Le rouleau conique est conçu pour enrouler et faire tourner efficacement les cheveux les plus longs, les éliminant directement dans le collecteur. Mais ce n’est pas tout. Ce rouleau ingénieux fait bien plus que démêler les cheveux. Il est aussi capable de traquer et d’éliminer les poils d’animaux de leurs endroits de prédilection tels que votre matelas, votre canapé, vos sièges de voiture et vos escaliers, et ce, en un temps record. Cette technologie est spécialement conçue pour s’adapter aux aspirateurs sans fil de la gamme Dyson, notamment le Dyson Outsize™, le Dyson V15™, le Dyson V11™, le Dyson Cyclone V10™ et le Dyson V8™.

Elle offre une solution de nettoyage avancée pour les espaces étroits et les défis de la vie quotidienne, et peut donc être un parfait accessoire pour traquer les punaises de lit dans les moindres recoins, notamment sur leur lieu de villégiature favori : votre matelas. Vendue au prix de 75 € sur le site officiel, elle est actuellement victime de son succès, mais reviendra probablement très bientôt. Elle reste disponible sur Amazon au tarif de 48,84 € au lieu de 74,90 €. Que pensez-vous de ces astuces pour prévenir les punaises de lit ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

