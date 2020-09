Samsung décline la Galaxy Watch 3 dans une version spéciale en titane

Samsung a annoncé la troisième itération de sa montre connectée en aout dernier lors de l’évènement de présentation du Galaxy Note 20. Contrairement à la génération précédente qui était axée davantage sur le fitness, la Galaxy Watch 3 vise plutôt un usage général, en témoigne sa conception proche d’une tocante traditionnelle.

Pour le boitier, le constructeur a utilisé de l’acier inoxydable, un matériau plus premium par rapport au plastique et à l’aluminium. Cependant, afin de mieux satisfaire les amateurs de belles pièces d’horlogerie, Samsung vient d’annoncer une version spéciale de la montre dont la particularité réside dans le fait qu’elle possède un châssis en titane.

Une version plus robuste de la Galaxy Watch 3

Outre cet aspect purement esthétique, le choix du titane devrait procurer à cette nouvelle déclinaison de la Galaxy Watch 3 une meilleure résistance aux corrosions, aux rayures et aux chocs. Samsung ne s’est pas contentée d’améliorer le boitier. Le bracelet a aussi bénéficié d’une attention particulière. Sur la Galaxy Watch 3 Titanium, il est en métal (en cuir sur la version standard), ce qui confère à la montre un look encore plus séduisant.

Malheureusement, cette novelle déclinaison de la dernière smartwatch du géant sud-coréen est uniquement proposée dans une taille d’écran de 45mm. Elle n’est pas compatible LTE. De plus, le noir (Mystic Black) est le seul coloris disponible. Les fonctionnalités et les caractéristiques des composants électroniques n’ont toutefois pas changé. Elles sont identiques à celles du modèle présenté aux côtés du Galaxy Note 20.

Caractéristiques et prix de la Galaxy Watch 3 Titanium

La version en titane de la Galaxy Watch 3 arbore ainsi un écran AMOLED circulaire protégé par un verre Corning Gorilla Glass DX. Elle intègre un processeur Exynos 9110 dual-core Cortex-A53 cadencé à 1,5 GHz, lequel comprend également un GPU Mali-T720. La capacité de la mémoire vive est de 1 Go, alors que celle du stockage interne s’élève à 8 Go.

La montre est compatible Wi-Fi 802.11/b/g/n et Bluetooth 5.0. Elle prend aussi en charge les technologies GLONASS, GALILEO et BDS. Différents capteurs sont au rendez-vous pour permettre un suivi de l’activité physique et du sommeil.

Crédit photo : Samsung

Il est notamment question d’un accéléromètre, d’un baromètre, d’un gyroscope, d’un capteur de lumière ambiante ainsi que d’un cardiofréquencemètre. Par ailleurs, une fonction ECG est prévue. Le tout est alimenté par une batterie de 340 mAh. La Galaxy Watch 3 Titanium est d’ores et déjà disponible au prix de 649 €, soit 190 € de plus que la version 45mm standard.

