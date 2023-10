Un plombier amateur dévoile un tutoriel pour fabriquer un chauffe-eau solaire avec de simples tuyaux en cuivre

L’énergie solaire est à la fois propre et gratuite. Elle peut donc contribuer à nos efforts visant à sauver la planète tout en renforçant notre indépendance énergétique. Le concept de l’autoconsommation tendant à être favorisé par les contextes environnementaux et économiques actuels, il est devenu important pour les ménages de disposer de leurs propres sources d’énergie. Finalement, cela permet d’éviter d’être assujetti à la hausse continuelle des coûts de l’énergie et, ainsi, d’économiser. Dans cet article, le YouTubeur désertsun02 nous explique comment fabriquer un chauffe-eau solaire thermique DIY. En effet, que ce soit pour faire des économies ou simplement pour le plaisir, construire un tel dispositif est facile comme un jeu d’enfant.

Des tuyaux en cuivre pour une meilleure efficacité

Il est intéressant de noter que le modèle que nous proposons de construire à travers cet article est capable de chauffer l’eau jusqu’à une température avoisinant les 65 °C. Bien sûr, avant de vous lancer dans la fabrication de votre chauffe-eau solaire thermique fait maison, vous aurez besoin de réunir le matériel nécessaire. La liste comprend deux tuyaux en cuivre de trois mètres de long chacun et de 12,5 cm de diamètre. Pour cela, il est important de choisir des tuyaux de type L dans la mesure où ils sont plus résistants. Prévoyez aussi 16 coudes à 90° en cuivre ayant un diamètre identique à celui des tubes ainsi que 18 attaches métalliques pour maintenir les tuyaux en place.

Un cadre en bois

Vous aurez également besoin de morceaux de contreplaqué de 12 cm d’épaisseur pour la fabrication du cadre. L’un, installé à l’arrière du cadre, devra mesurer 58 × 90 cm, tandis que l’autre qui servira à fixer des tuyaux devra avoir des dimensions de 12 × 46 × 51 cm. Pour les côtés du cadre, vous devrez vous procurer deux paires de pièces en bois. Bien sûr, il faudra aussi avoir une plaque de verre pour recouvrir la boîte, sans oublier les accessoires nécessaires pour l’installer. La première étape de la construction consiste à découper les tubes à l’aide d’une coupe-cuivre et les relier par soudure à l’aide des coudes.

Bien respecter la hauteur

Ensuite, il faudra fixer les tuyaux sur la partie prévue à cet effet, à l’intérieur du cadre. Pour cela, veillez à ce que la pièce en bois qui sert de support pour les tubes ne soit ni trop épaisse ni trop mince afin de les maintenir à la bonne hauteur et assurer ainsi l’efficacité de l’appareil. Une fois l’assemblage des différentes parties du collecteur terminé, pensez à souder un coupleur à la sortie pour faciliter la connexion avec le réseau de tuyauterie de votre maison.

Pour mieux comprendre les étapes à suivre dans la fabrication de ce chauffe-eau solaire DIY, veuillez visionner la vidéo (de 2016, mais toujours d’actualité) disponible ci-dessous. Que pensez-vous de ce tutoriel pour construire soi-même un chauffe-eau solaire ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .