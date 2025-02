Mon jardinier m’a donné une recette simple pour fabriquer du chaulage à moindre coût

Dans les vergers normands, les propriétaires ont pour habitude de « chauler » leurs arbres pour les protéger des agressions extérieures et des maladies. Le chaulage consiste à enduire le tronc de « lait de chaux », aussi appelé « blanc arboricole », afin qu’il agisse comme un antiseptique contre les larves de parasites qui nichent sous l’écorce. De plus, ils les protègent également des champignons microscopiques qui peuvent provoquer des maladies comme la moniliose, la cloque ou la tavelure. Cette technique n’est pas réservée aux horticulteurs ou aux professionnels, et vous pouvez, vous aussi, chauler vos arbres, notamment les fruitiers. Il existe du « blanc arboricole » vendu en jardinerie ou en ligne, mais en suivant cette recette d’Alex, mon paysagiste, vous allez pouvoir fabriquer votre propre lait de chaux. Suivez le guide !

Fabriquer son lait de chaux : la recette !

Pour fabriquer du lait de chaux, il vous faut deux ingrédients : de la chaux vive en poudre, et de l’eau. Quant aux accessoires, vous devrez vous équiper d’un seau métallique, de gants, et d’un masque, la chaux est un produit puissant qui peut occasionner de graves brûlures. Pour réaliser votre lait de chaux, il suffit de verser 3 volumes d’eau pour un volume de chaux vive agricole, soit, par exemple, 3 litres pour 1 kilo de chaux. Une fois la chaux versée dans l’eau, couvrez sans remuer, avec une planche pour une nuit entière. Le lendemain, mélangez, en ajoutant un peu d’eau pour obtenir une « peinture » homogène et applicable avec un pinceau. Pour l’application, pensez à brosser les troncs au préalable afin d’ôter les écorces mortes, et les éventuels parasites déjà présents. Le chaulage peut se faire dès le mois de février pour une protection optimale.

Comment chauler un arbre ?

Une fois votre mélange préparé, vous allez pouvoir l’appliquer sur vos arbres en procédant de la manière suivante. Appliquez la chaux grâce à un pinceau large, en commençant soigneusement à la jonction des premières branches pour descendre progressivement jusqu’à la base du tronc. Prenez le temps de couvrir l’ensemble de l’écorce, en accordant une attention particulière aux zones où des fissures se sont formées. Ces creux naturels représentent des refuges idéaux pour les parasites et pathogènes, qu’il est essentiel de traiter efficacement. Travaillez avec minutie pour obtenir une couche homogène, sans oublier les parties moins accessibles, afin d’assurer une protection optimale et durable pour l’arbre.

Le chaulage pour quels arbres ?

Le traitement à la chaux est particulièrement recommandé pour les arbres fruitiers, ce n’est sans doute pas un hasard si les pommiers de Normandie en sont tous recouverts ! Vous pouvez aussi l’appliquer sur des arbres d’ornement ou sur des arbustes, comme sur les jeunes fruitiers, pour les protéger. Néanmoins, attention, pour une utilisation sur les arbres fruitiers jeunes, il faut éviter de l’appliquer sur les jeunes rameaux ou sur les feuilles, et s’en tenir uniquement au tronc jusqu’à la base des rameaux. La chaux rend l’écorce très lisse, et forme un rempart contre les insectes rampants, et les champignons microscopiques qui pourraient gangréner les fruits.

De plus, le chaulage des troncs protège également les jeunes arbres des brûlures du soleil et des changements brusques de température. Et vous ? Procédez-vous déjà au chaulage de vos arbres ? Et, quels bénéfices en tirez-vous ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

