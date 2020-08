Laser, jet d’encre….. Comment choisir son imprimante ?

Avec la rentrée qui se profile, le télétravail continuera peut-être pour vous, ou bien, il sera de nouveau de mise en cas de « deuxième vague ». Vous aurez peut-être alors besoin d’acquérir une nouvelle imprimante. Les cours des enfants à imprimer, un attestation de sortie, les documents à envoyer ou simplement vos impressions de timbres, une imprimante à domicile semble aujourd’hui indispensable.

A l’heure de la dématérialisation, le seul moyen parfois de garder une trace papier d’un document est de l’imprimer depuis chez soi ! Encore faut-il choisir la bonne imprimante, en fonction de vos besoins, du coût des cartouches et de la fréquence d’utilisation. Découvrez quelques conseils pour choisir l’imprimante qui vous convient le mieux.

Le choix par technologie d’impression

Les imprimantes laser :

Les imprimantes laser sont plus coûteuses à l’achat mais s’avèrent plus rentables dans la durée. La vitesse d’impression est souvent bien meilleure que sur une « jet d’encre ». Elles sont aussi plus silencieuses et résistantes. Dans une PME, une association ou pour des gros débits d’impression, la laser reste la meilleure alternative pour faire quelques économies.

Il faudra compter entre 100 et 300€ pour un modèle de bonne qualité. Les prix peuvent évidemment s’envoler en fonction des capacités de la machine. Attention elles sont souvent bien encombrantes ! Les cartouches sont également un peu plus chers à l’achat mais elles permettent d’imprimer beaucoup plus de documents qu’une cartouche à jet d’encre. Petite astuce pour faire encore plus d’économie, n’hésitez pas à acheter des cartouches génériques et compatibles, de nombreux sites comme TonerPartenaire en propose à moindre coût.

Les imprimantes « Jet d’encre » :

Elles représentent aujourd’hui la grande majorité des imprimantes de particuliers. Les « Jet d’Encre » utilisent donc des cartouches d’encre et ont le gros avantage de ne pas être très onéreuse à l’achat. Elles impriment aussi bien en couleur qu’en noir et blanc, des documents comme des photos. Attention cependant pour l’impression de photo, la consommation d’encre peut s’avérer faramineuse ! Elles sont aussi souvent multifonctions : scanner, photocopieuse, des fonctions utiles dans la vie quotidienne. Cependant elles ne sont pas destinées à de grandes quantités d’impression. Il est possible de trouver une imprimante jet d’encre à moins de 50€, cependant renseignez-vous en amont sur le prix des cartouches. Elles peuvent parfois coûter plus cher que l’imprimante !

Les imprimantes à sublimation thermique :

Si vous pratiquez la photographie et que vous imprimez vos clichés, c’est dans ce type d’imprimante qu’il faudra investir. Elles sont peu intéressantes pour un usage domestique mais indispensables pour des tirages photos parfaits.

Les petits détails qui peuvent faire la différence :

La connexion Wi-Fi : Si vous êtes plusieurs à imprimer depuis la même imprimante, choisissez une connexion en Wifi ! Ainsi vos ados pourront imprimer leurs documents depuis leurs smartphones sans pour autant venir débrancher vos câbles !

: Si vous êtes plusieurs à imprimer depuis la même imprimante, choisissez une connexion en Wifi ! Ainsi vos ados pourront imprimer leurs documents depuis leurs smartphones sans pour autant venir débrancher vos câbles ! Le lecteur de carte mémoire intégré : Il s’avère très pratique pour imprimer vos photos depuis votre carte SD ! Plus besoin de transférer vos images sur l’ordinateur ! L’écran LCD vous permettra même de les sélectionner depuis l’imprimante et d’effectuer de légères retouches (contraste, luminosité etc).

Il s’avère très pratique pour imprimer vos photos depuis votre carte SD ! Plus besoin de transférer vos images sur l’ordinateur ! L’écran LCD vous permettra même de les sélectionner depuis l’imprimante et d’effectuer de légères retouches (contraste, luminosité etc). La fonction recto-verso automatique, nous n’y pensons pas forcément pourtant elle peut vous faire réaliser de belles économies de papier !

Si vous imprimez plusieurs styles de documents et que les photos ou images ne sont pas trop fréquentes, une imprimante jet d’encre fera parfaitement l’affaire… Si, en revanche vous imprimez de nombreux documents ou que vous souhaitez des images de qualité, il faudra investir dans une imprimante laser. Il ne vous reste plus qu’à choisir la marque et le modèle pour lancer vos impressions… Pas trop quand même, imprimer à outrance et sans nécessité reste néfaste pour l’environnement, ne l’oublions pas !

Photo de couverture De leungchopan / Shutterstock