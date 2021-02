Investir dans des montres de luxe

Lorsque l’on souhaite investir de l’argent dans un bien, il est aisé de penser à un investissement immobilier. Ou à un investissement boursier, mais rares sont ceux qui pensent à mettre leurs économies dans les montres. Pour la plupart d’entre nous, une montre donne l’heure, et éventuellement si elle est connectée, notre fréquence cardiaque.

Mais nous n’imaginons pas forcément que les montres puissent être une manière de placer de l’argent. Et pourtant ce sont des objets qui peuvent permettre de jolies plus-values ! Rolex ou Vacheron sont forcément des marques qui vous parlent… Et il est possible de faire de beaux placements financiers. Explications.

Comment investir dans une montre ?

Les prix varient de 1000 à 50 000€, une grosse fourchette pour une multitude de modèles. Une montre de collection se juge sur sa qualité bien entendu, mais également sur sa rareté. Certaines montres sont passées de 1000€ à l’achat à plus de 50 000€ à la revente en 30 ans. Mais il n’est pas nécessaire d’être milliardaire pour investir dans une montre, parfois quelques milliers d’euros suffisent… Il faut juste être patient et suivre le cours de sa montre sur des sites spécialisés.

Un seul mot d’ordre si vous souhaitez investir dans des montres : achetez-les neuves avec certificat d’authenticité et de garantie. Un vendeur d’occasion peut être de bonne foi mais il peut aussi avoir été floué quand lui, l’a achetée.

Quel budget pour quelle montre ?

Les modèles de montres à moins de 6000€ se trouvent dans les marques comme Longines, Breitling ou Tag Heuer. Celles des joaillers de la place Vendôme sont aussi très prisées, comme Chaumet ou Cartier. Des modèles de luxe à prix raisonnable pour celui qui souhaite investir. Grâce à leur réputation, et à leur rareté, vous êtes sûrs de les revendre beaucoup plus chères quelques années plus tard.

Le budget peut alors exploser si vous entrez dans la catégorie des montres ultraprisées des stars mondiales. Et évidemment, la marque Rolex attire toutes les curiosités. Pour certains posséder une Rolex est un symbole de réussite… Une Rolex Daytona de 1969 vient d’être adjugée 1 million de dollar lors d’une vente genevoise ! Cela laisse rêveur !

Et les montres d’occasion ?

Comme nous vous le disions, mieux vaut privilégier les achats de montres neuves pour s’assurer de leur provenance et de leur authenticité. Cependant, il existe aussi un marché des montres de luxe d’occasion. Il faut s’y connaître un minimum pour vérifier les numéros de séries et éviter la contrefaçon.

Ces montres, appelées pré-collectors sont nombreuses sur le marché et coûtent entre 2000 et 4000€. Il faut alors jouer avec le temps ! Les acheteurs qui les utilisent comme montre quotidienne vont les perdre, les casser ou les abîmer. Si la vôtre est conservée intacte, elle va devenir rare au fil du temps… Et par la même prendra de la valeur ! Sachez que la moindre rayure fera perdre 20% du prix de la montre… Voilà le secret des montres conservées pour l’investissement !

Comment connaître la valeur de votre montre ?

Il existe des sites spécialisés de confiance reconnus par les professionnels de l’horlogerie. Sur ces sites, vous pouvez trouver plus de 3000 montres neuves ou d’occasions… Suivre le cours d’une montre revient au même principe que le cours de l’or… Les prix fluctuent en fonction de l’offre et de la demande.

Quelques valeurs sûres

La Rolex Submariner serait un placement financier sûr ! Les montres anciennes de seulement deux ou trois ans se vendent plus chères que les neuves. C’est la première montre de plongée conçue par Rolex en 1953, elle peut atteindre une profondeur de 300 m. La Rollex est intemporelle et se vendra toujours, même dans 30 ans ! Prix catalogue 2020 : 7450€ N’hesitez pas à chiner pour trouver la Rolex Day Date en ligne la moins cher. Les fans de courses automobiles la connaissent forcément… Son nom : TAG Heuer Carrera. Ce n’est évidemment pas sans rappeler le nom de la célèbre Porsche du même nom. Cette montre a été créée en 1963 et sa valeur ne fait qu’augmenter d’année en année. Avec un prix moins important à l’achat qu’une Rolex, la marque TAG Heuer reste un excellent investissement. Prix catalogue 2019 : 4450€ pour la Carrera Calibre 1887 La marque TUDOR n’est pas forcément la plus connue, pourtant les montres de cette marque prennent de plus en plus de valeur. Et cette marque est une filiale de Rolex, ce qui assure d’une qualité exceptionnelle mais sans le prix de sa petite sœur ! Tudor a été fondé par le créateur de Rolex, 10 ans avant la prestigieuse marque de luxe. Le modèle le plus célèbre, La Black Bay coûte moitié moins chère qu’une Rolex, sa popularité ne cesse de croître. C’est donc un excellent investissement pour l’avenir. Prix catalogue 2020 : 3350€ pour Tudor Black Bay Midnight Blue bracelet acier.

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix, de laisser votre précieuse toquante dans son joli écrin et de patienter quelques décennies… C’est aussi un placement pour votre descendance qui ne paiera pas de droit de succession sur les montres… En revanche, ils devront déclarer 7% de leur valeur de revente si celle-ci dépasse 5000€.