Peut-on faire des économies en changeant de banque ?

Nous sommes généralement plutôt réticents lorsqu’il s’agit de changer de banque ! Il est vrai que cela peut sembler fastidieux et compliqué. La peur de ne plus bénéficier de certains avantages ou tarifs poussent aussi les clients à être fidèles à leurs banquiers. Pourtant, changer de banques pourrait être une source de belles économies. Encore faut-il savoir à quel saint se vouer sans se faire arnaquer. Il existe pourtant certaines astuces qui vous permettent de changer de banque sans risque d’y laisser votre chemise… Et finalement ce n’est peut-être pas si compliqué que cela. Suivez le guide !

Oubliez les « packs » compris

Dans les packages bancaires, il y a souvent des services que vous n’utiliserez jamais ou tellement peu que cela ne sert à rien de les payer ad vitam eternam. Mieux vaut payer un chèque de banque dont on a vraiment besoin que d’en avoir une réserve « payante » que l’on n’utilisera jamais. Dans ces packs, on retrouve aussi des assurances pour les moyens de paiement par exemple, double emploi puisque les cartes bancaires sont normalement déjà protégées en cas de fraude.

Les formules à la carte, sous couvert d’être moins onéreuses, ne le sont, en réalité pas toujours ! Comme pour le chèque de banque, il est préférable de payer un service ponctuel mais nécessaire, qu’un service pérenne mais inutile. Un client qui paie ses services « au besoin » déboursera environ 50€ contre 108€ avec une offre groupée. Relisez vos conditions générales et supprimez les offres groupées au profit d’offre à l’unité en cas de besoin.

Quelles économies en changeant de banque !

Il faut tout simplement faire jouer la concurrence comme pour toutes offres commerciales pour trouver la banque la moins chère… Une banque est un commerce comme un autre si l’on peut dire ainsi ! Actuellement les plus belles économies se trouvent dans les banques en ligne ! Il est vrai que ces banques en ligne peuvent casser les prix en offrant les mêmes services… Pas de frais de structures des agences bancaires, beaucoup moins de personnel en présentiel. Ces banques digitales peuvent permettre jusqu’à 80% d’économies sur les établissements bancaires classiques. Certaines banques en ligne prennent même en charge les frais de passage d’une banque à l’autre. Un guide comparatif de banques en ligne pourra vous être d’un grand secours. Mais il faut désormais compter avec les banques en ligne qui sont tout aussi fiables que les banques classiques, mais beaucoup moins chères et parfois plus réactives aussi !

Attention au découvert autorisé

La plupart des banques offre une autorisation de découvert d’un montant choisi par le client, avec un amenuisement des frais bancaires pour une période déterminée (14 jours en général). Mais si vous dépassez ce découvert autorisé en débit ou en durée, cela peut coûter très cher… 8€ par opération qui creuse votre découvert et 80€ par mois ! Sans compter les éventuels courriers pour prélèvement refusé, qui peuvent vous coûter parfois plus cher que ledit prélèvement ! (10 à 20€ par courrier envoyé). Les agios en cas de dépassement du découvert sont également beaucoup plus importants que sur un découvert autorisé, les fameux frais de tenue de compte !

Lorsque vous sentez que le découvert autorisé ne suffira pas à couvrir vos frais, préférez un gros retrait d’argent que plusieurs petits paiements… Le découvert sera le même mais vous n’aurez pas les 8€ de frais de chaque opération carte bleue ou chèque…. Cela ne solutionne pas le problème du découvert mais vous évite de nombreux frais supplémentaire.

Changez de carte bancaire

Pourquoi posséder une Visa Premier ou une Gold Master Card si vous restez en France par exemple ! Une carte bleue basique vous permettra également des retraits à l’étranger mais ne vous sera pas facturée deux ou trois fois le prix que coûte une carte internationale.

Conservez quand même les assurances de vos cartes haut de gamme mais uniquement si vous voyagez ou si vous partez au ski ou encore louez une voiture… C’est à peu près le seul moment où elles peuvent vous être vraiment utiles. Certains loueurs de véhicules dans l’union européenne exigent une carte internationale pour sécuriser la transaction.