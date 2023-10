Punaises de lit : comment se protéger simplement et efficacement dans les transports en commun ?

La scène médiatique est, en ce moment, accaparée par de minuscules insectes hématophages qui nous pourrissent la vie. Ces insectes, ce sont les punaises de lit, minuscules, mais voraces, elles s’infiltrent dans nos maisons et se gavent de notre sang. Le 19 juillet dernier, l’Anses alertait déjà sur l’infestation massive des punaises de lit, avec des milliers de cas d’infestation. Un plan interministériel de lutte contre les punaises de lit a même été mis en place en 2022, tout comme un numéro de téléphone (0806 706 806) pour aider les personnes touchées. Toujours selon l’Anses, la région la plus fortement touchée est Auvergne Rhône-Alpes, région de passage de nombreux touristes. Les punaises de lit étant à priori présentes dans les transports en commun, certains hôpitaux, écoles ou universités, voici comment éviter de les inviter chez vous, notamment si vous prenez les transports en commun.

Les punaises de lit, pourquoi réapparaissent-elles soudain ?

La prolifération de ces insectes n’est pas nouvelle, puisqu’elles étaient très présentes en France, dans les années 1950. Elles ont ensuite, graduellement, disparu pour revenir en force dès la fin des années 90 et jusqu’au début des années 2000. Cette année, elles sont encore plus présentes, mais il faut savoir qu’une punaise peut avoir 200 rapports sexuels en une seule journée, d’où la prolifération exceptionnelle de cette bestiole. Leur récente prolifération serait due à l’intensification des voyages internationaux, après les restrictions dues à la crise sanitaire. De plus, elles auraient développé, comme de nombreux insectes, une résistance aux insecticides, qui ne nous facilite pas la tâche pour lutter !

Comment éviter les punaises de lit dans les transports en commun ?

Les transports en commun semblent présenter un terrain propice à la prolifération des punaises de lit. L’Algérie vient même de lancer un plan préventif de désinfection des avions qui se posent sur son sol. Concrètement, lorsque vous entrez dans un métro, un bus ou un avion, vous posez vos fesses sur le siège et votre sac au sol ! Erreur fatale ! Non pas pour vos fesses, mais pour votre sac. Si votre sac est en contact avec des punaises au sol ou des larves, vous allez inévitablement les transporter partout où vous irez. L’idée étant donc de poser votre sac sur vos genoux et qu’il n’entre jamais en contact avec le sol ! Et en sortant, il conviendra tout de même de vérifier votre manteau ou pantalon… Au moindre doute quant à une tache marron étrange, il faudra prévenir les services du transport d’une suspicion de présence de punaises de lit !

Comment savoir si les punaises de lits se sont invitées chez vous ?

Il est ainsi conseillé de demeurer attentif en vérifiant tous les signes indicateurs de la présence de ces parasites tels que les piqûres sur la peau, les taches de sang sur les draps. Vérifiez aussi la potentielle présence d’excréments de punaises de lit (de petits points noirs) sur les matelas et les meubles. De plus, il faut rester prudent face à une éventuelle exposition aux punaises de lit. Si, malheureusement, vous découvrez des punaises de lit chez vous, il faudra prendre des mesures telles que laver les vêtements à l’eau chaude, inspecter minutieusement les bagages et autres objets personnels.

Et en cas d’infestation massive, il faudra envisager une consultation professionnelle, si l’on pense avoir été piqué. Précisons que les punaises de lit ne sont pas un signe de saleté ou d’insalubrité, elles peuvent allègrement s’immiscer dans un hôtel miteux, comme dans un palace 5 étoiles ! Par conséquent, propre ou pas, votre maison leur conviendra quoi qu’il arrive. Que pensez-vous de cette astuce pour se protéger des punaises de lit ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .