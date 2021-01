Diabete : La prochaine montre connectée de Samsung proposerait une fonction de surveillance de la glycémie

La santé est un domaine auquel les entreprises technologiques accordent de plus en plus d’attention. D’Apple à Samsung en passant par le géant chinois qu’est Xiaomi, tous veulent évoluer sur ce marché largement prometteur. En ce qui concerne Samsung en particulier, elle aurait l’intention de lancer une montre connectée dotée d’une fonction de surveillance du taux de glycémie.

La montre en question pourrait être la Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch Active 3, voire les deux. Comme le précise Android Authority, cette information provient d’ETNews. Un média coréen qui est réputé pour la fiabilité de ses sources. Il convient de souligner que ces noms n’ont pas encore été confirmés.

Une technique non invasive

Du coup, nous ne savons encore si la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 3 se nommeront réellement ainsi. En tout cas, la nouvelle capacité permettrait aux personnes souffrant de diabète de suivre quotidiennement leur taux de glycémie. Pour ce faire, le constructeur aurait mis en place un capteur optique capable de prélever les valeurs, éliminant ainsi le besoin de prélever du sang. Contrairement aux méthodes traditionnelles, il s’agit donc d’un procédé non invasif.

Une évolution de la Galaxy Watch 3

À noter que ce n’est pas la première fois que Samsung permet de mesurer un paramètre corporel quelconque avec ses montres connectées. La Galaxy Watch 3 est par exemple capable de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Une fonctionnalité qui repose également sur un capteur optique. L’année dernière Samsung a commencé à montrer son intérêt pour la mesure du taux de glycémie. Aussi, elle a développé un procédé qui permet de réaliser une telle mesure via une méthode baptisée spectroscopie Raman.

Une grande opportunité pour le géant sud-coréen

Concrètement, cette méthode repose sur l’utilisation de lasers pour déterminer la composition chimique du sang. Selon Samsung, il s’agit du procédé le plus sûr et le plus précis parmi les technologies non invasives pour la mesure du taux de glycémie.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que si ce projet de montre connectée équipé d’un glycomètre se concrétise, cela devrait permettre à la firme sud-coréenne d’avoir une certaine longueur par rapport à ses concurrents. Rien qu’aux États-Unis, un individu sur dix souffre de diabète et un sur trois souffre de prédiabète. Toujours selon Android Authority, la montre pourrait être lancée dans le courant du deuxième semestre de cette année.