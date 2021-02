Guide d’achat : comment choisir ses spots LED ?

En matière d’éclairage, il y a les bonnes vieilles ampoules, qui sont désormais à LED et il y a les spots, toujours à LED ! Carré, rond, encastrable, orientable, seul ou sur rampes, le choix est vaste et peut parfois laisser indécis. Nous vous proposons un guide d’achat simple et accessible pour vous y retrouver entre les différents modèles de spots LED.

En fonction de la pièce que vous souhaitez équiper, le spot choisi sera différent, tout comme la lumière (chaude ou froide). Pour être efficaces, les éclairages doivent s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Un spot en cuisine, sera forcément du spot d’un bureau… Explications.

Pourquoi choisir des spots ?

La différence entre une ampoule et un spot réside dans la direction de son éclairage… Une ampoule éclaire tout autour d’elle alors qu’un spot éclaire vers le bas, avec un faisceau que l’on peut diriger. Les spots sont très appréciés des intérieurs modernes, car ils apportent une touche design que ne permettent pas les ampoules classiques.

Qui plus est, les spots restent financièrement très accessibles et leur durée de vie est beaucoup plus longue qu’une ampoule classique. Leurs diamètres et formes différentes leur permettent de s’adapter à toutes les configurations d’éclairage.

Quels sont les différents modèles de spots LED ?

Il existe trois grandes familles de spot LED.

Les spots fixes ne permettent pas de diriger le faisceau lumineux. Ils sont souvent encastrables et utiles pour en faire une rampe d’éclairage, au-dessus d’un bar ou d’un plan de travail en cuisine. Encastrés dans un coffrage bois ou dans du placoplâtre, ils sont faciles à installer. Ils nécessitent tout de même quelques connaissances électriques. Le montage se fait souvent en série avec un transformateur 12V/220V.

Les « extra-plats » sont parfaits lorsque votre plafond s’avère très fin et que vous disposez de très peu d’espace. Comme les précédents, leur éclairage reste fixe et ils apportent la touche moderne dans une pièce à vivre par exemple.

Les spots orientables sont probablement les plus recherchés par les utilisateurs. Ils permettent de diriger le flux lumineux où bon vous semble. Eclairer un tableau, un coin de pièce ou une entrée devient simple à réaliser. Il suffit d’orienter le spot dans son support.

Il existe également d’autres types de spots LED comme les ampoules ou les coupelles. La différence étant que ces spots à coupelle permettent de coordonner les coupelles à votre décoration intérieure.

Quelle installation choisir ?

Vous pouvez choisir plusieurs types d’installation… Ainsi, les spots sur rail sont facilement orientables dans plusieurs directions. Le rail installé au centre d’une pièce permet depuis le même endroit d’éclairer chaque coin depuis son centre.Si vous aimez jouer avec les ambiances lumineuses, alors les spots LED variables pourront vous permettre de varier les couleurs ou de vous initier à la luminothérapie ! Une envie de modernité ? Choisissez les spots carrés… Ils sont assez inhabituels mais apportent une touche d’élégance à votre intérieur.

Et pour les pièces humides ?

Il est tout à fait possible d’installer des spots dans une salle de bain. A condition de vérifier l’indice IP. Cet indice doit absolument mentionner IP44 au minimum, pour qu’il s’adapte dans la salle de bain. Ils doivent également comporter la mention NF C-100.

Comment installer des spots LED ?

Plusieurs choix s’offrent à vous en matière d’installation de vos spots LED.

L’encastrement se fait directement dans votre plafond, surtout si vous disposez d’un faux-plafond. Il sera alors possible de les disséminer sur la totalité de la pièce. Exit le lustre qui pend et qui prend la poussière… Votre éclairage devient invisible tout en restant diffus et puissant ! Penser à vérifier si un transformateur est vendu avec vos spots, il sera indispensable pour les installer.

L’installation en saillie est préconisée lorsque vous ne pouvez pas encastrer vos spots. Installés comme des appliques, ils ont cependant l’avantage de ne pas être suspendus mais fixés au plafond.

Comment savoir quand changer votre ampoule ?

Lorsqu’un spot LED avec une ampoule de type GU10 ou GU5.3 commence à clignoter ou scintiller, ce n’est pas bon signe… Soit le branchement est à revoir, soit l’ampoule est à changer… Pour un premier test, changez l’ampoule et vérifiez si le problème se pose toujours.